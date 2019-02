Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"69123122-8002-4ad4-a4c7-4fde8902e5fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden tagállam meghosszabbítaná, a magyar kormány feltételeket köt. \r

","shortLead":"Minden tagállam meghosszabbítaná, a magyar kormány feltételeket köt. \r

","id":"20190204_Magyarorszag_most_a_Feheroroszorszag_elleni_unios_embargot_blokkolna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69123122-8002-4ad4-a4c7-4fde8902e5fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f373a179-2c4d-4693-bf08-9d5778619b3c","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Magyarorszag_most_a_Feheroroszorszag_elleni_unios_embargot_blokkolna","timestamp":"2019. február. 04. 15:02","title":"Magyarország most a Fehéroroszország elleni uniós embargót blokkolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b121a132-10ab-4fb7-84cc-d67ea8d44a44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint két hete futott zátonyra egy román felségjelzésű teherszállító hajó a Dunán. Egy drónos látványos felvételt készített a veszteglő óriási gépezetről. A korábban az RTL Klubon is bemutatott képkockák után most megmutatjuk a teljes felvételt.","shortLead":"Több mint két hete futott zátonyra egy román felségjelzésű teherszállító hajó a Dunán. Egy drónos látványos felvételt...","id":"20190205_duna_esztergom_helemba_sziget_zatonyra_futott_roman_hajo_dron_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b121a132-10ab-4fb7-84cc-d67ea8d44a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"719a06c5-130e-43cc-9c01-7d23c0830b04","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_duna_esztergom_helemba_sziget_zatonyra_futott_roman_hajo_dron_video","timestamp":"2019. február. 05. 10:03","title":"Látványos légi videó készült a Dunán vesztegelő, zátonyra futott hajóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 14 éves Molly Russel 2017-ben követett el öngyilkosságot, szülei szerint azért, mert ilyen tartalmakat látott az Instagramon és a Pinteresten is. Az Instagram vezetője most változást jelentett be.","shortLead":"A 14 éves Molly Russel 2017-ben követett el öngyilkosságot, szülei szerint azért, mert ilyen tartalmakat látott...","id":"20190204_instagram_elhomalyostott_kepek_onbantalmazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a7396b-a752-4079-b9d1-527742efd21f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_instagram_elhomalyostott_kepek_onbantalmazas","timestamp":"2019. február. 04. 17:33","title":"Öngyilkos lett egy brit tinédzser, most szigorítást ígér az Instagram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"281faa6b-b461-4f9c-93a5-a49394ecb895","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az egykori Simicska-cégek jelentős része Mészáros Lőrinc közelébe került, a médiabirodalom koncentrációja akkora, amilyenről Simicska csak álmodni mert, Mészáros vagyona pedig ma több, mint ötször akkora, mint Simicskáé volt a csúcson. Ide jutottunk négy év alatt.","shortLead":"Az egykori Simicska-cégek jelentős része Mészáros Lőrinc közelébe került, a médiabirodalom koncentrációja akkora...","id":"20190206_Negy_evvel_a_Gnap_utan__csak_az_oligarchakat_csereltek_le_vagy_valtozott_mas_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=281faa6b-b461-4f9c-93a5-a49394ecb895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbd65e98-a355-403e-b04d-08124ae90d53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_Negy_evvel_a_Gnap_utan__csak_az_oligarchakat_csereltek_le_vagy_valtozott_mas_is","timestamp":"2019. február. 06. 10:40","title":"Négy évvel a G-nap után - az oligarchákat cserélték le, vagy változott más is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10bf428e-d629-420a-b307-70060c089229","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó legújabb SUV modelljeiről már egy gyári videónk is van, mutatjuk. ","shortLead":"A bajor gyártó legújabb SUV modelljeiről már egy gyári videónk is van, mutatjuk. ","id":"20190205_450_lovas_divatterepjarok_ime_az_uj_bmw_x3_m_es_x4_m","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10bf428e-d629-420a-b307-70060c089229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"850bc2cd-1596-40a5-b565-e27df54ffcfa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190205_450_lovas_divatterepjarok_ime_az_uj_bmw_x3_m_es_x4_m","timestamp":"2019. február. 05. 11:21","title":"450 lovas divatterepjárók, íme az új BMW X3 M és X4 M","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b757e689-c9ee-438d-9d0a-d7791f6e0ad7","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"itthon","description":"Újra a szellemi szabadságharc frontvonalában - ezzel büszkélkedik az újraindult Magyar Nemzet. ","shortLead":"Újra a szellemi szabadságharc frontvonalában - ezzel büszkélkedik az újraindult Magyar Nemzet. ","id":"20190206_Megjelent_a_Magyar_Nemzet_es_megtagadta_az_elmult_negy_evet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b757e689-c9ee-438d-9d0a-d7791f6e0ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a80c5a-6e85-4a59-80c4-4d453bfd8ac6","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Megjelent_a_Magyar_Nemzet_es_megtagadta_az_elmult_negy_evet","timestamp":"2019. február. 06. 07:32","title":"Megjelent a Magyar Nemzet, és megtagadta az elmúlt négy évét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f342716-b4ca-4633-a3e5-d97532d58d96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Májusban kezdődnek a rekonstrukciós munkálatok a Mátyás király út és a Pünkösdfürdő utca között.","shortLead":"Májusban kezdődnek a rekonstrukciós munkálatok a Mátyás király út és a Pünkösdfürdő utca között.","id":"20190205_szentendrei_ut_felujitas_egyiranyu_kozlekedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f342716-b4ca-4633-a3e5-d97532d58d96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0917bdd-e988-426e-9f78-00f265e634f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190205_szentendrei_ut_felujitas_egyiranyu_kozlekedes","timestamp":"2019. február. 05. 18:05","title":"Autósok, felkészülni! Tavasszal feltúrják a Szentendrei utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e62ac0c7-3c73-4a1d-ab6b-b2e4cfbfc2c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hetek extrém hideg időjárása rendkívüli próba állítja az Egyesült Államok északi és közép-nyugati lakosait. A NASA egy animált hőtérképen mutatja meg, hogyan érkezett meg az ítéletidő Amerikába.","shortLead":"Az elmúlt hetek extrém hideg időjárása rendkívüli próba állítja az Egyesült Államok északi és közép-nyugati lakosait...","id":"20190204_amerikai_extrem_hideg_polar_vortex_nasa_aqua_muhold_hoterkep_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e62ac0c7-3c73-4a1d-ab6b-b2e4cfbfc2c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56dd590e-edb2-49f1-9258-740b27d218eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_amerikai_extrem_hideg_polar_vortex_nasa_aqua_muhold_hoterkep_video","timestamp":"2019. február. 04. 20:03","title":"A NASA készített egy animációt: így tört be a -40 fokos hideg az USA területére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]