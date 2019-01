Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92bd6efc-1f93-4a84-bce0-d7ded26af9de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint felháborító, hogy a Karmelita kolostor felújítása során letakarták a több mint kétszáz éves freskókat. A párt kezdeményezi az Országgyűlés kulturális bizottságának összehívását és az UNESCO-hoz, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetéhez fordulnak.","shortLead":"A párt szerint felháborító, hogy a Karmelita kolostor felújítása során letakarták a több mint kétszáz éves freskókat...","id":"20190114_Letakart_freskok_Orban_uj_munkahelyen_az_UNESCOhoz_fordul_a_DK","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92bd6efc-1f93-4a84-bce0-d7ded26af9de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94bb1209-1a61-48fd-b7fe-6aec3a5e98ed","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Letakart_freskok_Orban_uj_munkahelyen_az_UNESCOhoz_fordul_a_DK","timestamp":"2019. január. 14. 15:35","title":"Letakart freskók Orbán új munkahelyén: az UNESCO-hoz fordul a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c9acf19-d184-4fcf-aca2-879180ea3d44","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddig kalkuláltnál gyorsabban melegednek az óceánok, tavaly rekordot ért el a vízhőmérséklet – állapította meg egy új amerikai–kínai tanulmány. A problémát a légkörbe jutó üvegházhatású gázok okozzák.","shortLead":"Az eddig kalkuláltnál gyorsabban melegednek az óceánok, tavaly rekordot ért el a vízhőmérséklet – állapította meg...","id":"20190114_oceanok_homerseklete_globalis_felmelegedes_vizhomerseklet_klimavaltozas_uveghazhatasu_gazok_eghajlatvaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c9acf19-d184-4fcf-aca2-879180ea3d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f5f1a5-1587-4871-8b76-22ee2a57f01f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190114_oceanok_homerseklete_globalis_felmelegedes_vizhomerseklet_klimavaltozas_uveghazhatasu_gazok_eghajlatvaltozas","timestamp":"2019. január. 14. 10:03","title":"Bajban az élővilág, sokkal gyorsabban melegednek az óceánok, mint hittük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c81a9a10-0431-414c-a6b7-4c0b145f1784","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Jelentős béremeléseket jelentett be az Auchan és a Spar, kiemelve a versenyképes fizetések és az alkalmazottak megbecsülésének jelentőségét.","shortLead":"Jelentős béremeléseket jelentett be az Auchan és a Spar, kiemelve a versenyképes fizetések és az alkalmazottak...","id":"20190114_auchan_beremeles_fizetes_alkalmazott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c81a9a10-0431-414c-a6b7-4c0b145f1784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f9aab4e-0ac8-48d0-ac52-18cc245afca4","keywords":null,"link":"/kkv/20190114_auchan_beremeles_fizetes_alkalmazott","timestamp":"2019. január. 14. 21:13","title":"A Spar után az Auchan is nagyot emel a béreken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"848b80bb-2f2a-41a2-a18c-43339889f27d","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Napjainkban a hallgatás értékét alulbecsüljük, és többre tartjuk a beszédet a hallgatásnál. A cselekvést részesítjük előnyben, eltekintünk azonban azoktól az alapvető információktól, amelyek a saját helyzetünk és az előttünk álló kihívás mélyebb megértését biztosítanák.","shortLead":"Napjainkban a hallgatás értékét alulbecsüljük, és többre tartjuk a beszédet a hallgatásnál. A cselekvést részesítjük...","id":"20190115_Miben_es_hogyan_segit_a_figyelo_hallgatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=848b80bb-2f2a-41a2-a18c-43339889f27d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3c2fc56-2dcd-4858-a9c1-e2b32ce306b3","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190115_Miben_es_hogyan_segit_a_figyelo_hallgatas","timestamp":"2019. január. 15. 13:15","title":"Miben és hogyan segíthet a figyelő hallgatás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50270e5e-7679-422d-bd8b-3b18ee17c9e9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kékesi Márton alpesi sízőnek egy zágrábi műlesikló versenyen elszakadt a térdszalagja.","shortLead":"Kékesi Márton alpesi sízőnek egy zágrábi műlesikló versenyen elszakadt a térdszalagja.","id":"20190115_kekesi_marton_alpesi_si_serules_terdszalag_szakadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50270e5e-7679-422d-bd8b-3b18ee17c9e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31d345eb-1a8c-4009-a20c-227b194077d1","keywords":null,"link":"/sport/20190115_kekesi_marton_alpesi_si_serules_terdszalag_szakadas","timestamp":"2019. január. 15. 18:31","title":"Súlyosan megsérült egy magyar olimpikon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91c44243-7535-4190-b891-e80401aa3a3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190115_Bencsik_Andras_szerint_az_O1G_azt_jelenti_hogy_Orban_egy_geniusz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91c44243-7535-4190-b891-e80401aa3a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8700f620-a0b8-415a-8e58-5bf36ac8053c","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Bencsik_Andras_szerint_az_O1G_azt_jelenti_hogy_Orban_egy_geniusz","timestamp":"2019. január. 15. 07:36","title":"Bencsik András szerint az O1G azt jelenti, hogy Orbán egy géniusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f6e805-c76d-42ab-af26-de675c17d872","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről a hvg.hu előbb értesült, mint a párt. ","shortLead":"Erről a hvg.hu előbb értesült, mint a párt. ","id":"20190115_A_Momentum_is_megkapja_az_allami_tamogatast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55f6e805-c76d-42ab-af26-de675c17d872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c60162-d9bf-4208-bd17-3aab0cda36c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_A_Momentum_is_megkapja_az_allami_tamogatast","timestamp":"2019. január. 15. 11:00","title":"A Momentum is megkapja az állami támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4dae9f5-a283-435b-89e9-2848a27f0d1b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 2010-ben bemutatott filmet nyolc Oscar-díjra jelölték, és több mint 240 millió dolláros bevételt hozott világszerte. ","shortLead":"A 2010-ben bemutatott filmet nyolc Oscar-díjra jelölték, és több mint 240 millió dolláros bevételt hozott világszerte. ","id":"20190115_Aaron_Sorkin_Facebook_film_A_kozossegi_halo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4dae9f5-a283-435b-89e9-2848a27f0d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"106b2841-ebae-4a5a-b761-bbd63747139d","keywords":null,"link":"/kultura/20190115_Aaron_Sorkin_Facebook_film_A_kozossegi_halo","timestamp":"2019. január. 15. 11:41","title":"Aaron Sorkin folytathajta a Facebook-filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]