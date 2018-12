Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ebb8011-84e1-4f62-8752-f3cf1bf7d925","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mondjon le a \"tökéletes karácsonyról\", máris sok feszültségtől megszabadul. Szondy Máté pszichológussal beszélgettünk.","shortLead":"Mondjon le a \"tökéletes karácsonyról\", máris sok feszültségtől megszabadul. Szondy Máté pszichológussal beszélgettünk.","id":"20181224_Agyara_megy_a_csalad_karacsonykor_Mondunk_par_tippet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ebb8011-84e1-4f62-8752-f3cf1bf7d925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ad4650-1b2f-4ab6-83a0-c9b8a5df5189","keywords":null,"link":"/elet/20181224_Agyara_megy_a_csalad_karacsonykor_Mondunk_par_tippet","timestamp":"2018. december. 24. 13:00","title":"Agyára megy a családja karácsonykor? Adunk pár tippet, hogyan kezelje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b5c95c-2735-4cd9-80ab-e2cb4c194c81","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Kína hétfőn határozottan elutasította azt a kanadai felszólítást, amelyet az Egyesült Államok is támogat, hogy engedjék szabadon az ázsiai országban korábban őrizetbe vett két kanadai állampolgárt.","shortLead":"Kína hétfőn határozottan elutasította azt a kanadai felszólítást, amelyet az Egyesült Államok is támogat, hogy engedjék...","id":"20181224_Kina_nem_engedi_szabadon_a_ket_orizetbe_vett_kanadai_allampolgart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54b5c95c-2735-4cd9-80ab-e2cb4c194c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d4f7b57-a64d-43e2-99c1-7af8c977c95e","keywords":null,"link":"/vilag/20181224_Kina_nem_engedi_szabadon_a_ket_orizetbe_vett_kanadai_allampolgart","timestamp":"2018. december. 24. 13:34","title":"Kína nem engedi szabadon a két őrizetbe vett kanadai állampolgárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amikor elkészült vele, még nem tudta, hogy ki fogják engedni. \r

","shortLead":"Amikor elkészült vele, még nem tudta, hogy ki fogják engedni. \r

","id":"20181224_karacsonyi_verset_irt_a_bortonben_czegledy_csaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4131f2d7-909e-4415-9175-6bb1f307dedf","keywords":null,"link":"/itthon/20181224_karacsonyi_verset_irt_a_bortonben_czegledy_csaba","timestamp":"2018. december. 24. 19:22","title":"Karácsonyi verset írt az előzetesben Czeglédy Csaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ffb6f28-73ee-4484-8493-5dcd9db5b661","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felszólították Szaúd-Arábiát, hogy ossza meg a nemzetközi közösséggel a gyilkosság vizsgálatának eddigi eredményeit.","shortLead":"Felszólították Szaúd-Arábiát, hogy ossza meg a nemzetközi közösséggel a gyilkosság vizsgálatának eddigi eredményeit.","id":"20181224_Torokorszag_az_ENSZ_ele_vinne_a_szaudi_ujsagiro_meggyilkolasanak_ugyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ffb6f28-73ee-4484-8493-5dcd9db5b661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c9e73d8-37ec-4c4d-b158-94becd9dde3c","keywords":null,"link":"/vilag/20181224_Torokorszag_az_ENSZ_ele_vinne_a_szaudi_ujsagiro_meggyilkolasanak_ugyet","timestamp":"2018. december. 24. 15:02","title":"Törökország az ENSZ elé vinné a szaúdi újságíró meggyilkolásának ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfe54403-91df-498f-b979-f1a29c10a7a2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy férfi a brüsszeli La Parisienne étterem ablakaira lőtt.","shortLead":"Egy férfi a brüsszeli La Parisienne étterem ablakaira lőtt.","id":"20181224_Loveseket_adtak_le_egy_brusszeli_etteremre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfe54403-91df-498f-b979-f1a29c10a7a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b65f50ba-7f3f-494f-b44a-1be11435e833","keywords":null,"link":"/vilag/20181224_Loveseket_adtak_le_egy_brusszeli_etteremre","timestamp":"2018. december. 24. 14:19","title":"Lövéseket adtak le egy brüsszeli étteremre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b039662-589c-41a4-b970-fd4ae15c2b56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Bazilikánál rendezett adventi vásárban adtak elő átdolgozott dalokat, mire a biztonsági szolgálat körbeállta őket. ","shortLead":"A Bazilikánál rendezett adventi vásárban adtak elő átdolgozott dalokat, mire a biztonsági szolgálat körbeállta őket. ","id":"20181225_Nem_tetszett_a_biztonsagi_oroknek_hogy_a_hajlektalanokrol_enekel_egy_korus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b039662-589c-41a4-b970-fd4ae15c2b56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f04350a2-072c-4504-9de7-b5273e163ab3","keywords":null,"link":"/itthon/20181225_Nem_tetszett_a_biztonsagi_oroknek_hogy_a_hajlektalanokrol_enekel_egy_korus","timestamp":"2018. december. 25. 21:40","title":"Nem tetszett a biztonsági őröknek, hogy a hajléktalanokról énekel egy kórus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy német hírportál szerint a helyszínen arab nyelvű röplapokat is találtak. ","shortLead":"Egy német hírportál szerint a helyszínen arab nyelvű röplapokat is találtak. ","id":"20181225_ISISzaszlot_talaltak_egy_megrongalt_felsovezetek_kozeleben_Berlinben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"938e7bc0-b25e-4929-a56c-36401220e69c","keywords":null,"link":"/vilag/20181225_ISISzaszlot_talaltak_egy_megrongalt_felsovezetek_kozeleben_Berlinben","timestamp":"2018. december. 25. 20:25","title":"ISIS-zászlót találtak egy megrongált felsővezeték közelében Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9adfb24-5e97-4325-b689-7b50d403c662","c_author":"Para-Kovács Imre","category":"kultura","description":"Miért van az, hogy nyolc év kormányzás után a könyvespolcokon még mindig egymásba érnek a Parti Nagy Lajosok?","shortLead":"Miért van az, hogy nyolc év kormányzás után a könyvespolcokon még mindig egymásba érnek a Parti Nagy Lajosok?","id":"20181226_ParaKovacs_A_kultura_vajon_mi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9adfb24-5e97-4325-b689-7b50d403c662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738982e3-6b3b-4cf9-889d-629e2d5c3fd3","keywords":null,"link":"/kultura/20181226_ParaKovacs_A_kultura_vajon_mi","timestamp":"2018. december. 26. 09:50","title":"Para-Kovács: A kultúra vajon mi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]