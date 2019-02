Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67c712bc-ed9b-4df8-9c50-f8b001cb6e6c","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Valószínűleg egy olyan táblás játék sem készült még, amely annyira szórakoztatóan mutatta volna be a magyar politikai élet nem mindig szórakoztató valóságát, mint a Legyél te is Nerlovag! Egy órányi tesztet terveztünk vele, végül két órán át ültünk fölötte. Majd még egy délutánt.","shortLead":"Valószínűleg egy olyan táblás játék sem készült még, amely annyira szórakoztatóan mutatta volna be a magyar politikai...","id":"20190204_legyel_te_is_nerlovag_tarsasjatek_teszt_stromanok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67c712bc-ed9b-4df8-9c50-f8b001cb6e6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"061475fc-00b5-4d92-a543-09223099cc29","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_legyel_te_is_nerlovag_tarsasjatek_teszt_stromanok","timestamp":"2019. február. 04. 17:20","title":"Kipróbáltuk a legmagyarabb mai társasjátékot, amelyben strómanként kell legyőzni a másikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5837621d-e5fb-4ef0-a1ec-74cfc3d751b1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Béremelést, lojalitási bónuszt és a munkába járás költségeinek kifizetését kéri a szakszervezet a SEG Automotivnál.","shortLead":"Béremelést, lojalitási bónuszt és a munkába járás költségeinek kifizetését kéri a szakszervezet a SEG Automotivnál.","id":"20190206_Figyelmezteto_sztrajkot_tartanak_egy_miskolci_gyarban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5837621d-e5fb-4ef0-a1ec-74cfc3d751b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc10f56-e0c5-4376-a650-0e91be72acff","keywords":null,"link":"/kkv/20190206_Figyelmezteto_sztrajkot_tartanak_egy_miskolci_gyarban","timestamp":"2019. február. 06. 10:51","title":"Figyelmeztető sztrájkot tartanak egy miskolci gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc256bf8-ea3f-4bea-ab31-e94079ac7775","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A gála házigazdájának decemberben Kevin Hartot kérték fel, de a színész két nap múlva visszalépett korábbi, homofób tweetjei miatt. ","shortLead":"A gála házigazdájának decemberben Kevin Hartot kérték fel, de a színész két nap múlva visszalépett korábbi, homofób...","id":"20190205_Oscar_gala_musorvezeto_dijatadok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc256bf8-ea3f-4bea-ab31-e94079ac7775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb21a9b-ac15-484a-a7a0-bbfc7e13b98b","keywords":null,"link":"/kultura/20190205_Oscar_gala_musorvezeto_dijatadok","timestamp":"2019. február. 05. 10:55","title":"Lehet, hogy harminc év után először nem lesz műsorvezetője az Oscar-gálának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827c84a9-27c1-4700-8e1a-6af73f5c582c","c_author":"","category":"kultura","description":"A műsorvezető a Comedy Central képernyőjén az előző hét országos és globális híreit dolgozza fel. ","shortLead":"A műsorvezető a Comedy Central képernyőjén az előző hét országos és globális híreit dolgozza fel. ","id":"20190204_Heti_dorges_Villam_Geza_John_Oliver_baberjaira_tor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=827c84a9-27c1-4700-8e1a-6af73f5c582c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be3cc147-bfd2-48a6-b1d6-df74a4e23160","keywords":null,"link":"/kultura/20190204_Heti_dorges_Villam_Geza_John_Oliver_baberjaira_tor","timestamp":"2019. február. 04. 20:18","title":"Heti dörgés: Villám Géza John Oliver babérjaira tör","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1605bea6-9864-4089-ab29-7bbf6788ad72","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mikroműanyag volt minden vizsgált állatban, de egyelőre nem nagy arányban. ","shortLead":"Mikroműanyag volt minden vizsgált állatban, de egyelőre nem nagy arányban. ","id":"20190204_Minden_partra_vetodott_allatban_talaltak_muanyagot_NagyBritanniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1605bea6-9864-4089-ab29-7bbf6788ad72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56abd3d2-b7ef-42e5-9015-f491d3a2b86f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_Minden_partra_vetodott_allatban_talaltak_muanyagot_NagyBritanniaban","timestamp":"2019. február. 04. 17:58","title":"Minden partra vetődött állatban találtak műanyagot Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd67d8d-4890-4bfb-ac26-55891e122b84","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sportoló a Facebookra egy képet is posztolt a kórházból. ","shortLead":"A sportoló a Facebookra egy képet is posztolt a kórházból. ","id":"20190204_Hat_csavar_van_a_kezemben__megmutottek_Liu_Shaoangot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bd67d8d-4890-4bfb-ac26-55891e122b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf9309cf-5594-4548-88e7-538a643b37fb","keywords":null,"link":"/sport/20190204_Hat_csavar_van_a_kezemben__megmutottek_Liu_Shaoangot","timestamp":"2019. február. 04. 17:22","title":"\"Hat csavar van a kezemben\" - megműtötték Liu Shaoangot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d54b31fd-0f40-47ab-a86e-adc5e46fa715","c_author":"Z. B.","category":"elet","description":"A vasúttársaság azt írta, személyesen kérnek tőle elnézést a túlkapás miatt, így is történt.","shortLead":"A vasúttársaság azt írta, személyesen kérnek tőle elnézést a túlkapás miatt, így is történt.","id":"20190205_Csokival_es_viraggal_kereste_meg_a_MAV_a_vonatrol_leparancsolt_74_eves_nenit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d54b31fd-0f40-47ab-a86e-adc5e46fa715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13ed6e2d-8a0b-45b8-bbdb-2b9109ce2a02","keywords":null,"link":"/elet/20190205_Csokival_es_viraggal_kereste_meg_a_MAV_a_vonatrol_leparancsolt_74_eves_nenit","timestamp":"2019. február. 05. 05:28","title":"Csokival és virággal kereste meg a MÁV a vonatról leparancsolt 74 éves nénit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955fc0f4-1a27-4220-ab30-4d9414a3eaf5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy személyautó és egy teherautó ütközött.","shortLead":"Egy személyautó és egy teherautó ütközött.","id":"20190205_kamionbaleset_belsobarand","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=955fc0f4-1a27-4220-ab30-4d9414a3eaf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b1a955b-5ea7-4a7b-82ae-e881ed5cc0b1","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190205_kamionbaleset_belsobarand","timestamp":"2019. február. 05. 12:33","title":"Súlyos baleset a 63-ason, ketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]