[{"available":true,"c_guid":"6a6ecec2-f45c-462e-9c0d-a343631adc26","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A pletykák igaznak bizonyultak, a stúdió megerősítette, hogy nem szerepel többet a filmsorozatban.","shortLead":"A pletykák igaznak bizonyultak, a stúdió megerősítette, hogy nem szerepel többet a filmsorozatban.","id":"20181224_johnny_depp_karib_tenger_kalozai_franchise_deadpool","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a6ecec2-f45c-462e-9c0d-a343631adc26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0df1153-1fc3-44b9-b4ed-f44748cee871","keywords":null,"link":"/kultura/20181224_johnny_depp_karib_tenger_kalozai_franchise_deadpool","timestamp":"2018. december. 24. 22:21","title":"Kitették Johnny Deppet a Karib-tenger kalózaiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6cefa35-73db-46d6-8774-7d4b1934e4e9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyébként jelentősen javult a levegőminőség az országban.","shortLead":"Egyébként jelentősen javult a levegőminőség az országban.","id":"20181224_Mar_csak_ket_telepulesen_kifogasolt_a_levegominoseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6cefa35-73db-46d6-8774-7d4b1934e4e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f64b80-fd7c-4ceb-8587-537c325c8e3d","keywords":null,"link":"/itthon/20181224_Mar_csak_ket_telepulesen_kifogasolt_a_levegominoseg","timestamp":"2018. december. 24. 14:56","title":"Már csak két településen kifogásolt a levegőminőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"679566ce-ae14-4d9a-841b-18abf353e9b8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezrek tüntettek Maliban vasárnap egy befolyásos imám felhívására az ellen, hogy a szexuális felvilágosításról szóló új, a szexuális orientációt, így a homoszexualitás jelenségét is magában foglaló tankönyvet a tananyag részévé tegyék. A vallási hátterű megmozdulások hatására a mali kormány el is állt a hollandiai támogatású tankönyvprojekttől.","shortLead":"Ezrek tüntettek Maliban vasárnap egy befolyásos imám felhívására az ellen, hogy a szexuális felvilágosításról szóló új...","id":"20181224_Tomegek_tuntettek_a_szexualis_felvilagositas_ellen_Maliban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=679566ce-ae14-4d9a-841b-18abf353e9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f233019-fc00-49e5-a08c-91f1ce8fc094","keywords":null,"link":"/vilag/20181224_Tomegek_tuntettek_a_szexualis_felvilagositas_ellen_Maliban","timestamp":"2018. december. 24. 10:18","title":"Tömegek tüntettek a szexuális felvilágosítás ellen Maliban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0473dbb4-cfcd-4115-9ca9-f41d4f5487f9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két autó karambolozott.","shortLead":"Két autó karambolozott.","id":"20181224_Balesetben_meghalt_ket_ember_meghalt_a_83as_uton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0473dbb4-cfcd-4115-9ca9-f41d4f5487f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b825e59-1f20-44f9-93b2-6c2c568b1f91","keywords":null,"link":"/itthon/20181224_Balesetben_meghalt_ket_ember_meghalt_a_83as_uton","timestamp":"2018. december. 24. 11:51","title":"Balesetben meghalt két ember meghalt a 83-as úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c41a000f-e2d9-4f77-b159-1c269b802078","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A thaiföldi parlament kedden engedélyezte, hogy az országban orvosi és kutatási célra használják a marihuanát. Ázsiában az az első ország, amely ilyen döntést hozott, a szomszédos országokban még súlyos büntetés jár a kábítószer-csempészeknek.","shortLead":"A thaiföldi parlament kedden engedélyezte, hogy az országban orvosi és kutatási célra használják a marihuanát. Ázsiában...","id":"20181225_Azsiaban_elsokent_Thaifoldon_legalizaltak_az_orvosi_marihuanat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c41a000f-e2d9-4f77-b159-1c269b802078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583316be-03fc-41c9-8b50-d951987cd4c3","keywords":null,"link":"/vilag/20181225_Azsiaban_elsokent_Thaifoldon_legalizaltak_az_orvosi_marihuanat","timestamp":"2018. december. 25. 13:57","title":"Ázsiában elsőként Thaiföldön legalizálták az orvosi marihuanát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c03795d-8084-4d17-a594-ddc82a693fc0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"„Gyakorlatilag nem léteznek” kapcsolatok Oroszország és az Egyesült Államok között, ami nem csak a két ország, de a világ számára is rossz - vélekedett Vaszilij Nyebenzja, Oroszország állandó ENSZ-képviselője, aki szerint kevés az esélye a helyzet gyors javulásának.



","shortLead":"„Gyakorlatilag nem léteznek” kapcsolatok Oroszország és az Egyesült Államok között, ami nem csak a két ország, de...","id":"20181225_Befagytak_az_oroszamerikai_kapcsolatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c03795d-8084-4d17-a594-ddc82a693fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f979e99f-d24a-486c-9d6f-94376e7342fa","keywords":null,"link":"/vilag/20181225_Befagytak_az_oroszamerikai_kapcsolatok","timestamp":"2018. december. 25. 08:41","title":"Befagytak az orosz-amerikai kapcsolatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b675a1c2-1bc5-4764-9a13-c9b7798e518b","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Hit, józan ész és megfelelési kényszer, plakátigazság és párbeszéd, hajléktalanok és gyűlölködők, Prőhle Gergely, Bayer Zsolt és a szavazófülke magánya - a HVG karácsonyi interjúja Fabinyi Tamással, a magyar evangélikusok elnök-püspökével.","shortLead":"Hit, józan ész és megfelelési kényszer, plakátigazság és párbeszéd, hajléktalanok és gyűlölködők, Prőhle Gergely, Bayer...","id":"201851_plakatigazsagok_helyett_parbeszed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b675a1c2-1bc5-4764-9a13-c9b7798e518b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"985950e8-9411-4377-912b-d9451f8ecd97","keywords":null,"link":"/itthon/201851_plakatigazsagok_helyett_parbeszed","timestamp":"2018. december. 25. 07:00","title":"Fabiny Tamás: Évtizedek kellenek, míg a kölcsönös gyűlölködés hatása elmúlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azt írta a Twitteren: ezek az országok többet \"nem húzhatnak hasznot\" az Egyesült Államokból által biztosított katonai védelemből.","shortLead":"Azt írta a Twitteren: ezek az országok többet \"nem húzhatnak hasznot\" az Egyesült Államokból által biztosított katonai...","id":"20181224_donald_trump_amerikai_elnok_twitter_szovetseges_orszagok_katonai_vedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"527f907f-9701-471c-a1fa-a51b5eba1d4e","keywords":null,"link":"/vilag/20181224_donald_trump_amerikai_elnok_twitter_szovetseges_orszagok_katonai_vedelem","timestamp":"2018. december. 24. 21:37","title":"Trump keményen beolvasott a szövetségeseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]