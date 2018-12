Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93dc5c50-f89c-4651-8daa-9c0235446a3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar rendőrség meg tudja védeni a családot, ha a volt férj bántani akarna bárkit is - állítják a kanadaiak, akik kiutasítanak egy menedékkérő magyar családot.","shortLead":"A magyar rendőrség meg tudja védeni a családot, ha a volt férj bántani akarna bárkit is - állítják a kanadaiak, akik...","id":"20181217_Kiutasitanak_egy_magyar_csaladot_Kanadabol_akik_a_bantalmazo_apa_miatt_menekultek_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93dc5c50-f89c-4651-8daa-9c0235446a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9618412-6e00-49e8-9803-45c49a989734","keywords":null,"link":"/elet/20181217_Kiutasitanak_egy_magyar_csaladot_Kanadabol_akik_a_bantalmazo_apa_miatt_menekultek_el","timestamp":"2018. december. 17. 13:30","title":"Kiutasítanak egy magyar családot Kanadából, akik a bántalmazó apa miatt menekültek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74b4cd1-dc16-49db-ab5c-d7db2e5f5cd5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz kapcsán az arc és a nemzőszerv között vontak relációt, Orbán Viktor esetében pedig a spermiummal.","shortLead":"A Fidesz kapcsán az arc és a nemzőszerv között vontak relációt, Orbán Viktor esetében pedig a spermiummal.","id":"20181217_Nagy_betukkel_rairta_a_velemenyet_valaki_egy_XIII_keruleti_Fideszirodara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b74b4cd1-dc16-49db-ab5c-d7db2e5f5cd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d09a896b-5b3d-47b6-8f16-a9baa008654f","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Nagy_betukkel_rairta_a_velemenyet_valaki_egy_XIII_keruleti_Fideszirodara","timestamp":"2018. december. 17. 15:20","title":"Nagy betűkkel ráírta a véleményét valaki egy XIII. kerületi Fidesz-irodára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0128601c-ac22-4229-9474-0129b72f22ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iskolában áramszünet miatt nem működött a fűtés.","shortLead":"Az iskolában áramszünet miatt nem működött a fűtés.","id":"20181217_Kabatban_irtak_dolgozatot_egy_pecsi_iskolaban_mert_nem_volt_futes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0128601c-ac22-4229-9474-0129b72f22ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"184ddb11-2f43-4744-ba48-97ebc2468e6b","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Kabatban_irtak_dolgozatot_egy_pecsi_iskolaban_mert_nem_volt_futes","timestamp":"2018. december. 17. 21:50","title":"Kabátban írtak dolgozatot egy pécsi iskolában, mert nem volt fűtés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cfbc122-056f-427c-b9d3-7325ed1cab3c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A magas szállópor-tartalom miatt romlott a levegő minősége az országban – közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ.","shortLead":"A magas szállópor-tartalom miatt romlott a levegő minősége az országban – közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ.","id":"20181218_egyre_rosszabb_a_levego_szallopor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cfbc122-056f-427c-b9d3-7325ed1cab3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aec4d3b-06c9-414b-86c7-e8d9ed88a662","keywords":null,"link":"/elet/20181218_egyre_rosszabb_a_levego_szallopor","timestamp":"2018. december. 18. 13:41","title":"Egyre rosszabb a levegő az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19cb36d6-ca1c-4130-82c7-3c92aa6f6689","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Mátrában még nem, de Visegrádon, Eplényben és a pécsi Misina tetőn is fel lehet már csatolni a léceket. Megnyitott a hazai sípályák többsége. ","shortLead":"A Mátrában még nem, de Visegrádon, Eplényben és a pécsi Misina tetőn is fel lehet már csatolni a léceket. Megnyitott...","id":"20181217_Koran_nyitottak_a_haza_sipalyak_mar_az_orszag_harom_pontjan_is_lehet_sielni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19cb36d6-ca1c-4130-82c7-3c92aa6f6689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0608535c-6e7c-47a9-bd74-a21c887a3205","keywords":null,"link":"/elet/20181217_Koran_nyitottak_a_haza_sipalyak_mar_az_orszag_harom_pontjan_is_lehet_sielni","timestamp":"2018. december. 17. 10:04","title":"Korán nyitottak a hazai sípályák, már az ország három pontján is lehet síelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9bb1528-e64c-4ada-8d13-1f523356273d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Népszava szerint a pénzintézet egyetlen év alatt igencsak nagyot nőtt, pedig a működésre is sokkal többet költöttek, mint korábban.","shortLead":"A Népszava szerint a pénzintézet egyetlen év alatt igencsak nagyot nőtt, pedig a működésre is sokkal többet költöttek...","id":"20181219_Szemerey_Tamas_Matolcsy_Gyorgy_NHB_MNB","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9bb1528-e64c-4ada-8d13-1f523356273d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"882d1db5-1d68-4528-a944-5980819f6a36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Szemerey_Tamas_Matolcsy_Gyorgy_NHB_MNB","timestamp":"2018. december. 19. 07:18","title":"700 százalékkal nőtt a nyeresége, mégis bajba került Matolcsy unokatestvérének bankja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cb71943-ca43-4943-a761-fda0eb339f52","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bankjegyekre, pénzérmékre írják rá Simicska legendás mondatát. ","shortLead":"Bankjegyekre, pénzérmékre írják rá Simicska legendás mondatát. ","id":"20181218_Penzeken_is_terjed_a_tuntetesek_fo_jelszava__foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cb71943-ca43-4943-a761-fda0eb339f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f437a06-2b7b-4bde-8ad2-892a1601f492","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181218_Penzeken_is_terjed_a_tuntetesek_fo_jelszava__foto","timestamp":"2018. december. 18. 09:41","title":"Pénzeken is terjed a tüntetések fő jelszava – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ea8639-8214-4c81-a8a9-cbdf67928803","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Real Madrid az Ajaxszal, míg az előző szezonban döntős Liverpool a Bayern Münchennel került össze a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében.","shortLead":"A címvédő Real Madrid az Ajaxszal, míg az előző szezonban döntős Liverpool a Bayern Münchennel került össze a labdarúgó...","id":"20181217_BL_United__PSG_es_Liverpool__Bayern_a_nyolcaddontoben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54ea8639-8214-4c81-a8a9-cbdf67928803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e80e74e6-51a0-459b-8f94-c1a70de0f694","keywords":null,"link":"/sport/20181217_BL_United__PSG_es_Liverpool__Bayern_a_nyolcaddontoben","timestamp":"2018. december. 17. 12:31","title":"BL: United – PSG és Liverpool – Bayern a nyolcaddöntőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]