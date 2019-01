Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"599f9e35-7bb2-4656-bc98-6a3843966f5f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok feltételezése szerint az omlást nem szándékos gázrobbanás okozta. 68 embert még keresnek.","shortLead":"A hatóságok feltételezése szerint az omlást nem szándékos gázrobbanás okozta. 68 embert még keresnek.","id":"20181231_Legalabb_ketten_meghaltak_amikor_leomlott_egy_tombhaz_resze_Oroszorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=599f9e35-7bb2-4656-bc98-6a3843966f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"204812bd-8aab-4881-9df9-f203e7125dc9","keywords":null,"link":"/vilag/20181231_Legalabb_ketten_meghaltak_amikor_leomlott_egy_tombhaz_resze_Oroszorszagban","timestamp":"2018. december. 31. 08:17","title":"Legalább négyen meghaltak, amikor leomlott egy tömbház része Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17082a80-42c7-4dd6-87dd-0ac43f050d7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kormánygépnek látszó honvédségi géppel repült a miniszterelnök.","shortLead":"Kormánygépnek látszó honvédségi géppel repült a miniszterelnök.","id":"20190101_A_titokban_vett_Falconnal_repult_Orban_Braziliaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17082a80-42c7-4dd6-87dd-0ac43f050d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"517eb0e1-5776-4b7d-95a4-ef270ad79c32","keywords":null,"link":"/itthon/20190101_A_titokban_vett_Falconnal_repult_Orban_Braziliaba","timestamp":"2019. január. 01. 14:47","title":"A titokban vett Falconnal repült Orbán Brazíliába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"December elején köddé vált, most a New York Times azt írja, Sencsenben őrzik. ","shortLead":"December elején köddé vált, most a New York Times azt írja, Sencsenben őrzik. ","id":"20181230_Kinai_kutato_genmodostott_ikerpar_hazi_orizet_genszerkesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22c787f7-a1d8-4838-ada5-ffc8dc69d550","keywords":null,"link":"/tudomany/20181230_Kinai_kutato_genmodostott_ikerpar_hazi_orizet_genszerkesztes","timestamp":"2018. december. 30. 20:36","title":"Őrizetbe vették a kínai kutatót, aki azt állította, megszülettek a világ első génmódosított ikrei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b2fe14-9e80-40a3-a568-50a7a9403a49","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Már jövőre bevezethetik a napi belépőjegyet azoknak, akik meg akarják nézni Velence óvárosát - írták az olasz portálok vasárnap.","shortLead":"Már jövőre bevezethetik a napi belépőjegyet azoknak, akik meg akarják nézni Velence óvárosát - írták az olasz portálok...","id":"20181230_Velence_ovaros_belepes_belepojegy_fizetos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0b2fe14-9e80-40a3-a568-50a7a9403a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c32dfab3-a517-45ad-9890-b20fead8cd58","keywords":null,"link":"/elet/20181230_Velence_ovaros_belepes_belepojegy_fizetos","timestamp":"2018. december. 30. 18:24","title":"Már jövőre fizetős lehet a belépés Velence óvárosába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b485f88-24f7-42dd-9624-9c7338b42198","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Néhány latin-amerikai államfő, valamint Benjamin Netanjahu izraeli és Orbán Viktor magyar kormányfő vesz részt a szélsőjobboldali brazil államfő, Jair Bolsonaro beiktatásán. Míg Netanjahu leginkább azért utazott a latin-amerikai országba, mert Bolsonaro megígérte, Jeruzsálembe viszi át hazája izraeli nagykövetségét, a magyar miniszterelnök azzal magyarázta a meghívás elfogadását, hogy elismeréssel látja, a Magyarország által fontosnak tartott értékeket Bolsonaro győzelemre vitte hazájában. ","shortLead":"Néhány latin-amerikai államfő, valamint Benjamin Netanjahu izraeli és Orbán Viktor magyar kormányfő vesz részt...","id":"20190101_Madarat_tollarol__idezetek_Bolsonarotol_akinek_beiktatasan_Orban_is_reszt_vesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b485f88-24f7-42dd-9624-9c7338b42198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc4f58a-df24-4668-aa4c-40fe97980875","keywords":null,"link":"/vilag/20190101_Madarat_tollarol__idezetek_Bolsonarotol_akinek_beiktatasan_Orban_is_reszt_vesz","timestamp":"2019. január. 01. 15:10","title":"Madarat tolláról – idézetek Bolsonarótól, akinek beiktatásán Orbán is részt vesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fdbef29-fad6-4b5f-8ed4-014d5f00e62b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sokkal kevesebb cafeteriát adhatnak a cégek a dolgozóiknak, tovább egyszerűsödik az adóbevallás, és meccsjegyet is lehet adómentesen adni. Összegyűjtöttük, mi minden változik a vállalkozások életében az új évtől.","shortLead":"Sokkal kevesebb cafeteriát adhatnak a cégek a dolgozóiknak, tovább egyszerűsödik az adóbevallás, és meccsjegyet is...","id":"20190101_ceges_valtozasok_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fdbef29-fad6-4b5f-8ed4-014d5f00e62b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"092a9e20-d57a-4f60-ac4f-bc47d212506f","keywords":null,"link":"/kkv/20190101_ceges_valtozasok_2019","timestamp":"2019. január. 01. 07:00","title":"A cafeteriát kinyírták, de a kávégép maradhat - céges változások 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Tizenhárom milliárd forintot fizethet idén osztalékként a költségvetésbe a Szerencsejáték Zrt. A magyarok hallatlanul sok pénzt hagynak a lottózókban, és főleg kaparós sorsjegyeket vesznek. Mind többet játszanak a nők és a fiatalok, a lóverseny pedig ismét divatba jön.","shortLead":"Tizenhárom milliárd forintot fizethet idén osztalékként a költségvetésbe a Szerencsejáték Zrt. A magyarok hallatlanul...","id":"20181231_Lassan_eltunik_az_otoslottoa_magyarok_minden_penzuket_kaparos_sorsjegyre_koltik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc1b9f5-65ee-4549-a78b-edf095db6536","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181231_Lassan_eltunik_az_otoslottoa_magyarok_minden_penzuket_kaparos_sorsjegyre_koltik","timestamp":"2018. december. 31. 07:00","title":"Mind kevesebben lottóznak, ha nyerni akar, a magyar inkább kapar ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"650a2246-34c3-46c7-aac7-acc0f7f1c882","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ÁSZ, az MNB, az OBH, de Mészáros Lőrinc 2Rule boltja is kapott egy-egy megszívlelendő idézetet a szent könyvből.","shortLead":"Az ÁSZ, az MNB, az OBH, de Mészáros Lőrinc 2Rule boltja is kapott egy-egy megszívlelendő idézetet a szent könyvből.","id":"20181231_Aktualis_Bibliaidezeteket_fujt_fel_a_Momentum_nehany_Fideszintezmeny_ele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=650a2246-34c3-46c7-aac7-acc0f7f1c882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f94c8b96-02b1-435b-8d0a-bbc565b4593e","keywords":null,"link":"/itthon/20181231_Aktualis_Bibliaidezeteket_fujt_fel_a_Momentum_nehany_Fideszintezmeny_ele","timestamp":"2018. december. 31. 09:42","title":"Aktuális Biblia-idézeteket fújt fel a Momentum néhány állami intézmény elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]