[{"available":true,"c_guid":"5800d6eb-4181-48fd-b9e6-a3f816080b02","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Napközben is maradni fog a hideg idő, és nem elég a havazás, hófúvások is várhatóak. ","shortLead":"Napközben is maradni fog a hideg idő, és nem elég a havazás, hófúvások is várhatóak. ","id":"20190103_Minuszok_es_hofuvasok_lesznek_a_hetvegen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5800d6eb-4181-48fd-b9e6-a3f816080b02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ae3719-ded3-46e5-9e5c-c66d8c431c01","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Minuszok_es_hofuvasok_lesznek_a_hetvegen","timestamp":"2019. január. 03. 16:59","title":"Mínuszok és hófúvások lesznek a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceb89f96-cd8f-4d4a-a190-4f64b1d03b2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kardiológust, érsebészt, sebészeti ügyeletes szakorvost és mellkassebészt is közbeszerzéssel keres a szolnoki Hetényi Géza Kórház.","shortLead":"Kardiológust, érsebészt, sebészeti ügyeletes szakorvost és mellkassebészt is közbeszerzéssel keres a szolnoki Hetényi...","id":"20190103_Kozel_2_milliardert_berelne_orvosokat_a_szolnoki_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ceb89f96-cd8f-4d4a-a190-4f64b1d03b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6617e6c-af58-45e7-a35c-d41cd1b8f5d0","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Kozel_2_milliardert_berelne_orvosokat_a_szolnoki_korhaz","timestamp":"2019. január. 03. 08:27","title":"Közel 2 milliárdért bérelne orvosokat a szolnoki kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29a2fb02-b445-45d7-affe-f35cccad6140","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A honlap már el is indult.","shortLead":"A honlap már el is indult.","id":"20190102_Hetfon_kezdodik_a_fopolgarmesterelovalasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29a2fb02-b445-45d7-affe-f35cccad6140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e36f40ed-5b6c-430c-b1e6-cbc5de088c89","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Hetfon_kezdodik_a_fopolgarmesterelovalasztas","timestamp":"2019. január. 02. 19:00","title":"Hétfőn kezdődik a főpolgármester-előválasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c1f2dd-a9e2-41ab-9de4-81ec670fd34d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig nem volt gyanúsított, közben az olasz ügyészség már öt vádlottat is megnevezett.","shortLead":"Eddig nem volt gyanúsított, közben az olasz ügyészség már öt vádlottat is megnevezett.","id":"20190102_Veronai_buszbaleset_egy_embert_gyanusitottkent_hallgattak_ki_a_magyar_hatosagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4c1f2dd-a9e2-41ab-9de4-81ec670fd34d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2bbdec2-3ef6-4494-a8dc-5acf866ac1fd","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Veronai_buszbaleset_egy_embert_gyanusitottkent_hallgattak_ki_a_magyar_hatosagok","timestamp":"2019. január. 02. 20:49","title":"Veronai buszbaleset: egy embert gyanúsítottként hallgattak ki a magyar hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e524cf3b-f476-4cbc-8bf3-95c5a44bc46e","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Vannak munkahelyek, ahol lehetetlen boldogulni – például terrorizáló főnök esetén érdemes inkább új munkahelyet keresni. De ha a stressz fő forrása a munka, és nem az emberek, arra a helyzetre az orvosok és pszichológusok a következőket ajánlják.","shortLead":"Vannak munkahelyek, ahol lehetetlen boldogulni – például terrorizáló főnök esetén érdemes inkább új munkahelyet...","id":"20190102_munkahelyi_stressz_kezelese_tippek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e524cf3b-f476-4cbc-8bf3-95c5a44bc46e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdbe56f2-d818-4486-8d93-ab3277d3cf7b","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190102_munkahelyi_stressz_kezelese_tippek","timestamp":"2019. január. 02. 13:15","title":"Stresszes a munkahelye? Mutatunk 11 tippet a probléma kezelésére!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34fc234d-9a8a-456f-997e-99888f9064d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"7,4 százalékos emelésről van szó, minden honvédelmi dolgozó érintett benne. Aki beszáll a kibertámadások elleni harcba, még többet kap. ","shortLead":"7,4 százalékos emelésről van szó, minden honvédelmi dolgozó érintett benne. Aki beszáll a kibertámadások elleni harcba...","id":"20190102_30_ezer_forinttal_tobb_penzt_vihetnek_haza_a_magyar_katonak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34fc234d-9a8a-456f-997e-99888f9064d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f40a1c-e0f8-493d-bcc8-4ab908ea32ea","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_30_ezer_forinttal_tobb_penzt_vihetnek_haza_a_magyar_katonak","timestamp":"2019. január. 02. 15:52","title":"30 ezer forinttal több pénzt vihetnek haza a magyar katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04c3730-ce61-440c-94e3-d06657f5efec","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A NASA megerősítette, hogy a New Horizons jó állapotban van.","shortLead":"A NASA megerősítette, hogy a New Horizons jó állapotban van.","id":"20190101_new_horizons_nasa_ultima_thule","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a04c3730-ce61-440c-94e3-d06657f5efec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d1eef1-d9c3-4f1f-bb49-2be2d972ecab","keywords":null,"link":"/tudomany/20190101_new_horizons_nasa_ultima_thule","timestamp":"2019. január. 01. 17:46","title":"Megúszta az űrszonda a Naprendszer legtávolabbi bolygójának a megközelítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce0d57bc-4619-435f-8822-844695a0d1f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper szerint ezzel azt fejezi ki, hogy feketeként is bármit megtehet.","shortLead":"A rapper szerint ezzel azt fejezi ki, hogy feketeként is bármit megtehet.","id":"20190102_Kanye_West_mostantol_koncertjein_is_viselni_fogja_Trump_kampanysapkajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce0d57bc-4619-435f-8822-844695a0d1f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46f87032-1273-4861-8eab-6b3c3eb81f46","keywords":null,"link":"/elet/20190102_Kanye_West_mostantol_koncertjein_is_viselni_fogja_Trump_kampanysapkajat","timestamp":"2019. január. 02. 19:23","title":"Kanye West mostantól koncertjein is viselni fogja Trump kampánysapkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]