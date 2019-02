Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67ef0f45-0e5f-4169-bb44-d0b68a773c20","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai és kínai kutatók által készített tanulmányból derült ki, hogy a Tejútrendszer pereme meggörbült. Aggódni ugyanakkor nem kell.","shortLead":"Amerikai és kínai kutatók által készített tanulmányból derült ki, hogy a Tejútrendszer pereme meggörbült. Aggódni...","id":"20190207_tejutrendszer_gorbulet_csillaglemez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67ef0f45-0e5f-4169-bb44-d0b68a773c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512a8957-3957-4014-b3c7-0d7d5cccbd27","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_tejutrendszer_gorbulet_csillaglemez","timestamp":"2019. február. 07. 20:03","title":"Meggörbült a Tejútrendszer széle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f14b70-206b-41af-96ba-505d8aa31c37","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Andy Vajna földi maradványainak egy részét maga Vajna Tímea viszi ki az Egyesült Államokba.\r

\r

","shortLead":"Andy Vajna földi maradványainak egy részét maga Vajna Tímea viszi ki az Egyesült Államokba.\r

\r

","id":"20190207_Masodszor_is_eltemeti_Andy_Vajnat_ozvegye__ezuttal_Los_Angelesben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1f14b70-206b-41af-96ba-505d8aa31c37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc82c90-2462-47a9-aafe-d571b7c2b932","keywords":null,"link":"/elet/20190207_Masodszor_is_eltemeti_Andy_Vajnat_ozvegye__ezuttal_Los_Angelesben","timestamp":"2019. február. 07. 09:18","title":"Másodszor is eltemeti Andy Vajnát özvegye – ezúttal Los Angelesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc057555-c100-408f-923a-f959231497fe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még jövőre is segíteni fogják az EU-pénzek a magyar növekedést, az Európai Bizottság pedig csak akkor nem fog fizetni, ha látványosan trükközik valaki a pályázaton – mondta el Palócz Éva, a Kopint-Tárki vezérigazgatója a HVG-nek.","shortLead":"Még jövőre is segíteni fogják az EU-pénzek a magyar növekedést, az Európai Bizottság pedig csak akkor nem fog fizetni...","id":"20190207_Palocz_Eva_A_penz_felebol_epul_az_infrastruktura_a_masik_felet_a_haverok_elviszik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc057555-c100-408f-923a-f959231497fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b182e2d-70ea-4555-8531-9353f5d1bbab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_Palocz_Eva_A_penz_felebol_epul_az_infrastruktura_a_masik_felet_a_haverok_elviszik","timestamp":"2019. február. 07. 12:52","title":"Palócz Éva: \"A pénz feléből épül az infrastruktúra, a másik felét a haverok elviszik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13680a8c-17cc-4e7c-851b-4a64da38119b","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Az egészségügyre az Isten pénze is kevés – és ezen beteg gyerekek képének osztogatása sem változtat.","shortLead":"Az egészségügyre az Isten pénze is kevés – és ezen beteg gyerekek képének osztogatása sem változtat.","id":"20190206_Noemi_es_akarki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13680a8c-17cc-4e7c-851b-4a64da38119b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75590728-6bb8-488d-8970-b4fc5cef2099","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Noemi_es_akarki","timestamp":"2019. február. 06. 17:49","title":"Révész Sándor: Noémi – és akárki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9dc4f02-3bd5-47dc-90cb-b62f8b3043d7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a tavalyi évet is kibírhatatlanul melegnek érezte, kezdjen hozzászokni a gondolathoz: az elkövetkező időszakban mindez csak rosszabb lesz. ","shortLead":"Ha a tavalyi évet is kibírhatatlanul melegnek érezte, kezdjen hozzászokni a gondolathoz: az elkövetkező időszakban...","id":"20190206_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_meteorologiai_vilagszervezet_nyari_meleg_forrosag_legmegelebb_ev","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9dc4f02-3bd5-47dc-90cb-b62f8b3043d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"834fa1a4-c2a1-416d-b475-8477de0f6fe0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_meteorologiai_vilagszervezet_nyari_meleg_forrosag_legmegelebb_ev","timestamp":"2019. február. 07. 07:03","title":"Nem véletlenül volt tűzforró a tavalyi év, de van rosszabb hír is: a következő öt még melegebb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1458aca1-a203-4615-9e34-870b4ca331e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egymás után érkeznek a hírek arról, hogy mennyire hasznos az Apple új generációs okosórája. Elsősorban azokról a funkcióiról van szó, amelyek adott esetben akár életet is menthetnek.","shortLead":"Egymás után érkeznek a hírek arról, hogy mennyire hasznos az Apple új generációs okosórája. Elsősorban azokról...","id":"20190207_apple_watch_series4_eleses_erzekeloje_norveg_ferfi_eletmentes_okosora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1458aca1-a203-4615-9e34-870b4ca331e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de6c6cfc-6ff8-4ec7-82a0-2fd446ad8941","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_apple_watch_series4_eleses_erzekeloje_norveg_ferfi_eletmentes_okosora","timestamp":"2019. február. 07. 13:03","title":"Újra bizonyított: életet mentett az Apple Watch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ffe878-c46e-4fcb-b239-af122a5a7890","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A világ legnagyobb ékszergyártójának értéke tavaly 60 százalékot zuhant, a befektetők bizalma pedig elpárolgott a sokadik újratervezés után. A Pandora 28 ezer vásárlót kérdezett meg, mielőtt újra megnyomta a “reset” gombot.","shortLead":"A világ legnagyobb ékszergyártójának értéke tavaly 60 százalékot zuhant, a befektetők bizalma pedig elpárolgott...","id":"20190206_Majdnem_osszeomlott_a_Pandora_ekszerbirodalom_egy_tozsdei_spekulacio_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44ffe878-c46e-4fcb-b239-af122a5a7890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf5ead9-c70f-4587-999e-e8dbe80dde1b","keywords":null,"link":"/kkv/20190206_Majdnem_osszeomlott_a_Pandora_ekszerbirodalom_egy_tozsdei_spekulacio_miatt","timestamp":"2019. február. 07. 06:15","title":"Majdnem összeomlott a Pandora ékszerbirodalom egy tőzsdei spekuláció miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f7424f7-df0a-4f86-8c29-75a1b1d54345","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megjelent egy látványterv. ","shortLead":"Megjelent egy látványterv. ","id":"20190206_Nezze_meg_ilyen_lesz_a_felujitas_utan_a_Vorosmarty_ter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f7424f7-df0a-4f86-8c29-75a1b1d54345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b78422ec-70b3-49c7-994c-55330a1978b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_Nezze_meg_ilyen_lesz_a_felujitas_utan_a_Vorosmarty_ter","timestamp":"2019. február. 06. 19:58","title":"Nézze meg: ilyen lesz a felújítás után a Vörösmarty tér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]