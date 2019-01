Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11dd0f74-d027-4979-aaf6-f31f14d9de98","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szeptember óta történt néhány dolog, ezt tárgyalná meg a testület. ","shortLead":"Szeptember óta történt néhány dolog, ezt tárgyalná meg a testület. ","id":"20190110_Sargentini_visszavag_ujabb_vita_lesz_az_EPben_Magyarorszagrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11dd0f74-d027-4979-aaf6-f31f14d9de98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faea0c5c-07df-4893-a0d0-8b89acc80d86","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_Sargentini_visszavag_ujabb_vita_lesz_az_EPben_Magyarorszagrol","timestamp":"2019. január. 10. 11:56","title":"Sargentini visszavág: újabb vita lesz az EP-ben Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccae7913-16fc-4f1f-983f-bdfc88a17b59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Végre hivatalosan is tudni, mikor villantja meg a Samsung Galaxy-szériájú mobiljának legújabb darabját. Az időpont: február 20.","shortLead":"Végre hivatalosan is tudni, mikor villantja meg a Samsung Galaxy-szériájú mobiljának legújabb darabját. Az időpont...","id":"20190110_samsung_unpacked_2019_san_francisco_galaxy_s10_bemutato_datuma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccae7913-16fc-4f1f-983f-bdfc88a17b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fef724e-9f19-48e2-a0b0-c57eb4f9c0cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_samsung_unpacked_2019_san_francisco_galaxy_s10_bemutato_datuma","timestamp":"2019. január. 10. 17:33","title":"Hivatalos: megvan, mikor jön a Samsung új csúcsmobilja, a Galaxy S10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"611201db-fac5-47ca-95a8-b02c6228ba7f","c_author":"Windisch Judit","category":"gazdasag","description":"Ausztriában még mindig rendkívüli nehézségeket okoz a hó, van olyan hegyi település, amely jó esetben hétvégén szabadulhat ki. Az ott rekedtek a külügytől kérnek segítséget, mert úgy látják, a biztosítók sem készültek fel.","shortLead":"Ausztriában még mindig rendkívüli nehézségeket okoz a hó, van olyan hegyi település, amely jó esetben hétvégén...","id":"20190109_A_ho_fogsagaban_rekedt_magyarok_mar_a_Kulugyminiszterium_segitseget_is_kertek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=611201db-fac5-47ca-95a8-b02c6228ba7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69528c47-5cf9-43a2-8f28-fe32dc5bd414","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_A_ho_fogsagaban_rekedt_magyarok_mar_a_Kulugyminiszterium_segitseget_is_kertek","timestamp":"2019. január. 09. 17:30","title":"A biztosítás sem garancia arra, hogy segítséget kapnak a hóban rekedt magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"914d3023-b4f2-4bda-88b7-f035e17116f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormánypárti lap szerint mivel eddig a munkaadók körében nem vált gyakorlattá a ledolgoztatásra vonatkozó szerződés aláíratása, nincs is ok az elégedetlenségre.","shortLead":"A kormánypárti lap szerint mivel eddig a munkaadók körében nem vált gyakorlattá a ledolgoztatásra vonatkozó szerződés...","id":"20190111_Magyar_Idok_Senkit_nem_erint_a_negyszaz_tulora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=914d3023-b4f2-4bda-88b7-f035e17116f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b23722f8-fad5-40be-ab1e-85b5b6035a11","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190111_Magyar_Idok_Senkit_nem_erint_a_negyszaz_tulora","timestamp":"2019. január. 11. 06:14","title":"A Magyar Idők szerint senkit nem érint a négyszáz túlóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerintük ugyanis csak arra használják őket, hogy pénzt vegyenek el a szegényektől.","shortLead":"Szerintük ugyanis csak arra használják őket, hogy pénzt vegyenek el a szegényektől.","id":"20190110_Sorra_rongaljak_a_traffipaxokat_Franciaorszagban_a_sargamellenyes_tuntetok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f073270-51a3-4f6a-93ca-dbb59512cb98","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_Sorra_rongaljak_a_traffipaxokat_Franciaorszagban_a_sargamellenyes_tuntetok","timestamp":"2019. január. 10. 18:55","title":"Sorra rongálják a traffipaxokat Franciaországban a sárgamellényes tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde3bcb1-c292-4730-a8a9-95ca22f1fa38","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem mindennapi módon tesztelték a Xiaomi függetlenné vált márkájának első telefonját, pontosabban annak tartósságát.","shortLead":"Nem mindennapi módon tesztelték a Xiaomi függetlenné vált márkájának első telefonját, pontosabban annak tartósságát.","id":"20190109_xiaomi_redmi7_unortodox_tartossagi_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bde3bcb1-c292-4730-a8a9-95ca22f1fa38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"908cf661-8e94-4070-a29c-8a9ace2a3b91","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_xiaomi_redmi7_unortodox_tartossagi_teszt","timestamp":"2019. január. 09. 19:03","title":"Ilyen telefontartóssági tesztet még biztos nem látott – odacsapott a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a760cc62-3bbe-488a-83f6-0a3966e8ee9f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az idén is, hasonlóan a korábbi évekhez nem csak örömet hozott Oroszországban a január elsejétől két hétig, az ortodox újévig tartó kéthetes ünnep: az autóbalesetek és a gyilkosságok száma is nagyon megugrott.","shortLead":"Az idén is, hasonlóan a korábbi évekhez nem csak örömet hozott Oroszországban a január elsejétől két hétig, az ortodox...","id":"20190110_Megint_rosszul_sikerult_Oroszorszagban_a_hosszu_unnep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a760cc62-3bbe-488a-83f6-0a3966e8ee9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a30c9cf4-55ca-4d9a-b160-0673e971c969","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_Megint_rosszul_sikerult_Oroszorszagban_a_hosszu_unnep","timestamp":"2019. január. 10. 18:14","title":"Megint rosszul sikerült Oroszországban a hosszú ünnep","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c2fd0c-7209-479a-9120-4c5c85307883","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A bíróság döntése szerint Ahmed Dúmának 90 millió forintnyi egyiptomi fontot is meg kell fizetnie. ","shortLead":"A bíróság döntése szerint Ahmed Dúmának 90 millió forintnyi egyiptomi fontot is meg kell fizetnie. ","id":"20190109_Tizenot_ev_bortonre_iteltek_egy_politikai_aktivistat_Egyiptomban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8c2fd0c-7209-479a-9120-4c5c85307883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd4af8f-b577-4111-9270-cdc8ead3f6a1","keywords":null,"link":"/vilag/20190109_Tizenot_ev_bortonre_iteltek_egy_politikai_aktivistat_Egyiptomban","timestamp":"2019. január. 09. 21:35","title":"Tizenöt év börtönre ítéltek egy politikai aktivistát Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]