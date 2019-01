Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8045d64-5c32-49e0-a5fe-f4bc37950cae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Állatkertben lesz látványetetés is, sőt játékos jegesmedve-orvoslási bemutató.","shortLead":"Az Állatkertben lesz látványetetés is, sőt játékos jegesmedve-orvoslási bemutató.","id":"20190130_Mackofesztival_a_medvejelmezes_gyerekek_fillerekert_lephetnek_be_az_Allatkertbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8045d64-5c32-49e0-a5fe-f4bc37950cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b607ffdb-ab02-4e58-94b4-2f2a1d5103bc","keywords":null,"link":"/elet/20190130_Mackofesztival_a_medvejelmezes_gyerekek_fillerekert_lephetnek_be_az_Allatkertbe","timestamp":"2019. január. 30. 15:02","title":"Mackófesztivál: a medvejelmezes gyerekek fillérekért léphetnek be az Állatkertbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52dc8f4a-be73-4c90-96dc-fc215f25720a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezernél is többen próbáltak megszerezni kétszáz utalványt, a tülekedés két halálos áldozattal járt.","shortLead":"Ezernél is többen próbáltak megszerezni kétszáz utalványt, a tülekedés két halálos áldozattal járt.","id":"20190129_Ket_nyugdijast_agyontaposott_az_etelutalvanyert_tolongo_tomeg_Malajziaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52dc8f4a-be73-4c90-96dc-fc215f25720a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"313c18cd-8937-4ca1-b5f4-06998846d17e","keywords":null,"link":"/vilag/20190129_Ket_nyugdijast_agyontaposott_az_etelutalvanyert_tolongo_tomeg_Malajziaban","timestamp":"2019. január. 29. 11:42","title":"Két nyugdíjast agyontaposott az ételutalványért tolongó tömeg Malajziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"922ab0df-0fb7-4c6e-b489-594423d6ad1c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás német gyártó ikonikus sportkocsija egy limitált szériás különkiadást kapott. ","shortLead":"A négykarikás német gyártó ikonikus sportkocsija egy limitált szériás különkiadást kapott. ","id":"20190130_igy_unneplik_a_gyori_audi_tt_20_szuletesnapjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=922ab0df-0fb7-4c6e-b489-594423d6ad1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8322e464-8d0a-40b0-b113-bbcd804793a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_igy_unneplik_a_gyori_audi_tt_20_szuletesnapjat","timestamp":"2019. január. 30. 08:21","title":"Így ünneplik a győri Audi TT 20. születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff132f2-1058-4d19-9e52-30711623edc9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A sebesültek között van egy rendőr is, a férfi indítéka ismeretlen. Későbbi hírek szerint az egyik sérült meghalt.","shortLead":"A sebesültek között van egy rendőr is, a férfi indítéka ismeretlen. ","id":"20190130_Jarokelokre_lott_egy_idos_ferfi_Korzikan_legalabb_heten_megserultek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ff132f2-1058-4d19-9e52-30711623edc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ebab95-6d8b-425e-b6ab-c42b1a0e9430","keywords":null,"link":"/vilag/20190130_Jarokelokre_lott_egy_idos_ferfi_Korzikan_legalabb_heten_megserultek","timestamp":"2019. január. 30. 18:25","title":"Járókelőkre lőtt egy idős férfi Korzikán, legalább egy halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c82a2ba2-5aff-4758-9b30-ff1e1064f399","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eddig soha nem látott snitteket tett közzé a Magyar Nemzeti Filmalap – Filmarchívum a „Filmhíradók 100 éve" sorozatban Ady Endre temetéséről, mely 1919. január 29-én volt.","shortLead":"Eddig soha nem látott snitteket tett közzé a Magyar Nemzeti Filmalap – Filmarchívum a „Filmhíradók 100 éve" sorozatban...","id":"20190129_Kepsorok_Ady_Endre_temetese_Filmarchivum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c82a2ba2-5aff-4758-9b30-ff1e1064f399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de4ddcb2-951d-4809-a9cc-2b64670b58ea","keywords":null,"link":"/kultura/20190129_Kepsorok_Ady_Endre_temetese_Filmarchivum","timestamp":"2019. január. 29. 14:00","title":"Sosem látott képsorok kerültek elő az Ady-temetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"064fd060-9de2-414e-ab6f-3a23117553e2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A harmadosztályú csapat edzőjét öt hónapra el is tiltották ezért. ","shortLead":"A harmadosztályú csapat edzőjét öt hónapra el is tiltották ezért. ","id":"20190129_Video_Lefejelte_az_ellenfel_edzojet_a_Lucca_trenere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=064fd060-9de2-414e-ab6f-3a23117553e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"180c58cd-18b3-4e22-b6d9-309e2ae18b0d","keywords":null,"link":"/sport/20190129_Video_Lefejelte_az_ellenfel_edzojet_a_Lucca_trenere","timestamp":"2019. január. 29. 16:58","title":"Videó: Lefejelte az ellenfél edzőjét a Lucca trénere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84c27aa-3319-4fed-943f-d0f7208a87ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos, Szél Bernadett és Varju László megpróbálta megtekinteni az ügyészségi nyomozás iratait, de csak jövő hét szerdára kaptak időpontot. ","shortLead":"Hadházy Ákos, Szél Bernadett és Varju László megpróbálta megtekinteni az ügyészségi nyomozás iratait, de csak jövő hét...","id":"20190129_Hadhazyek_megprobaltak_megnezni_a_roluk_szolo_ugyeszsegi_iratokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e84c27aa-3319-4fed-943f-d0f7208a87ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac2618e9-61f7-4a4c-8c94-db9b99cf9840","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Hadhazyek_megprobaltak_megnezni_a_roluk_szolo_ugyeszsegi_iratokat","timestamp":"2019. január. 29. 15:53","title":"Hadházyék megpróbálták megnézni a róluk szóló ügyészségi iratokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ffca1f-51b7-48ab-906b-1211ea54fe48","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Szerdán reggel írta meg a Népszava, hogy a korábban bejelentett kettő mellett tizenkét másik vasúti vonal bezárását tervezi a kormányzat. Íme, erről a 14 vonalról van szó.","shortLead":"Szerdán reggel írta meg a Népszava, hogy a korábban bejelentett kettő mellett tizenkét másik vasúti vonal bezárását...","id":"20190130_vasutvonalak_bezarasa_2019_mav_start_lista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10ffca1f-51b7-48ab-906b-1211ea54fe48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6ac328-6156-4d86-8eef-5715afd8f9d2","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190130_vasutvonalak_bezarasa_2019_mav_start_lista","timestamp":"2019. január. 30. 19:15","title":"Itt a \"halállista\": ezt a 14 vasútvonalat akarja bezárni a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]