Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf018c1b-c7a4-4e2b-9f57-f897427b56e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Trócsányi László dolgozta ki, mégis Semjén Zsolt nyújtotta be a közigazgatási bíróságokról szóló törvényjavaslatot – derült ki a Népszava interjújából. Az MTVA-ban járó képviselők pedig nem rendeltetészerűen éltek a mentelmi jogukkal. ","shortLead":"Trócsányi László dolgozta ki, mégis Semjén Zsolt nyújtotta be a közigazgatási bíróságokról szóló törvényjavaslatot –...","id":"20190128_Sajatos_mozzanat_volt_a_tuloratorveny_parlamenti_elfogadasa_Trocsanyi_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf018c1b-c7a4-4e2b-9f57-f897427b56e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fe3b1ce-346a-4a25-b47b-3f6bbf98f15d","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_Sajatos_mozzanat_volt_a_tuloratorveny_parlamenti_elfogadasa_Trocsanyi_szerint","timestamp":"2019. január. 28. 08:03","title":"Sajátos mozzanat volt a túlóratörvény parlamenti elfogadása Trócsányi szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2479638-1128-47a5-8514-1e3ef06cb2d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zenész-tévés beállt Karácsony Gergely mögé, azonban azt elismeri, Karácsony nem egy forradalmár alkat.","shortLead":"A zenész-tévés beállt Karácsony Gergely mögé, azonban azt elismeri, Karácsony nem egy forradalmár alkat.","id":"20190129_Hajos_Andras_Most_le_lehet_gyozni_Tarlost_es_a_mogotte_terpeszkedo_NER_konglomeratumot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2479638-1128-47a5-8514-1e3ef06cb2d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61753c74-2421-48a2-83dc-e2c570ca746c","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Hajos_Andras_Most_le_lehet_gyozni_Tarlost_es_a_mogotte_terpeszkedo_NER_konglomeratumot","timestamp":"2019. január. 29. 14:29","title":"Hajós András: \"Most le lehet győzni Tarlóst és a mögötte terpeszkedő NER-konglomerátumot\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666cfe06-232d-47a2-8106-b1d2076904e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfő délelőtt a folyamatosan hulló csapadék komoly kihívás elé állítja a közlekedést, vezessenek óvatosan! Cikkünket a friss eseményekkel bővítjük!","shortLead":"Hétfő délelőtt a folyamatosan hulló csapadék komoly kihívás elé állítja a közlekedést, vezessenek óvatosan! Cikkünket...","id":"20190128_Hoesesonos_eso__kamionok_autok_csuszkalnak_arokba_alakul_a_kaosz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=666cfe06-232d-47a2-8106-b1d2076904e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0312fa34-2650-42f7-9bd6-216cc2db3c2c","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_Hoesesonos_eso__kamionok_autok_csuszkalnak_arokba_alakul_a_kaosz","timestamp":"2019. január. 28. 10:46","title":"Hóesés, ónos eső – kamionok, autók csúszkálnak árokba, alakul a káosz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75735c14-3ba8-49bd-8e17-86445e4660fb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kormány 320 milliárd forintnyi bevételt remél az orvsoi célú marihuána exportálásából.","shortLead":"A kormány 320 milliárd forintnyi bevételt remél az orvsoi célú marihuána exportálásából.","id":"20190127_Izrael_marihuanat_fog_exportalni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75735c14-3ba8-49bd-8e17-86445e4660fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee8ec980-f1dd-4280-9501-d2fc0bdf9b25","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190127_Izrael_marihuanat_fog_exportalni","timestamp":"2019. január. 27. 20:15","title":"Izrael marihuánát fog exportálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f52b9d34-8622-4961-81f1-9d3ab4941dd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eset a VII. kerületben történt.","shortLead":"Az eset a VII. kerületben történt.","id":"20190128_Budapest_lakastuz_Istvan_utca_holttest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f52b9d34-8622-4961-81f1-9d3ab4941dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24ec5f69-394a-4293-905e-44c059ca2fb6","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_Budapest_lakastuz_Istvan_utca_holttest","timestamp":"2019. január. 28. 17:37","title":"Holtan találtak egy embert egy budapesti lakástűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39331b37-4642-4e82-ac3a-c10a6e6d77e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyerekek 13,2 százaléka 4 óránál is több időt tölt el a világhálón napi szinten a Logiscool programozóiskola kutatása szerint. A 3500 diák válaszaira épült, nem reprezentatív felmérés arra is rámutatott, hogy az internethasználat az életkor emelkedésével folyamatosan nő. ","shortLead":"A gyerekek 13,2 százaléka 4 óránál is több időt tölt el a világhálón napi szinten a Logiscool programozóiskola kutatása...","id":"20190129_magyar_gyerekek_internetezesi_szokasai_logiscool_felmeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39331b37-4642-4e82-ac3a-c10a6e6d77e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a3c1f05-8f38-490e-b06f-a7f2b6dae7ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_magyar_gyerekek_internetezesi_szokasai_logiscool_felmeres","timestamp":"2019. január. 29. 15:03","title":"Készült egy felmérés a magyar gyerekek internetezéséről, néhány százalékos adat önt is meglepheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af6688f1-5141-4629-9c00-1a53d488fe1f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia gyártó 7 év után küldi nyugdíjba az előző Cliót, amelyet a most leleplezett ötödik generációs verzió követ a sorban. ","shortLead":"A francia gyártó 7 év után küldi nyugdíjba az előző Cliót, amelyet a most leleplezett ötödik generációs verzió követ...","id":"20190129_lelepleztek_teljes_pompajaban_itt_a_vadonatuj_renault_clio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af6688f1-5141-4629-9c00-1a53d488fe1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31b5f6ef-a835-4e91-a0ab-e0d3d9fb5073","keywords":null,"link":"/cegauto/20190129_lelepleztek_teljes_pompajaban_itt_a_vadonatuj_renault_clio","timestamp":"2019. január. 29. 11:21","title":"Mint egy mini-Megane: teljes pompájában itt a vadonatúj Renault Clio","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4391616a-fe1d-4b9d-81a3-50568902e9fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Közműszolgáltató tehetetlen, a helyieket zavarja a pazarlás.","shortLead":"A Nemzeti Közműszolgáltató tehetetlen, a helyieket zavarja a pazarlás.","id":"20190128_A_fenyuzo_Kecskemet__ot_eve_eg_egy_utcai_lampa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4391616a-fe1d-4b9d-81a3-50568902e9fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"433ec2c9-baa4-4cf2-86a2-3997cff75a60","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_A_fenyuzo_Kecskemet__ot_eve_eg_egy_utcai_lampa","timestamp":"2019. január. 28. 13:23","title":"A fényűző Kecskemét – öt éve ég egy utcai lámpa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]