[{"available":true,"c_guid":"3b6a7395-4d2f-40f0-86c4-95c05220be29","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalábbis a Duna House-nál vásárolt lakások adataiból az tűnik ki, ez az arány már 54 százalék.","shortLead":"Legalábbis a Duna House-nál vásárolt lakások adataiból az tűnik ki, ez az arány már 54 százalék.","id":"20190208_Mar_tobben_vesznek_lakast_befeketetesi_mint_lakhatasi_cellal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b6a7395-4d2f-40f0-86c4-95c05220be29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4882e2-7e8f-4e8f-8dc2-6c1479d32e43","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Mar_tobben_vesznek_lakast_befeketetesi_mint_lakhatasi_cellal","timestamp":"2019. február. 08. 20:25","title":"Már többen vesznek lakást befeketetési céllal, mint más okból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"879b5470-419c-41a5-afa3-209524ef45f7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tüdőgyulladása van Jair Bolsonaro brazil elnöknek – jelentette be a Sao Pauló-i Albert Einstein Kórház, ahol az elnököt jelenleg ápolják, miután korábban többször is megműtötték őt egy késeléses merénylet okozta súlyos sérüléseivel.","shortLead":"Tüdőgyulladása van Jair Bolsonaro brazil elnöknek – jelentette be a Sao Pauló-i Albert Einstein Kórház, ahol az elnököt...","id":"20190208_jair_bolsonaro_brazil_elnok_tudogyulladas_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=879b5470-419c-41a5-afa3-209524ef45f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd72430-6ab4-4758-870a-343ef061a535","keywords":null,"link":"/vilag/20190208_jair_bolsonaro_brazil_elnok_tudogyulladas_korhaz","timestamp":"2019. február. 08. 13:57","title":"Tüdőgyulladást kapott a műtétje után a brazil elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök nem tart diétát, de makkegészséges - olvasható a Fehér Ház orvosai által péntek este kiadott közleményben.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök nem tart diétát, de makkegészséges - olvasható a Fehér Ház orvosai által péntek este...","id":"20190209_Donald_Trumppal_minden_rendben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccded3ee-d2f6-4b18-8b61-cf61b74b367a","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_Donald_Trumppal_minden_rendben","timestamp":"2019. február. 09. 07:16","title":"Donald Trumpot megvizsgálták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee5fddf-62a6-4e72-acc7-20290163b48f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 2015-ben indított sünvédelmi program keletében minden télen búvóhelyet építenek a bécsi sünöknek, hogy legyen hol az állatoknak átvészelniük a hideg időszakot. ","shortLead":"A 2015-ben indított sünvédelmi program keletében minden télen búvóhelyet építenek a bécsi sünöknek, hogy legyen hol...","id":"20190207_Nagy_sunimento_akcio_zajlik_a_becsi_temetokben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ee5fddf-62a6-4e72-acc7-20290163b48f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09c1ee5f-7ef3-4ca8-942a-6e070d90270b","keywords":null,"link":"/elet/20190207_Nagy_sunimento_akcio_zajlik_a_becsi_temetokben","timestamp":"2019. február. 07. 14:56","title":"Nagy sünimentő akció zajlik a bécsi temetőkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e52fc593-7dba-428f-b10e-c01dbf15ca39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyelőre harminc napra kerül rács mögé az amatőr zsírleszívó.","shortLead":"Egyelőre harminc napra kerül rács mögé az amatőr zsírleszívó.","id":"20190208_Elozetesbe_kerult_az_olasz_alsebesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e52fc593-7dba-428f-b10e-c01dbf15ca39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8d51315-c672-436d-9046-60e6668beb4b","keywords":null,"link":"/elet/20190208_Elozetesbe_kerult_az_olasz_alsebesz","timestamp":"2019. február. 08. 09:24","title":"Előzetesbe került az olasz álsebész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb10573-abc7-4880-811e-dadbb03acb19","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Keszthelyt javasolja Nagy Bálint, Keszthely alpolgármestere az idei Red Bull Air Race helyszínének, amiről levélben tájékoztatta is a szervezőt - közölte szombati számában a Zalai Hírlap.","shortLead":"Keszthelyt javasolja Nagy Bálint, Keszthely alpolgármestere az idei Red Bull Air Race helyszínének, amiről levélben...","id":"20190209_Keszthely_befogadna_a_Budapestrol_eluzott_Red_Bull_Air_Racet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edb10573-abc7-4880-811e-dadbb03acb19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed836e66-036c-4f5a-b6b8-fb8ba048ff9e","keywords":null,"link":"/itthon/20190209_Keszthely_befogadna_a_Budapestrol_eluzott_Red_Bull_Air_Racet","timestamp":"2019. február. 09. 10:25","title":"Keszthely befogadná a Budapestről elűzött Red Bull Air Race-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6cbd365-4b0d-49a4-834e-4d91704f0ac9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A művészet néha bizarr tud lenni. ","shortLead":"A művészet néha bizarr tud lenni. ","id":"20190208_Muvesz_ver_kiallitas_cenzura_propaganda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6cbd365-4b0d-49a4-834e-4d91704f0ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae705c3c-f389-43bc-896a-cc09d660c3d3","keywords":null,"link":"/elet/20190208_Muvesz_ver_kiallitas_cenzura_propaganda","timestamp":"2019. február. 08. 14:06","title":"Két orosz művész arra kéri az embereket, hogy adjanak vért a kiállításukhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c05dabf7-e4ac-4068-8836-427f365e621a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtökön két dolgot is elárult az LG a Barcelonában érkező új csúcsmobiljáról: a nevét és azt, hogy milyen előlapi kamera számíthatunk tőlük.","shortLead":"Csütörtökön két dolgot is elárult az LG a Barcelonában érkező új csúcsmobiljáról: a nevét és azt, hogy milyen előlapi...","id":"20190207_lg_g8_thinq_barcelona_mobile_world_congress_2019_3d_kamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c05dabf7-e4ac-4068-8836-427f365e621a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e226ffe5-e7db-4d21-aff8-d8590ab5828d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_lg_g8_thinq_barcelona_mobile_world_congress_2019_3d_kamera","timestamp":"2019. február. 07. 14:33","title":"Olyan kameratechnológiát kap az LG új csúcsmobilja, amit az iparban is használnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]