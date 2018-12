Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c41a000f-e2d9-4f77-b159-1c269b802078","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A thaiföldi parlament kedden engedélyezte, hogy az országban orvosi és kutatási célra használják a marihuanát. Ázsiában az az első ország, amely ilyen döntést hozott, a szomszédos országokban még súlyos büntetés jár a kábítószer-csempészeknek.","shortLead":"A thaiföldi parlament kedden engedélyezte, hogy az országban orvosi és kutatási célra használják a marihuanát. Ázsiában...","id":"20181225_Azsiaban_elsokent_Thaifoldon_legalizaltak_az_orvosi_marihuanat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c41a000f-e2d9-4f77-b159-1c269b802078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583316be-03fc-41c9-8b50-d951987cd4c3","keywords":null,"link":"/vilag/20181225_Azsiaban_elsokent_Thaifoldon_legalizaltak_az_orvosi_marihuanat","timestamp":"2018. december. 25. 13:57","title":"Ázsiában elsőként Thaiföldön legalizálták az orvosi marihuanát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd5e1d8-6185-4c74-9eb4-7f8287195aa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Közepesen és erősen felhős időszakok váltják egymást, csütörtökön kevesebb helyen süt ki hosszabb időre a nap, elsősorban a Dél-Alföldön.\r

","shortLead":"41 szoba van az épületben, amelyhez tartozik egy francia-, egy angol- és egy japánkert, benne madárházzal és...","id":"20181227_Fotok_8_milliardert_elado_egy_gyonyoru_kastely_Vas_megyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5fe4195-220a-46b2-a21a-dbe1a9c19dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6747c66a-0d1d-4e06-8d2e-adfae02be721","keywords":null,"link":"/kkv/20181227_Fotok_8_milliardert_elado_egy_gyonyoru_kastely_Vas_megyeben","timestamp":"2018. december. 27. 10:07","title":"Fotók: 8 milliárdért eladó egy gyönyörű kastély Vas megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tekintélyes amerikai napilap azt vizsgálja cikkében, mennyire tekinthető még demokráciának Orbán Viktor Magyarországa.","shortLead":"A tekintélyes amerikai napilap azt vizsgálja cikkében, mennyire tekinthető még demokráciának Orbán Viktor Magyarországa.","id":"20181225_A_fasiszta_rendszerekhez_hasonlitja_az_Orbankormanyt_a_New_York_Times","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"023bb044-ec6f-43a5-9f98-c37a5f25a22b","keywords":null,"link":"/itthon/20181225_A_fasiszta_rendszerekhez_hasonlitja_az_Orbankormanyt_a_New_York_Times","timestamp":"2018. december. 25. 15:10","title":"A fasiszta rendszerekhez hasonlítja az Orbán-kormányt a New York Times","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b49d49-547d-42ed-ad6b-46a18e2ba45c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Feloldották a hadiállapotot Ukrajnában - jelentette be Petro Porosenko ukrán elnök szerdán a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) ülésén.","shortLead":"Feloldották a hadiállapotot Ukrajnában - jelentette be Petro Porosenko ukrán elnök szerdán a Nemzetbiztonsági és...","id":"20181226_Veget_ert_a_hadiallapot_Ukrajnaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70b49d49-547d-42ed-ad6b-46a18e2ba45c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc44580f-a896-4b3d-93ed-df074068cd56","keywords":null,"link":"/vilag/20181226_Veget_ert_a_hadiallapot_Ukrajnaban","timestamp":"2018. december. 26. 13:55","title":"Véget ért a hadiállapot Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]