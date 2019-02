Csökken a létszámhiány a BKV-nál, de továbbra is folyamatos a felvétel a járművezetői munkakörökbe. A közlekedési szektorban egyébként is hiányszakma a képzett járművezető, sokan hagyják el Magyarországot a magasabb fizetések reményében.

A BKV-nál az ATV közlése szerint nagyjából 3800-an dolgoznak főállásban, a következő megosztásban: autó- és trolibuszon 2550, villamoson 940, metrón 323. (A statisztika tavaly év végén jelent meg, azóta szerény változás ebben elképzelhető.) A csatorna weboldala most azzal kereste meg a közlekedési szervezetet, hogy a jelenlegi állományon felül mennyi járművezetőt tudnának még alkalmazni.

Erre nem kaptak választ, de azt megtudták, hogy a cég 2017 nyarára megállította a járművezetői létszámcsökkenést, azóta a trend emelkedő. Azt is elárulták, hogy tavaly több mint 200 fővel emelkedett az autóbusz- és trolibuszvezetők száma, illetve hogy jelenleg közel 100 villamosvezető képzése van folyamatban. Munkaerőhiányról a BKV nem írt, egy októberi nyilatkozatban ugyanakkor Dr. Környei Éva a BKV jogi és humánpolitikai igazgatója még azt mondta, hogy 300 sofőr hiányzik.

Az Egységes Közlekedési Szakszervezet (EKSZ) elnöke szerint a BKV válaszában szereplő adatok reálisak, bár saját információira hivatkozva azt mondta az atv.hu-nak: tavaly ilyenkor az autóbuszok területén 3-400 járművezető hiányozhatott, ez mérséklődhetett azóta olyan 200-250-re. Naszályi Gábor úgy véli: részben a BKV „kemény” kampányának köszönhetően javult a helyzet az előző évben, a szükséges létszám viszont így sincs meg. Mint mondta, köztudott, hogy a cég besegítői állományt foglalkoztat, akár cégen belülről, akár cégen kívülről. Példaként saját ismerősét hozta fel, aki főállásban tanárként keresi a kenyerét, de szabadidejében buszsofőrként dolgozik a BKV-nak, amelyből mindenki profitál: a cég létszámhiánya csökken, miközben személyes ismerőse is egy kis pluszra tehet szert ezáltal.

Veszélyhelyzet nincs, a szakszervezeti vezető szerint a dolgozók túl vannak hajszolva.

A BKV mellett a portál megkereste a MÁV-ot is, több száz fős létszámhiánnyal küzd a vonattársaság. A következő munkakörökben vannak betöltetlen állások: pénztáros, vezető jegyvizsgáló, mozdonyvezető, járműszerelő, tolatásvezető, biztosítóberendezési és távközlési műszerész, felsővezeték-szerelő, forgalmi szolgálattevő és mérnök.

A munkaerő-utánpótlás becsatornázására 2016-ban már kidolgoztak egy 60 pontos akciótervet, az előző években is számos intézkedést hoztak annak érdekében, hogy elkerüljék az emberhiányt. A MÁV Zrt.-nél egyébként nagyjából 17 ezren dolgoznak – ezt már a Vasutasok Szakszervezetének (VSZ) elnöke mondta az ATV-nek. Meleg János szerint a nagyjából 700 fős létszámhiány már most is érzékelhető a gyakorlatban, a váci vonalról már most olyan jelzések érkeznek, hogy vonatjáratok maradnak ki, vagy, hogy éppen jegyvizsgáló, netán mozdonyvezető nincsen a vonaton.