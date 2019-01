Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1486271a-ffde-4000-9bba-a950beb7b105","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aznap lett volna az épület átadása, így viszont az ünnepség csúszik egy kicsit.","shortLead":"Aznap lett volna az épület átadása, így viszont az ünnepség csúszik egy kicsit.","id":"20190122_Nem_kapta_meg_fizeteset_markoloval_esett_neki_az_eppen_elkeszult_szallodanak_az_epitomunkas__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1486271a-ffde-4000-9bba-a950beb7b105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef8f68b0-d1ef-40b8-9694-ad1b786ec492","keywords":null,"link":"/elet/20190122_Nem_kapta_meg_fizeteset_markoloval_esett_neki_az_eppen_elkeszult_szallodanak_az_epitomunkas__video","timestamp":"2019. január. 22. 11:59","title":"Nem kapta meg fizetését, markolóval esett neki az éppen elkészült szállodának az építőmunkás - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f9521e2-54a9-41fc-9964-d0a2d8606d30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Angéla feljelentést tett. ","shortLead":"Németh Angéla feljelentést tett. ","id":"20190121_halalos_fenyegetes_feljelentes_nemeth_angela_xv_kerulet_polgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f9521e2-54a9-41fc-9964-d0a2d8606d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c55d42bf-5cb2-46c4-ab7c-d235a9c4985f","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_halalos_fenyegetes_feljelentes_nemeth_angela_xv_kerulet_polgarmester","timestamp":"2019. január. 21. 17:37","title":"Halálos fenyegetést kapott a XV. kerületi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f81c5e52-f004-4f6c-b089-5bb341995398","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A kínai hatóságok csak kevesebb mint 300 hegymászónak adnának ki engedélyt.","shortLead":"A kínai hatóságok csak kevesebb mint 300 hegymászónak adnának ki engedélyt.","id":"20190121_Joval_kevesebben_maszhatjak_meg_a_Mount_Everestet_iden_mint_a_korabbi_evekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f81c5e52-f004-4f6c-b089-5bb341995398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d46e5cb-e00d-4508-b017-92fa6daea4e9","keywords":null,"link":"/vilag/20190121_Joval_kevesebben_maszhatjak_meg_a_Mount_Everestet_iden_mint_a_korabbi_evekben","timestamp":"2019. január. 21. 17:15","title":"Jóval kevesebben mászhatják meg a Mount Everestet idén, mint a korábbi években","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01d37872-7ab2-4074-8671-d82af20d51f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szívesebben intézik az idősek személyesen a banki ügyeiket, ez viszont többe kerül, mint a netbankos szolgáltatás.","shortLead":"Szívesebben intézik az idősek személyesen a banki ügyeiket, ez viszont többe kerül, mint a netbankos szolgáltatás.","id":"20190122_Inkabb_fizet_sok_nyugdijas_csak_ne_kelljen_a_netbankot_hasznalnia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01d37872-7ab2-4074-8671-d82af20d51f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d87b58-42a5-4265-898c-354e2020e1be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190122_Inkabb_fizet_sok_nyugdijas_csak_ne_kelljen_a_netbankot_hasznalnia","timestamp":"2019. január. 22. 08:00","title":"Inkább fizet sok nyugdíjas, csak ne kelljen a netbankot használnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee1eb233-a066-4447-953e-5e02ab083ee3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Notre Dame katolikus egyetem indianai kampuszán letakarják az Amerika felfedezőjét ábrázoló falfestményeket, mert azok a rektor szerint az európai felfedezők előtti alávetett helyzetben ábrázolják Amerika indián őslakosait.","shortLead":"A Notre Dame katolikus egyetem indianai kampuszán letakarják az Amerika felfedezőjét ábrázoló falfestményeket, mert...","id":"20190122_Egy_amerikai_katolikus_egyetem_letakarja_a_Kolumbuszt_abrazolo_falfestmenyeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee1eb233-a066-4447-953e-5e02ab083ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc2401c-6068-4bec-a45d-ab774ce99c85","keywords":null,"link":"/elet/20190122_Egy_amerikai_katolikus_egyetem_letakarja_a_Kolumbuszt_abrazolo_falfestmenyeket","timestamp":"2019. január. 22. 10:47","title":"Egy amerikai katolikus egyetem letakarja a Kolumbuszt ábrázoló falfestményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74a2f0a-be4d-41b8-9aab-f9a22323da91","c_author":"BI","category":"elet","description":"Az RTL Klub biztosra akar menni, sorra indítja a külföldi sorozatok adaptációit, és úgy tűnik, a nézők vevők is ezekre. A tanár jó elgondolással, kiváló szereplőkkel indult újra, de nagyjából egy közepes szappanopera lett belőle.","shortLead":"Az RTL Klub biztosra akar menni, sorra indítja a külföldi sorozatok adaptációit, és úgy tűnik, a nézők vevők is ezekre...","id":"20190121_Olyan_igeretes_A_tanar_masodik_szeriaja_mint_egy_oktatasi_reform","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b74a2f0a-be4d-41b8-9aab-f9a22323da91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8bb8a65-170d-407f-8804-6b8bd9957523","keywords":null,"link":"/elet/20190121_Olyan_igeretes_A_tanar_masodik_szeriaja_mint_egy_oktatasi_reform","timestamp":"2019. január. 22. 08:45","title":"Olyan ígéretes A tanár második évada, mint egy oktatási reform","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e013fa-9612-4ffd-a161-e8aeddd37e6d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hétvégén és a jövő héten igazi téli idő várható. ","shortLead":"A hétvégén és a jövő héten igazi téli idő várható. ","id":"20190122_Szerdara_megint_befedi_az_orszagot_a_ho","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7e013fa-9612-4ffd-a161-e8aeddd37e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b2706f-e2ba-4ac6-9725-3758a0915ca1","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Szerdara_megint_befedi_az_orszagot_a_ho","timestamp":"2019. január. 22. 17:50","title":"Szerdára megint befedi az országot a hó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d476f55-98e3-4444-bb40-4c2a82d45431","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Többen is beszálltak a gulyás- és palacsintakészítésbe. Lékai Máté közben újra hazautazott, hogy párjával és újszülöttjükkel legyen. ","shortLead":"Többen is beszálltak a gulyás- és palacsintakészítésbe. Lékai Máté közben újra hazautazott, hogy párjával és...","id":"20190121_kezilabda_vb_magyar_ferfi_kezilabda_valogatott_szabadnap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d476f55-98e3-4444-bb40-4c2a82d45431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d27b570-4f08-4a93-aa08-ab707cda7276","keywords":null,"link":"/sport/20190121_kezilabda_vb_magyar_ferfi_kezilabda_valogatott_szabadnap","timestamp":"2019. január. 21. 20:19","title":"Kézilabda-vb: közös főzőcskézéssel lazítottak a játékosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]