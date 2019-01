Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0fe45b6b-71a1-4fbb-b6b9-bbb8e37bd242","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfi korábban kirabolt négy bankot.","shortLead":"A férfi korábban kirabolt négy bankot.","id":"20190114_Decemberben_engedtek_ki_a_bortonbol_a_gdanski_fopolgarmester_keselojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fe45b6b-71a1-4fbb-b6b9-bbb8e37bd242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef51436-750f-42d6-816f-b0d4aa5a0050","keywords":null,"link":"/vilag/20190114_Decemberben_engedtek_ki_a_bortonbol_a_gdanski_fopolgarmester_keselojet","timestamp":"2019. január. 14. 13:51","title":"Decemberben engedték ki a börtönből a gdanski főpolgármester késelőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e35428ed-f205-49c9-a26b-20bb737e3f37","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy ember meghalt, még hatan lehetnek a romok alatt.","shortLead":"Egy ember meghalt, még hatan lehetnek a romok alatt.","id":"20190114_Ujabb_lakohaz_robbant_fel_Oroszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e35428ed-f205-49c9-a26b-20bb737e3f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed6bc0f6-d0d7-4ef9-b578-f126d7a15c19","keywords":null,"link":"/vilag/20190114_Ujabb_lakohaz_robbant_fel_Oroszorszagban","timestamp":"2019. január. 14. 08:30","title":"Újabb lakóház robbant fel Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b144d752-1e21-4dad-83e1-604debd1b716","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A decemberi budapesti meccsen a Chelsea-szurkolók egyértelműen antiszemita utalásokkal illették a Tottenhamet.","shortLead":"A decemberi budapesti meccsen a Chelsea-szurkolók egyértelműen antiszemita utalásokkal illették a Tottenhamet.","id":"20190115_Vizsgaljak_a_Chelseadrukkerek_Vidimeccsen_tett_antiszemita_megnyilvanulasait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b144d752-1e21-4dad-83e1-604debd1b716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5779712e-7800-42ed-9277-b3dca7854aff","keywords":null,"link":"/sport/20190115_Vizsgaljak_a_Chelseadrukkerek_Vidimeccsen_tett_antiszemita_megnyilvanulasait","timestamp":"2019. január. 15. 10:36","title":"Vidi–Chelsea: fegyelmi indul az antiszemita rigmusok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ed9d05b-37c8-45c9-be03-41768ba9ed06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Csang'o-4 január 3-án landolt a Hold eddig fel nem fedezett oldalán, most pedig megjött az első videó is, amelyen a szonda holdjárója látható munka közben.","shortLead":"A Csang'o-4 január 3-án landolt a Hold eddig fel nem fedezett oldalán, most pedig megjött az első videó is, amelyen...","id":"20190115_csang_o_4_kina_hold_sotet_oldala_urkutatas_holdjaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ed9d05b-37c8-45c9-be03-41768ba9ed06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d769da9-e2f6-48ae-980e-00756f51de5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_csang_o_4_kina_hold_sotet_oldala_urkutatas_holdjaro","timestamp":"2019. január. 15. 10:33","title":"Jött egy videó a Hold sötét oldalán kalandozó kis kompról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c65c44-102f-4b3c-8f0d-73d294887c76","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az erdő visszatérő helyszín helyi folklórban, és kísértetjárta helynek is tartják. ","shortLead":"Az erdő visszatérő helyszín helyi folklórban, és kísértetjárta helynek is tartják. ","id":"20190116_Ebben_az_erdoben_biztos_tunderek_laknak_kar_hogy_Angliaban_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21c65c44-102f-4b3c-8f0d-73d294887c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ccda33-b316-4376-bd94-1c5caab8e569","keywords":null,"link":"/elet/20190116_Ebben_az_erdoben_biztos_tunderek_laknak_kar_hogy_Angliaban_van","timestamp":"2019. január. 16. 07:22","title":"Ebben az erdőben biztos tündérek laknak, kár, hogy Angliában van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyugdíjat minden jogosultnak meg kellett volna kapnia pénteken, de sokak számlájára csak most, hétfőn érkezett be. A pénzügyminiszter válaszokat akar. ","shortLead":"A nyugdíjat minden jogosultnak meg kellett volna kapnia pénteken, de sokak számlájára csak most, hétfőn érkezett be...","id":"20190114_varga_mihaly_mesterhazy_attila_nyugdij_bankszamla_magyar_allamkincstar_banki_atutalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc03eb0-7066-4007-8c21-885635f14915","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190114_varga_mihaly_mesterhazy_attila_nyugdij_bankszamla_magyar_allamkincstar_banki_atutalas","timestamp":"2019. január. 14. 18:15","title":"Kivizsgáltatja a nyugdíjkáosz okát Varga Mihály ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb politikus jelentette be, hogy indul az elnökjelöltségért.","shortLead":"Újabb politikus jelentette be, hogy indul az elnökjelöltségért.","id":"20190116_Mar_negy_demokrata_palyazik_Trump_helyere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7fce2e-2451-495d-bb9b-985665d84f5f","keywords":null,"link":"/vilag/20190116_Mar_negy_demokrata_palyazik_Trump_helyere","timestamp":"2019. január. 16. 05:58","title":"Már négy demokrata pályázik Trump helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fe7b6bf-8686-44f3-b340-810522c5b4d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit alsóház több mint kétszáz vokssal szavazta le a miniszterelnök javaslatát.","shortLead":"A brit alsóház több mint kétszáz vokssal szavazta le a miniszterelnök javaslatát.","id":"20190115_Sulyos_vereseget_szenvedett_Theresa_May_a_brit_parlamentben_kerdeses_mi_lesz_a_Brexittel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fe7b6bf-8686-44f3-b340-810522c5b4d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2d85b2-e276-4a09-b724-c19580bc0d42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190115_Sulyos_vereseget_szenvedett_Theresa_May_a_brit_parlamentben_kerdeses_mi_lesz_a_Brexittel","timestamp":"2019. január. 15. 20:39","title":"Súlyos vereséget szenvedett Theresa May a brit parlamentben, kérdéses, mi lesz a Brexittel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]