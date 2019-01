Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4c1f2dd-a9e2-41ab-9de4-81ec670fd34d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ő volt az, aki vezetésre alkalmasnak ítélte a korábban súlyos alvászavarral küzdő sofőrt.","shortLead":"Ő volt az, aki vezetésre alkalmasnak ítélte a korábban súlyos alvászavarral küzdő sofőrt.","id":"20190104_Veronai_buszbaleset_a_24hu_szerint_egy_orvost_gyanusit_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4c1f2dd-a9e2-41ab-9de4-81ec670fd34d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1466d287-a72e-4ba0-8a94-a31d1d93bbd4","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Veronai_buszbaleset_a_24hu_szerint_egy_orvost_gyanusit_a_rendorseg","timestamp":"2019. január. 04. 05:59","title":"Veronai buszbaleset: a 24.hu szerint egy orvost gyanúsít a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7279848-b9dc-4327-ac12-285116432ae3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megjött az első, igazán tiszta kép a tőlünk a 6,5 milliárd kilométerre keringő Ultima Thule kisbolygóról. ","shortLead":"Megjött az első, igazán tiszta kép a tőlünk a 6,5 milliárd kilométerre keringő Ultima Thule kisbolygóról. ","id":"20190102_nasa_new_horizons_urszonda_ultima_thule_kisbolygo_egitest_hoember","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7279848-b9dc-4327-ac12-285116432ae3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca1be8b-d2a6-4ce9-bbd2-6c76eb4b02ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20190102_nasa_new_horizons_urszonda_ultima_thule_kisbolygo_egitest_hoember","timestamp":"2019. január. 02. 22:03","title":"Űrbéli hóemberre hasonlít az eddig vizsgált legtávolabbi égitest - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2202bf0f-1484-4216-8f3f-4c72402520d5","c_author":"Nagy Gábor","category":"hetilap","description":"Kávézóláncot akar építeni és a szupermarketek polcain teret hódítani a luxuscsokijairól ismert belga Godiva. A cég már török tulajdonban van; Belgiumban aggódnak, hogy egyre több csokimanufaktúra kerül külföldi kézbe.","shortLead":"Kávézóláncot akar építeni és a szupermarketek polcain teret hódítani a luxuscsokijairól ismert belga Godiva. A cég már...","id":"201901__godiva__csoki_es_kave__felvasarolt_belga_gyartok__edes_elet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2202bf0f-1484-4216-8f3f-4c72402520d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ce7aca-90a1-4455-b6ce-2f6116c54609","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.01/201901__godiva__csoki_es_kave__felvasarolt_belga_gyartok__edes_elet","timestamp":"2019. január. 03. 00:00","title":"Édes élet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae054e2f-2509-44e5-864a-5357b8002dc6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Túlzás, hogy már csak hetei lennének hátra. ","shortLead":"Túlzás, hogy már csak hetei lennének hátra. ","id":"20190103_Olivia_NewtonJohn_rak_daganat_betegseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae054e2f-2509-44e5-864a-5357b8002dc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc2ce6f-0daf-434f-a85e-f6e40944b175","keywords":null,"link":"/elet/20190103_Olivia_NewtonJohn_rak_daganat_betegseg","timestamp":"2019. január. 03. 11:44","title":"Olivia Newton-John reagált a haldoklásáról szóló hírekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b46b3a6d-5974-49a4-b47e-333eef0debdc","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"hetilap","description":"Háborús bűnös volt-e Kurt Waldheim egykori államfő és vele együtt az osztrák nép? – aktualizálja a 33 évvel ezelőtti kérdést az ENSZ exfőtitkáráról készült film. ","shortLead":"Háborús bűnös volt-e Kurt Waldheim egykori államfő és vele együtt az osztrák nép? – aktualizálja a 33 évvel ezelőtti...","id":"201901__kurt_waldheim__csak_azert_is__orok_vita__tagadasban_marad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b46b3a6d-5974-49a4-b47e-333eef0debdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b9cfa9-2a5e-4888-8966-4a63acf72354","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.01/201901__kurt_waldheim__csak_azert_is__orok_vita__tagadasban_marad","timestamp":"2019. január. 03. 00:00","title":"Tagadásban marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5bc29f7-2e49-4f13-89cc-ddcd27eb50ff","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Két nappal az után, hogy egy eskütételre tartó képviselőt megöltek, egy frissen beiktatott polgármester lett az újabb áldozat.","shortLead":"Két nappal az után, hogy egy eskütételre tartó képviselőt megöltek, egy frissen beiktatott polgármester lett az újabb...","id":"20190102_Masfel_oraval_a_beiktatasa_utan_lelottek_egy_polgarmestert_Mexikoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5bc29f7-2e49-4f13-89cc-ddcd27eb50ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcfe2164-0b0a-4f70-a051-be96ede52910","keywords":null,"link":"/vilag/20190102_Masfel_oraval_a_beiktatasa_utan_lelottek_egy_polgarmestert_Mexikoban","timestamp":"2019. január. 02. 08:07","title":"Másfél órával a beiktatása után lelőttek egy polgármestert Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cdbcc07-0fd8-4de9-97f1-45b5ab9217a4","c_author":"Gergely Márton, Nagy Gábor","category":"hetilap","description":"A nemzetközi porondon és Magyarországon is az erőpolitizálás ideje jött el. A konfliktusokat nem megoldani, hanem élezni próbálják mindenütt. Ezt a gyúanyagot pedig még veszélyesebbé teszi a globális gazdaság bizonytalansága. Öveket bekapcsolni, itt van 2019. ","shortLead":"A nemzetközi porondon és Magyarországon is az erőpolitizálás ideje jött el. A konfliktusokat nem megoldani, hanem...","id":"201901__konfliktusterkep_2019re__trump_hadakozik__orban_sallert_oszt__tizenket_duhos_honap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cdbcc07-0fd8-4de9-97f1-45b5ab9217a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ea6920-2cf3-4a87-a8b6-29e2ac2ced0f","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.01/201901__konfliktusterkep_2019re__trump_hadakozik__orban_sallert_oszt__tizenket_duhos_honap","timestamp":"2019. január. 03. 00:00","title":"Tizenkét dühös hónap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56049d3a-c59e-496f-8885-ccc109b2c616","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Januárban rántja le a leplet a HMD a régóta várt Nokia-csúcsmobilról, amiről most újabb képek és egy videó is előkerült.","shortLead":"Januárban rántja le a leplet a HMD a régóta várt Nokia-csúcsmobilról, amiről most újabb képek és egy videó is előkerült.","id":"20190102_nokia_9_pureview_specifikacio_reszletek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56049d3a-c59e-496f-8885-ccc109b2c616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f82245-4aa4-41b7-a575-d7be336e987f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190102_nokia_9_pureview_specifikacio_reszletek","timestamp":"2019. január. 02. 14:03","title":"Egyre biztosabb: ilyen lesz a Nokia öt kamerával szerelt csúcsmobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]