Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99da3b61-01b2-428b-9f24-338815130191","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Európa nyugati felén bezárták a szénbányákat. Lengyelországban még működnek, de a lényeg: a szén jövője nem Európáról szól, hanem Ázsiáról, és ott is a legnépesebb országokról.","shortLead":"Európa nyugati felén bezárták a szénbányákat. Lengyelországban még működnek, de a lényeg: a szén jövője nem Európáról...","id":"20190114_Nyugaton_kiszorulo_forrasbol_kaszalhatnak_dollarmilliardokat_az_oroszok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99da3b61-01b2-428b-9f24-338815130191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e5342bd-f2fd-4d09-aba9-816ee76ea77a","keywords":null,"link":"/kkv/20190114_Nyugaton_kiszorulo_forrasbol_kaszalhatnak_dollarmilliardokat_az_oroszok","timestamp":"2019. január. 14. 06:45","title":"Nyugaton kiszoruló forrásból kaszálhatnak dollármilliárdokat az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2cb2b5-5c48-489b-9a4f-4319a38805cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szervező biztos benne, hogy összejön a nagy visszatérés.","shortLead":"A szervező biztos benne, hogy összejön a nagy visszatérés.","id":"20190115_Elvonon_van_de_februarban_mar_koncertezne_Curtis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba2cb2b5-5c48-489b-9a4f-4319a38805cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95fd3d72-44b2-45ac-a881-378d0418190d","keywords":null,"link":"/elet/20190115_Elvonon_van_de_februarban_mar_koncertezne_Curtis","timestamp":"2019. január. 15. 09:31","title":"Elvonón van, de februárban már koncertezne Curtis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faaaf757-7cf3-4ce4-85bf-b06564c8af6e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem véletlen, hogy a kisboltosok közül sokan visszasírják a boltzárat, a nagyobb üzletek, például a Lidl, a Tesco vagy az IKEA pedig többféle módszerrel igyekszik csökkenteni a pótlékokat.","shortLead":"Nem véletlen, hogy a kisboltosok közül sokan visszasírják a boltzárat, a nagyobb üzletek, például a Lidl, a Tesco vagy...","id":"20190115_Sokba_faj_a_boltoknak_a_vasarnapi_nyitvatartas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=faaaf757-7cf3-4ce4-85bf-b06564c8af6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f95d6987-d00a-49e3-a1a4-3caaaa27ebf2","keywords":null,"link":"/kkv/20190115_Sokba_faj_a_boltoknak_a_vasarnapi_nyitvatartas","timestamp":"2019. január. 15. 11:36","title":"Sokba fáj a boltoknak a vasárnapi nyitvatartás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"068c9ee3-56cf-4003-8009-f052a51dae85","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az FTC elnöke – aki egyben a Fidesz pártigazgatója is – több alkalommal is tárgyalt a háromszoros olimpiai bajnok úszóval, hogy igazoljon a Fradiba, hiába.","shortLead":"Az FTC elnöke – aki egyben a Fidesz pártigazgatója is – több alkalommal is tárgyalt a háromszoros olimpiai bajnok...","id":"20190114_Hosszu_Katinka_tobbszor_is_nemet_mondott_Kubatov_Gabornak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=068c9ee3-56cf-4003-8009-f052a51dae85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9a2da1-4124-4ada-bf3d-dcd0e0486e52","keywords":null,"link":"/sport/20190114_Hosszu_Katinka_tobbszor_is_nemet_mondott_Kubatov_Gabornak","timestamp":"2019. január. 14. 18:10","title":"Hosszú Katinka többször is nemet mondott Kubatov Gábornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8c8b4e2-fd98-4a28-a0fd-b392a0aa1731","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Az Állami Számvevőszék néhány hónappal az EP-választás előtt függeszti fel a Momentum állami támogatását” – írta a Momentum vasárnap reggel a közösségi oldalán. Pénzt kértek, megkérdeztük, mennyi folyt be eddig.","shortLead":"„Az Állami Számvevőszék néhány hónappal az EP-választás előtt függeszti fel a Momentum állami támogatását” – írta...","id":"20190114_Egymillional_is_tobbet_gyujtott_a_Momentum_adakozasbol_miota_leallitottak_allami_tamogatasukat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8c8b4e2-fd98-4a28-a0fd-b392a0aa1731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fbee7e3-10a0-4a8d-a274-00731b374f83","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Egymillional_is_tobbet_gyujtott_a_Momentum_adakozasbol_miota_leallitottak_allami_tamogatasukat","timestamp":"2019. január. 14. 11:09","title":"Egymilliónál is többet gyűjtött a Momentum adakozásból, mióta leállították állami támogatásukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43172bb4-4c28-4032-929f-1da6ba1c4e36","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A kalocsai rabok egy része hamarosan átkerül a kiskunhalasi menekültközpontból kialakított új börtönbe – derül ki egy kormányzati előterjesztésből. Hazánkat sorra marasztalták el a börtönök zsúfoltsága és az embertelen körülmények miatt, az új helyen viszont az európai normáknak megfelelő zárkák lesznek. A Pintér Sándor által jegyzett javaslatban az is szerepel, hogy ezt a közvélemény felé nem szükséges nagyon kommunikálni.","shortLead":"A kalocsai rabok egy része hamarosan átkerül a kiskunhalasi menekültközpontból kialakított új börtönbe – derül ki...","id":"20190115_Kalocsai_rabok_kerulnek_az_uj_borton_komfortos_zarkaiba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43172bb4-4c28-4032-929f-1da6ba1c4e36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b42f15b-7ce3-4838-9ff0-a934a1d14735","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Kalocsai_rabok_kerulnek_az_uj_borton_komfortos_zarkaiba","timestamp":"2019. január. 15. 06:15","title":"Kalocsai rabok kerülnek az új, kiskunhalasi börtön komfortos celláiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A nagy árzuhanás után kezdenek visszakapaszkodni az árak. ","shortLead":"A nagy árzuhanás után kezdenek visszakapaszkodni az árak. ","id":"20190114_Dragul_a_benzin_es_a_gazolaj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12f98e7a-c1f0-432b-b728-c661bf51f197","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190114_Dragul_a_benzin_es_a_gazolaj","timestamp":"2019. január. 14. 13:56","title":"Drágul a benzin és a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b144d752-1e21-4dad-83e1-604debd1b716","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A decemberi budapesti meccsen a Chelsea-szurkolók egyértelműen antiszemita utalásokkal illették a Tottenhamet.","shortLead":"A decemberi budapesti meccsen a Chelsea-szurkolók egyértelműen antiszemita utalásokkal illették a Tottenhamet.","id":"20190115_Vizsgaljak_a_Chelseadrukkerek_Vidimeccsen_tett_antiszemita_megnyilvanulasait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b144d752-1e21-4dad-83e1-604debd1b716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5779712e-7800-42ed-9277-b3dca7854aff","keywords":null,"link":"/sport/20190115_Vizsgaljak_a_Chelseadrukkerek_Vidimeccsen_tett_antiszemita_megnyilvanulasait","timestamp":"2019. január. 15. 10:36","title":"Vidi–Chelsea: fegyelmi indul az antiszemita rigmusok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]