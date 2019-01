Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b32b75a-6dbd-4b08-bf82-3ffd1726a9d9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar csapat már a második félidőre is előnnyel fordult, végül 26:21 arányban győzött.","shortLead":"A magyar csapat már a második félidőre is előnnyel fordult, végül 26:21 arányban győzött.","id":"20190120_A_magyar_kezisek_legyoztek_Tuneziat_a_sorsdonto_vbmeccsen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b32b75a-6dbd-4b08-bf82-3ffd1726a9d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2af7680-3dbd-4bd9-abdb-171fcd741c4c","keywords":null,"link":"/sport/20190120_A_magyar_kezisek_legyoztek_Tuneziat_a_sorsdonto_vbmeccsen","timestamp":"2019. január. 20. 19:34","title":"A magyar férfi kézisek legyőzték Tunéziát a sorsdöntő vb-meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ca2d9c-4b50-4ca7-8765-60d94db1184d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szálláshelyeket bekötik egy központi rendszerbe, a nyaralók adatait pedig bármikor szabadon böngészheti majd a rendőrség. ","shortLead":"A szálláshelyeket bekötik egy központi rendszerbe, a nyaralók adatait pedig bármikor szabadon böngészheti majd...","id":"20190121_Szabadon_kutakodhat_majd_a_rendorseg_a_nyaralo_magyarok_adatbazisaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88ca2d9c-4b50-4ca7-8765-60d94db1184d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe5a616f-222d-4adc-9250-09bc3c5f8ed3","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Szabadon_kutakodhat_majd_a_rendorseg_a_nyaralo_magyarok_adatbazisaban","timestamp":"2019. január. 21. 06:26","title":"Szabadon kutakodhat majd a rendőrség a nyaraló magyarok adatbázisában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c92cb6-701e-4bdf-8547-d5189644223c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogi segítséget még a párt elnöke ajánlotta fel a diáklánynak. ","shortLead":"A jogi segítséget még a párt elnöke ajánlotta fel a diáklánynak. ","id":"20190121_Az_MSZP_ugyvedje_vedi_Nagy_Blankat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72c92cb6-701e-4bdf-8547-d5189644223c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e22d8f2f-3aa2-4de6-92af-5708892fd9d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Az_MSZP_ugyvedje_vedi_Nagy_Blankat","timestamp":"2019. január. 21. 11:53","title":"Az MSZP ügyvédje képviseli Nagy Blankát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b266aa0-a16b-4c5c-9349-2d9bda66d2cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Az este kezdődhet a havazás, lesznek olyan részei is az országnak, ahol 10 centi hó lehet kedd estére.","shortLead":"Az este kezdődhet a havazás, lesznek olyan részei is az országnak, ahol 10 centi hó lehet kedd estére.","id":"20190121_Nemsokara_ujra_leszakad_a_ho_a_fel_orszagra_kiadjak_a_figyelmeztetest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b266aa0-a16b-4c5c-9349-2d9bda66d2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b8b347-9f85-42dd-8066-8425749a270d","keywords":null,"link":"/idojaras/20190121_Nemsokara_ujra_leszakad_a_ho_a_fel_orszagra_kiadjak_a_figyelmeztetest","timestamp":"2019. január. 21. 13:01","title":"Nemsokára újra leszakad a hó, a fél országra kiadják a figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42a1f62-5d23-42a1-9361-b07ee0f9e363","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A jövő héten is télies lesz az időjárás: többször várható havazás, emellett hidegre kell készülni, többfelé napközben is mínuszok lesznek.","shortLead":"A jövő héten is télies lesz az időjárás: többször várható havazás, emellett hidegre kell készülni, többfelé napközben...","id":"20190120_Es_ime_ujra_itt_a_tel__idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b42a1f62-5d23-42a1-9361-b07ee0f9e363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5606913b-2342-4945-ae2e-85f42a3f3144","keywords":null,"link":"/elet/20190120_Es_ime_ujra_itt_a_tel__idojaras","timestamp":"2019. január. 20. 16:57","title":"És íme, újra itt a tél: ilyen időre számítson a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2aaac81-d1e9-45ba-827d-39726b0862ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Spotify egyelőre az iPhone-ra és iPadre elérhető alkalmazásában teszteli azt az új funkciót, amelyben beállíthatjuk, melyik előadó(k)tól nem akarunk egyetlen saját dalt sem hallani.","shortLead":"A Spotify egyelőre az iPhone-ra és iPadre elérhető alkalmazásában teszteli azt az új funkciót, amelyben beállíthatjuk...","id":"20190121_spotify_enekes_letiltasa_eloado_letiltasa_r_kelly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2aaac81-d1e9-45ba-827d-39726b0862ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c9ee0d-d932-474b-aa05-4dc09a3a7ee9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_spotify_enekes_letiltasa_eloado_letiltasa_r_kelly","timestamp":"2019. január. 21. 13:33","title":"Jön egy új funkció a Spotify-ba, bármelyik előadót letilthatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cad835f-1218-409d-af00-e1634db69269","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Harminc magyar cégből egy használ csak robotokat.","shortLead":"Harminc magyar cégből egy használ csak robotokat.","id":"20190121_Az_EU_utolso_elotti_helyen_allunk_robothasznalatban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cad835f-1218-409d-af00-e1634db69269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87d21a31-b921-4fed-bd1c-b58b6e2a2ac2","keywords":null,"link":"/kkv/20190121_Az_EU_utolso_elotti_helyen_allunk_robothasznalatban","timestamp":"2019. január. 21. 11:58","title":"Az EU utolsó előtti helyén állunk robothasználatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd7ad0a5-3952-4d91-aff5-1ad3a2e739af","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A Fertő tavi beruházásnak nemcsak nyertesei, vesztesei is vannak. Az eddig ott működő hajóztató vállalkozókkal szerződést bontottak, korábbi területüket sorompó és kopasz biztonsági őrök védik, délután fél 5-től senki sem mehet a tó partjára. Ez a Modern Városok Programról, benne a Fertő tó felújításáról szóló cikksorozatunk harmadik része. ","shortLead":"A Fertő tavi beruházásnak nemcsak nyertesei, vesztesei is vannak. Az eddig ott működő hajóztató vállalkozókkal...","id":"20190121_Varatlanul_kidobtak_a_setahajoztato_cegeket_a_Ferto_torol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd7ad0a5-3952-4d91-aff5-1ad3a2e739af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6deae57-a38d-48bd-b4d3-29fb785be481","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190121_Varatlanul_kidobtak_a_setahajoztato_cegeket_a_Ferto_torol","timestamp":"2019. január. 21. 11:10","title":"Partra vetette a tervezett nagyberuházás a Fertő tavi hajóztatókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]