[{"available":true,"c_guid":"8ba4b2bb-9a3b-4b33-8075-a89199fc5400","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi egyetlen szúrással végzett az ügyében eljáró asszonnyal. ","shortLead":"A férfi egyetlen szúrással végzett az ügyében eljáró asszonnyal. ","id":"20190108_Vadat_emeltek_az_inarcsi_csaladsegito_gyilkosa_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ba4b2bb-9a3b-4b33-8075-a89199fc5400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce84d596-cec7-4aaf-97e8-f9bc0200d964","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Vadat_emeltek_az_inarcsi_csaladsegito_gyilkosa_ellen","timestamp":"2019. január. 08. 12:10","title":"Vádat emeltek az inárcsi családsegítő gyilkosa ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6742f5-58bd-4326-bc16-54bc90ba91d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vágó a túlóratörvényt alkalmazó, valamint a NER oligarcháinak cégei ellen hirdetett bojkottot a csendes ellenállás jegyében. ","shortLead":"Vágó a túlóratörvényt alkalmazó, valamint a NER oligarcháinak cégei ellen hirdetett bojkottot a csendes ellenállás...","id":"20190109_Bojkottot_hirdetett_Vago_Gabor_a_NERt_kiszolgalo_cegekkel_szemben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d6742f5-58bd-4326-bc16-54bc90ba91d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e2aa29-2d3b-41ec-a245-f4b83f92fbe1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Bojkottot_hirdetett_Vago_Gabor_a_NERt_kiszolgalo_cegekkel_szemben","timestamp":"2019. január. 09. 13:37","title":"Bojkottot hirdetett Vágó Gábor \"a NER-t kiszolgáló\" cégekkel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5d6953-cea9-413a-9106-8a85c9187d07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legfrissebb jelentés szerint mintegy 10 százalékkal kevesebb iPhone-t kell gyártani, mert a vásárlók nem veszik a készülékeket. A változás a régi és a 2018-as modelleket is érinti.","shortLead":"A legfrissebb jelentés szerint mintegy 10 százalékkal kevesebb iPhone-t kell gyártani, mert a vásárlók nem veszik...","id":"20190109_apple_iphone_gyartas_csokkentes_eladasi_szamok_keves_iphone_fogy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f5d6953-cea9-413a-9106-8a85c9187d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86368b49-d8f4-488a-a756-80b683f91497","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_apple_iphone_gyartas_csokkentes_eladasi_szamok_keves_iphone_fogy","timestamp":"2019. január. 09. 09:33","title":"Leszólt a termelésre az Apple, mert nagyon nem mennek az iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utas tízezressel próbált fizetni, amiből a sofőr nem tudott visszaadni. Azt meg nem várta meg, hogy előkeresse az aprót.","shortLead":"Az utas tízezressel próbált fizetni, amiből a sofőr nem tudott visszaadni. Azt meg nem várta meg, hogy előkeresse...","id":"20190108_volanbusz_buszsofor_diak_peterfy_gergely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c97d3b72-bfd5-413f-be75-7a2d5b99ecc4","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_volanbusz_buszsofor_diak_peterfy_gergely","timestamp":"2019. január. 08. 11:01","title":"Péterfy Gergely megírta, hogy rakták le a buszról a lányát, mert nem tudott elég gyorsan fizetni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6deacef5-fb9b-4da9-a311-22b8034d1c5d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyedi kezdeményezésben történő részvételhez csupán egy olcsó jelölő sprayre van szükség. Okos jelölés, gyors javítás! – hangzik a szlogen.","shortLead":"Az egyedi kezdeményezésben történő részvételhez csupán egy olcsó jelölő sprayre van szükség. Okos jelölés, gyors...","id":"20190108_o1g_o_egy_godor_neven_indult_orszagos_katyuvadaszat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6deacef5-fb9b-4da9-a311-22b8034d1c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a27c6e57-b1b8-4d1b-843b-343bcaffa806","keywords":null,"link":"/cegauto/20190108_o1g_o_egy_godor_neven_indult_orszagos_katyuvadaszat","timestamp":"2019. január. 08. 10:56","title":"O1G: \"Ó egy gödör\" néven indult országos kátyúvadászat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Zúdul a virtuális népharag a Miniszterelnökség várbeli menzáját üzemeltető Gundel étteremre, miután megírtuk, mennyire olcsón étkezhetnek itt a kormányzat emberei. Mindez azért is tanulságos, mert a kommentekben sorra köszönnek vissza az elmúlt időszak legfontosabb politikai kérdései, így sokan túlórázás miatt akarnak rendelni \"a karmelita menüből\". És mint hozzáteszik: majd 3 év múlva fizetnek. Más a gyereket fizetné be, de akad, aki egy hajléktalannal térne be egy 300 forintos ebédre.","shortLead":"Zúdul a virtuális népharag a Miniszterelnökség várbeli menzáját üzemeltető Gundel étteremre, miután megírtuk, mennyire...","id":"20190108_Egy_O1G_menut_rendelnek__ostrom_alatt_az_Orban_menzajat_uzemelteto_Gundel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dbd728d-dd9a-40fd-a617-f2f7dd616d76","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Egy_O1G_menut_rendelnek__ostrom_alatt_az_Orban_menzajat_uzemelteto_Gundel","timestamp":"2019. január. 08. 10:28","title":"„Egy O1G-menüt rendelnék” – ostromolják az Orbán menzáját üzemeltető Gundelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffbac322-c040-41a5-9735-9af643110d05","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Fekete-Győr András az egyik decemberi tüntetésen emelt a magasba, majd dobott el egy füstgránátot. A Központi Nyomozó Főügyészség hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt nyomoz az ügyben. A politikus szerint Orbánt terheli a felelősség.","shortLead":"Fekete-Győr András az egyik decemberi tüntetésen emelt a magasba, majd dobott el egy füstgránátot. A Központi Nyomozó...","id":"20190110_Nyomoz_az_ugyeszseg_miutan_a_Momentum_elnoke_fustgranatot_dobott_a_rendorok_fele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffbac322-c040-41a5-9735-9af643110d05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c26ea617-5765-46ff-8113-2d3d803e1ce0","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Nyomoz_az_ugyeszseg_miutan_a_Momentum_elnoke_fustgranatot_dobott_a_rendorok_fele","timestamp":"2019. január. 10. 05:45","title":"Nyomoz az ügyészség, miután a Momentum elnöke füstgránátot dobott a rendőrök felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c9ac3b0-c636-4c3b-878c-193b1c8f08e7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az országban az elmúlt napokban hatalmas mennyiségű hó hullott, több út is járhatatlan, és lavinaveszély is van.","shortLead":"Az országban az elmúlt napokban hatalmas mennyiségű hó hullott, több út is járhatatlan, és lavinaveszély is van.","id":"20190108_Sitaborozo_magyar_gyerekeket_kellett_kimenteni_a_ho_miatt_Ausztriaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c9ac3b0-c636-4c3b-878c-193b1c8f08e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e565ea-7868-4604-bd5e-335b2bf77ea5","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_Sitaborozo_magyar_gyerekeket_kellett_kimenteni_a_ho_miatt_Ausztriaban","timestamp":"2019. január. 08. 20:10","title":"Sítáborozó magyar gyerekeket kellett kimenteni a hó miatt Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]