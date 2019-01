Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d2f6347-b4a4-4ad3-88d0-4b90ee5ce9fc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A baleset két, tanzániai felségjelzés alatt hajózó hajón történt.","shortLead":"A baleset két, tanzániai felségjelzés alatt hajózó hajón történt.","id":"20190121_teherhajok_gyulladtak_ki_a_kercsi_szorosnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d2f6347-b4a4-4ad3-88d0-4b90ee5ce9fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca915715-9d9a-46d2-a890-2c75fe72226b","keywords":null,"link":"/vilag/20190121_teherhajok_gyulladtak_ki_a_kercsi_szorosnal","timestamp":"2019. január. 21. 19:30","title":"Teherhajók gyulladtak ki a Kercsi-szorosnál, halottak is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fe0e596-6790-491b-b560-66cba9b8892e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kering egy Sneider Tamás esküvőjén készült videó a kormányhű médiában. Az esküvőn rasszista és homofób viccek is elhangzottak. A pártelnök szerint csak szórakoznak és poénkodnak vendégek.","shortLead":"Kering egy Sneider Tamás esküvőjén készült videó a kormányhű médiában. Az esküvőn rasszista és homofób viccek is...","id":"20190121_Naci_karlenditesre_emlekezteto_mozdulatokat_tett_eskuvojen_a_Jobbik_elnokenek_felesege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fe0e596-6790-491b-b560-66cba9b8892e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e88f697-9b70-409c-bb1b-31bddbf3c0cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Naci_karlenditesre_emlekezteto_mozdulatokat_tett_eskuvojen_a_Jobbik_elnokenek_felesege","timestamp":"2019. január. 21. 14:14","title":"Náci karlendítésre emlékeztető mozdulatokat tett esküvőjén a Jobbik elnökének felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e0ec5c7-969b-4161-b55d-33a14abfd480","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Donald Trump bevett szokása, hogy a neki nem tetsző írásokra és híroldalakra a \"fake news\", vagyis az álhír szót alkalmazza, holott egy új kutatás szerint valójában ő az, aki a megtévesztésre játszik.","shortLead":"Donald Trump bevett szokása, hogy a neki nem tetsző írásokra és híroldalakra a \"fake news\", vagyis az álhír szót...","id":"20190121_donald_trump_facebook_instagram_foto_kepmanipulalas_manipulalt_fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e0ec5c7-969b-4161-b55d-33a14abfd480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f08b7d8-c824-442c-b957-37518f0c5c7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_donald_trump_facebook_instagram_foto_kepmanipulalas_manipulalt_fotok","timestamp":"2019. január. 22. 09:33","title":"Ránéztek Trump Facebook- és Instagram-fotóira, és kiderült, hogy többet számítógéppel manipuláltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f090a4ae-2248-4b84-9264-970e585fdb5e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Egy-másfél évet szánnának rá arra, hogy a neten is elérhetővé tegyék a földhivatal szolgáltatásait.","shortLead":"Egy-másfél évet szánnának rá arra, hogy a neten is elérhetővé tegyék a földhivatal szolgáltatásait.","id":"20190122_Sokkal_konnyebb_lesz_a_foldhivatali_ugyintezes_ha_valora_valik_a_kormany_terve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f090a4ae-2248-4b84-9264-970e585fdb5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc1ade0-5e93-4ac9-938d-ea8a8703963c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190122_Sokkal_konnyebb_lesz_a_foldhivatali_ugyintezes_ha_valora_valik_a_kormany_terve","timestamp":"2019. január. 22. 08:24","title":"Sokkal könnyebb lesz a földhivatali ügyintézés, ha valóra válik a kormány terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25be3ce8-c332-4557-9fdc-137536500b78","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ford Puma 20 évvel ezelőtt egy kis kupé volt, 2020-ban már egy crossover lehet.","shortLead":"A Ford Puma 20 évvel ezelőtt egy kis kupé volt, 2020-ban már egy crossover lehet.","id":"20190121_ford_puma_crossover_suv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25be3ce8-c332-4557-9fdc-137536500b78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f58081c-1361-4d39-bc9f-275767f6b0c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190121_ford_puma_crossover_suv","timestamp":"2019. január. 21. 12:25","title":"Emlékeznek még a Ford Pumára? Visszatér, persze SUV-ként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5800d6eb-4181-48fd-b9e6-a3f816080b02","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Több megyére figyelmeztetést adtak ki keddre a havazás miatt. A Magyar Közút a téliesebb útviszonyokra figyelmeztet.","shortLead":"Több megyére figyelmeztetést adtak ki keddre a havazás miatt. A Magyar Közút a téliesebb útviszonyokra figyelmeztet.","id":"20190121_figyelmeztetes_havazas_meteorologia_idojaras_elorejelzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5800d6eb-4181-48fd-b9e6-a3f816080b02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e7b8d7-f577-4857-8d1d-0873ad15857f","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_figyelmeztetes_havazas_meteorologia_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2019. január. 21. 19:46","title":"Itt a figyelmeztetés a fél országra: havazni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e857735-4101-400f-836c-7a7e2d3b294f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megvizsgálták a magyarok munkahelyváltási szokásait, és kiderült: nem igaz, hogy ott van több váltás, ahol több munkahely közül lehet választani.","shortLead":"Megvizsgálták a magyarok munkahelyváltási szokásait, és kiderült: nem igaz, hogy ott van több váltás, ahol több...","id":"20190122_GKI_az_orszag_fejletlenebb_reszein_elok_valtanak_szivesebben_munkaahelyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e857735-4101-400f-836c-7a7e2d3b294f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba813e4-4189-4ce7-9d84-a8c797ea686b","keywords":null,"link":"/kkv/20190122_GKI_az_orszag_fejletlenebb_reszein_elok_valtanak_szivesebben_munkaahelyet","timestamp":"2019. január. 22. 10:03","title":"GKI: Az ország fejletlenebb részein élők váltanak szívesebben munkahelyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e70586e6-b1f9-4547-b5c6-eb0c5d0e8e72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook számára még mindig komoly probléma, hogy egy ideje nem elég hatékonyan tudja megszólítani a fiatalokat. Most egy új fejlesztést tesztelnek, egy új alkalmazást.","shortLead":"A Facebook számára még mindig komoly probléma, hogy egy ideje nem elég hatékonyan tudja megszólítani a fiatalokat. Most...","id":"20190121_lol_facebook_alkalmazas_mem_tinedzser","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e70586e6-b1f9-4547-b5c6-eb0c5d0e8e72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e44a113-7825-427d-90d2-8a60aceec4f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_lol_facebook_alkalmazas_mem_tinedzser","timestamp":"2019. január. 21. 12:03","title":"LOL, beindul a mémgyár? Itt a Facebook új alkalmazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]