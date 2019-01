Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2e98214-0710-40e7-be45-ad891c3ab11a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Petro Porosenko ukrán államfő kedden egy kijevi fórumon bejelentette, hogy ismét indul márciusban az elnökválasztáson.","shortLead":"Petro Porosenko ukrán államfő kedden egy kijevi fórumon bejelentette, hogy ismét indul márciusban az elnökválasztáson.","id":"20190129_Porosenko_ujraindul_ukran_elnoknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2e98214-0710-40e7-be45-ad891c3ab11a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737e09d1-b001-4d4b-9861-c4de9079422e","keywords":null,"link":"/vilag/20190129_Porosenko_ujraindul_ukran_elnoknek","timestamp":"2019. január. 29. 15:42","title":"Porosenko újraindul ukrán elnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nicolás Maduro venezuelai elnök közölte, kész tárgyalni a politikai válság megoldásáról az ellenzékkel és a külföldi közvetítőkkel, ám hozzátette, arról nem lehet szó, hogy előre hozzák a 2025-ben esedékes elnökválasztást. A hatodik éve hatalom lévő államfő nyilatkozata váltást jelez, eddig külföldi báboknak nevezte az ellenzékieket és börtönnel fenyegette őket.","shortLead":"Nicolás Maduro venezuelai elnök közölte, kész tárgyalni a politikai válság megoldásáról az ellenzékkel és a külföldi...","id":"20190130_Maduro_enged_s_kesz_targyalni_az_ellenzekkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04101451-39db-408e-8a16-43110d866efc","keywords":null,"link":"/vilag/20190130_Maduro_enged_s_kesz_targyalni_az_ellenzekkel","timestamp":"2019. január. 30. 11:10","title":"Maduro enged, s kész tárgyalni az ellenzékkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbbd016b-fe35-4a74-980c-1b03565419a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindezt vezetés közben.","shortLead":"Mindezt vezetés közben.","id":"20190131_Kihajolt_a_kocsi_ablakan_majd_PETpalackkal_arcon_utotte_a_masik_sofort","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbbd016b-fe35-4a74-980c-1b03565419a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2354cb60-b887-40cb-a7dc-f1bb9cff55a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_Kihajolt_a_kocsi_ablakan_majd_PETpalackkal_arcon_utotte_a_masik_sofort","timestamp":"2019. január. 31. 12:46","title":"Kihajolt a kocsi ablakán, majd PET-palackkal arcon ütötte a másik sofőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71996e16-e04c-4e5e-8082-3cd3b44e9bc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Lyons családot vasárnap délután érte a nem túl kellemes meglepetés: a Nest biztonsági kamerája megszólalt, és azt mondta, rakétatámadás indult Amerika ellen.","shortLead":"Az amerikai Lyons családot vasárnap délután érte a nem túl kellemes meglepetés: a Nest biztonsági kamerája megszólalt...","id":"20190130_nest_biztonsagi_kamera_eszak_korea_raketatamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71996e16-e04c-4e5e-8082-3cd3b44e9bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f50b3b99-9610-4c52-bd6e-1fdde9b39473","keywords":null,"link":"/tudomany/20190130_nest_biztonsagi_kamera_eszak_korea_raketatamadas","timestamp":"2019. január. 30. 13:03","title":"A szívbajt hozta egy amerikai családra a házuk biztonsági kamerája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91262b80-eea6-4154-ba12-f1a036ebde4a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező szerint a film valódi csemege lesz a rajongók számára.","shortLead":"A rendező szerint a film valódi csemege lesz a rajongók számára.","id":"20190130_Peter_Jackson_Beatles_dokumentumfilm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91262b80-eea6-4154-ba12-f1a036ebde4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e105744-4b9f-4a45-846f-a4c4c668983a","keywords":null,"link":"/kultura/20190130_Peter_Jackson_Beatles_dokumentumfilm","timestamp":"2019. január. 30. 16:07","title":"Peter Jackson soha nem látott felvételekből rendez Beatles-dokumentumfilmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c71259-9b1f-44da-a28c-04876db844f1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színészlegenda Andy Vajna temetésén vesz részt, és mond beszédet. Arról beszélt az RTL Klubnak, Vajna élete példázta, milyen élete lehet Amerikában egy bevándorlónak. \r

\r

","shortLead":"A színészlegenda Andy Vajna temetésén vesz részt, és mond beszédet. Arról beszélt az RTL Klubnak, Vajna élete példázta...","id":"20190130_Megerkezett_Arnold_Schwarzenegger_Budapestre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68c71259-9b1f-44da-a28c-04876db844f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"457cfa2b-2e8b-4e24-b04a-fbedb53c835d","keywords":null,"link":"/kultura/20190130_Megerkezett_Arnold_Schwarzenegger_Budapestre","timestamp":"2019. január. 30. 19:32","title":"Megérkezett Arnold Schwarzenegger Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89f2f6d0-7a0b-4120-bf07-378dceef7b27","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több, a Brexitet érintő módosító javaslatról is szavaztak kedd este a brit parlament alsóházában, miután a képviselők két hete elutasították a Brexit feltételeiről szóló megállapodás-tervezetet. A képviselők elvben elutasították a megállapodás nélküli kilépést, de nem is akarják elhalasztani azt. Döntöttek arról is, hogy alternatív megoldást kell találni a vitatott backstop-mechanizmus helyettesítésére az ír-északír határellenőrzés újbóli bevezetésének elkerülésére.","shortLead":"Több, a Brexitet érintő módosító javaslatról is szavaztak kedd este a brit parlament alsóházában, miután a képviselők...","id":"20190129_brexit_modositok_szavazasa_halasztas_backstop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89f2f6d0-7a0b-4120-bf07-378dceef7b27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9ce5d2-42b6-4e11-b247-d236fee7fe10","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190129_brexit_modositok_szavazasa_halasztas_backstop","timestamp":"2019. január. 29. 21:44","title":"Brit parlament: nem halasztják el a Brexitet, alternatív megoldást keresnek a backstopra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"728055c4-cc18-49d2-9ba2-b927a6380d21","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint 144 órája tart már az egyhetesre tervezett sztrájk az Audi győri üzemében, ahol a szakszervezet és a munkáltató még mindig nem tudott megállapodni a béremelésről. Az érdekképviselet szerdára összehívta a sztrájkbizottságot.","shortLead":"Több mint 144 órája tart már az egyhetesre tervezett sztrájk az Audi győri üzemében, ahol a szakszervezet és...","id":"20190130_audi_hungaria_sztrajk_szakszervezet_sztrajkbizottsag_berkoveteles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=728055c4-cc18-49d2-9ba2-b927a6380d21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a1f014-d4d3-4cac-9d3a-a2ce93c526b1","keywords":null,"link":"/kkv/20190130_audi_hungaria_sztrajk_szakszervezet_sztrajkbizottsag_berkoveteles","timestamp":"2019. január. 30. 07:36","title":"Audi-sztrájk: ma eldőlhet, hogyan tovább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]