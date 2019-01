Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92ec118e-a470-4ce7-b3d8-75202892ca81","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Stelvio csúcsváltozata eddig sem számított gyengének, sem lassúnak, de az olaszok most találtak még benne néhány extra lóerőt.","shortLead":"A Stelvio csúcsváltozata eddig sem számított gyengének, sem lassúnak, de az olaszok most találtak még benne néhány...","id":"20190108_555_loeros_lett_az_alfa_romeo_felmorcositott_divatterepjaroja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92ec118e-a470-4ce7-b3d8-75202892ca81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64e1a627-37f6-4dbb-830a-4f7d19dcca86","keywords":null,"link":"/cegauto/20190108_555_loeros_lett_az_alfa_romeo_felmorcositott_divatterepjaroja","timestamp":"2019. január. 08. 11:21","title":"555 lóerős lett az Alfa Romeo felmorcosított divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Sea Watch és a Sea Eye fedélzetén összesen 49 menekült várja, hogy partot érjenek.","shortLead":"A Sea Watch és a Sea Eye fedélzetén összesen 49 menekült várja, hogy partot érjenek.","id":"20190109_Maltan_kothetnek_ki_a_hetek_ota_a_tengeren_veszteglo_mentohajok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6986abd6-75ca-4922-b190-30931ccdf255","keywords":null,"link":"/vilag/20190109_Maltan_kothetnek_ki_a_hetek_ota_a_tengeren_veszteglo_mentohajok","timestamp":"2019. január. 09. 14:29","title":"Máltán köthetnek ki a hetek óta a tengeren veszteglő mentőhajók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5d6953-cea9-413a-9106-8a85c9187d07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legfrissebb jelentés szerint mintegy 10 százalékkal kevesebb iPhone-t kell gyártani, mert a vásárlók nem veszik a készülékeket. A változás a régi és a 2018-as modelleket is érinti.","shortLead":"A legfrissebb jelentés szerint mintegy 10 százalékkal kevesebb iPhone-t kell gyártani, mert a vásárlók nem veszik...","id":"20190109_apple_iphone_gyartas_csokkentes_eladasi_szamok_keves_iphone_fogy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f5d6953-cea9-413a-9106-8a85c9187d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86368b49-d8f4-488a-a756-80b683f91497","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_apple_iphone_gyartas_csokkentes_eladasi_szamok_keves_iphone_fogy","timestamp":"2019. január. 09. 09:33","title":"Leszólt a termelésre az Apple, mert nagyon nem mennek az iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f60ae1d6-6329-4fc8-a9c4-c125b4ce94d3","c_author":"","category":"cegauto","description":"Alig pár héttel a sportkupé után most a nyitható tetejű változat is megérkezett a 911-esből. És nagyon gyorsan le tudja dobni a vászontetejét.","shortLead":"Alig pár héttel a sportkupé után most a nyitható tetejű változat is megérkezett a 911-esből. És nagyon gyorsan le tudja...","id":"20190109_ledobta_a_tetejet_itt_a_teljesen_uj_porsche_911_cabriolet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f60ae1d6-6329-4fc8-a9c4-c125b4ce94d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb1afea3-8a4f-44da-8e51-064dfb8c06c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190109_ledobta_a_tetejet_itt_a_teljesen_uj_porsche_911_cabriolet","timestamp":"2019. január. 09. 11:21","title":"Ledobta a tetejét: itt a teljesen új Porsche 911 Cabriolet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7123075b-7c7a-4514-8965-684666fb32aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte azért nem, mert nem közvetlenül ő birtokolja őket.","shortLead":"Szerinte azért nem, mert nem közvetlenül ő birtokolja őket.","id":"20190109_Elegans_lakas_es_romaniai_foldek_is_kimaradtak_Banki_Erik_vagyonnyilatkozatabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7123075b-7c7a-4514-8965-684666fb32aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d80cd0e-1a88-4830-bde2-9d022ba4f2cc","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Elegans_lakas_es_romaniai_foldek_is_kimaradtak_Banki_Erik_vagyonnyilatkozatabol","timestamp":"2019. január. 09. 13:26","title":"Elegáns lakás és romániai földek is kimaradtak Bánki Erik vagyonnyilatkozatából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e75586d-6295-4d95-b2bb-f42405996e71","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A CÖF-nél jelentheti fel bárki a munkahelyét, ha úgy érzi, hogy igazságtalanok vele.","shortLead":"A CÖF-nél jelentheti fel bárki a munkahelyét, ha úgy érzi, hogy igazságtalanok vele.","id":"20190108_Ezt_nem_vartuk_a_COF_kinal_jogsegelyszolgalatot_a_tuloratorveny_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e75586d-6295-4d95-b2bb-f42405996e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2665f9e2-3602-4eb8-8f89-0ada8a176b0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Ezt_nem_vartuk_a_COF_kinal_jogsegelyszolgalatot_a_tuloratorveny_miatt","timestamp":"2019. január. 08. 15:11","title":"Ezt nem vártuk: a CÖF kínál jogsegélyszolgálatot a túlóratörvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6026e0e-4c26-41e7-9a50-146b0b2f0c81","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legtöbben Bajorországot választják.","shortLead":"A legtöbben Bajorországot választják.","id":"20190109_Tiz_ev_alatt_haromszorosara_nott_a_Nemetorszagban_elo_magyarok_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6026e0e-4c26-41e7-9a50-146b0b2f0c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c3b542e-55ea-41b0-941c-da9f6840f31b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Tiz_ev_alatt_haromszorosara_nott_a_Nemetorszagban_elo_magyarok_szama","timestamp":"2019. január. 09. 10:12","title":"Tíz év alatt háromszorosára nőtt a Németországban élő magyarok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"112b3436-622d-4c5e-afac-065a3f5ec17b","c_author":"Gomperz Tamás","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20190109_Gomperz_Menzaszocializmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=112b3436-622d-4c5e-afac-065a3f5ec17b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6095f96-5205-4906-98f4-fde1e81d6056","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Gomperz_Menzaszocializmus","timestamp":"2019. január. 09. 14:14","title":"Gomperz: Menzaszocializmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]