Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7454ca3a-30ee-41d5-9ca5-de90b5bd73f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Félpályás lezárással demonstráltak a túlóratörvény ellen. ","shortLead":"Félpályás lezárással demonstráltak a túlóratörvény ellen. ","id":"20190121_Tuntetok_okoztak_kilometeres_dugot_Pecsett_hetfo_reggel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7454ca3a-30ee-41d5-9ca5-de90b5bd73f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a4620f-83ec-4654-84f9-22e574ab20cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Tuntetok_okoztak_kilometeres_dugot_Pecsett_hetfo_reggel","timestamp":"2019. január. 21. 11:25","title":"Tüntetők okoztak kilométeres dugót Pécsett hétfő reggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a348d12c-bc2c-4f79-8b21-99b94059ca42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"290 lámpaoszlop fogja szolgáltatni a fényt.","shortLead":"290 lámpaoszlop fogja szolgáltatni a fényt.","id":"20190122_Uj_kozvilagitast_kap_a_Varosliget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a348d12c-bc2c-4f79-8b21-99b94059ca42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8922e2eb-d86e-4e7a-abf8-ee58a29d2680","keywords":null,"link":"/elet/20190122_Uj_kozvilagitast_kap_a_Varosliget","timestamp":"2019. január. 22. 09:18","title":"Új közvilágítást kap a Városliget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113ae57e-686e-4e47-ad62-1c9c3eb77c80","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Még gazdagabbak lettek a szupergazdagok az előző egy évben – számolta az Oxfam.","shortLead":"Még gazdagabbak lettek a szupergazdagok az előző egy évben – számolta az Oxfam.","id":"20190121_26_embernel_van_a_vilag_osszes_penzenek_fele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=113ae57e-686e-4e47-ad62-1c9c3eb77c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29a8ad6f-c18a-4855-9405-95abd6891640","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190121_26_embernel_van_a_vilag_osszes_penzenek_fele","timestamp":"2019. január. 21. 09:08","title":"A világ leggazdagabb 26 emberének vagyona annyi, mint a legszegényebb 3,5 milliárdnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41e7c8d8-0938-45c5-99ad-62a1b1d1078b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig állítása szerint csak egy füstszórót emelt a magasba egy üres réten.","shortLead":"Pedig állítása szerint csak egy füstszórót emelt a magasba egy üres réten.","id":"20190121_Polgari_robbanoanyag_hasznalata_miatt_jelentettek_fel_a_Momentum_politikusat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41e7c8d8-0938-45c5-99ad-62a1b1d1078b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ececbeb5-72dd-4e5d-8a6e-1aaf34f97ccd","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Polgari_robbanoanyag_hasznalata_miatt_jelentettek_fel_a_Momentum_politikusat","timestamp":"2019. január. 21. 11:09","title":"Polgári robbanóanyag használata miatt jelentették fel a Momentum politikusát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c79c9c-840b-43b3-8cef-630b0907a811","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem semmi vasárnapon van túl Lékai Máté.","shortLead":"Nem semmi vasárnapon van túl Lékai Máté.","id":"20190120_Lekai_Mate_legjobb_napja_Nyertunk_es_apa_lettem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4c79c9c-840b-43b3-8cef-630b0907a811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"664bdcbb-d8c8-4727-8f21-dee9e0815349","keywords":null,"link":"/sport/20190120_Lekai_Mate_legjobb_napja_Nyertunk_es_apa_lettem","timestamp":"2019. január. 20. 21:11","title":"Lékai Máté legjobb napja: \"Nyertünk és apa lettem!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f818e9ca-5f10-433f-a4da-d64223dac3ea","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kivitelező eleve drágábban vállalta el a munkát, most már 11 milliárdnál járunk.","shortLead":"A kivitelező eleve drágábban vállalta el a munkát, most már 11 milliárdnál járunk.","id":"20190122_Tovabb_dragult_a_Millenaris_parkositasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f818e9ca-5f10-433f-a4da-d64223dac3ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc52ad3-b8d9-41d7-863a-7cb88a03dbdf","keywords":null,"link":"/kkv/20190122_Tovabb_dragult_a_Millenaris_parkositasa","timestamp":"2019. január. 22. 10:55","title":"Drágult a Millenáris parkosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1edb0258-9b52-4991-9863-be5459ed98ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"December 15-én kormányellenes tüntetők egy kis csoportja szánkókat rongált a Kossuth téren, amik a nemzet karácsonyfáját vették körül. Ezt követően kezdett gyűjtésbe a Momentum.","shortLead":"December 15-én kormányellenes tüntetők egy kis csoportja szánkókat rongált a Kossuth téren, amik a nemzet...","id":"20190121_Szankokat_osztott_a_Momentum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1edb0258-9b52-4991-9863-be5459ed98ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e861278b-8a51-45f1-9df3-f566ecd814af","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Szankokat_osztott_a_Momentum","timestamp":"2019. január. 21. 08:49","title":"Szánkókat osztott a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b99f5d-1692-4386-b97d-3480a1e0dd0a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó teljesen új fejlesztésű sportmodelljéből lesz csak hátul hajtó és összkerekes változat is. És a manuális váltóról sem feledkezik meg a BMW. ","shortLead":"A bajor gyártó teljesen új fejlesztésű sportmodelljéből lesz csak hátul hajtó és összkerekes változat is. És a manuális...","id":"20190121_550_loeros_lehet_a_legkemenyebb_uj_bmw_m3","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62b99f5d-1692-4386-b97d-3480a1e0dd0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"187b1677-8fa1-4f67-975c-0e1185348491","keywords":null,"link":"/cegauto/20190121_550_loeros_lehet_a_legkemenyebb_uj_bmw_m3","timestamp":"2019. január. 21. 16:21","title":"550 lóerős lehet a legkeményebb új BMW M3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]