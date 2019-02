MTA: A Professzorok Batthyány Köre is bírálja Palkovics elképzelését

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c560392-17fe-489d-886c-d2f63bf55a44","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Vasasnál úgy tudták, a 14 éve ott dolgozó férfi munkájára nem volt panasz, most mégis erre hivatkozva bocsátották el. ","shortLead":"A Vasasnál úgy tudták, a 14 éve ott dolgozó férfi munkájára nem volt panasz, most mégis erre hivatkozva bocsátották el. ","id":"20190210_Kirugas_Esztergom_Suzuki_alapszervezet_titkar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c560392-17fe-489d-886c-d2f63bf55a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e0faebc-4295-4160-9b3c-4fcde7b3f786","keywords":null,"link":"/itthon/20190210_Kirugas_Esztergom_Suzuki_alapszervezet_titkar","timestamp":"2019. február. 10. 12:58","title":"Azonnal kirúgták az esztergomi Suzukiból a férfit, aki a most induló alapszervezet titkára lett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d18b87-050f-4e71-a194-a433b91b9f6f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mind az alkalmi hűtlenségnek, mind a tartós szeretői kapcsolatnak különféle magyarázatai lehetnek. Gyakran a párkapcsolat súlyos problémái okozzák, ám a kép ennél sokkal árnyaltabb. ","shortLead":"Mind az alkalmi hűtlenségnek, mind a tartós szeretői kapcsolatnak különféle magyarázatai lehetnek. Gyakran...","id":"20190210_Teved_ha_azt_hiszi_hogy_a_hutlenseg_mindig_csak_a_szexrol_szol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51d18b87-050f-4e71-a194-a433b91b9f6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08874e04-de9d-4ca8-84db-6bca6e94eeb7","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190210_Teved_ha_azt_hiszi_hogy_a_hutlenseg_mindig_csak_a_szexrol_szol","timestamp":"2019. február. 10. 20:17","title":"Téved, ha azt hiszi, hogy a hűtlenség mindig csak a szexről szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0845dfd0-c29b-4999-8cac-41c99fbb6cf2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges lehetőséget kínál felhasználóinak a OnePlus: a gyártó a vásárlóktól vár ötleteket arra, milyen funkciókat látnának szívesen a mobilok által használt oprendszerben. ","shortLead":"Különleges lehetőséget kínál felhasználóinak a OnePlus: a gyártó a vásárlóktól vár ötleteket arra, milyen funkciókat...","id":"20190209_szoftverfejleszto_funkcio_oneplus_oxygen_os_mobil_operacios_rendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0845dfd0-c29b-4999-8cac-41c99fbb6cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be2c564-28c4-42ce-ac39-68601c654f7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190209_szoftverfejleszto_funkcio_oneplus_oxygen_os_mobil_operacios_rendszer","timestamp":"2019. február. 09. 10:03","title":"Hiányol egy funkciót a telefonjáról? Most ön is beleszólhat, mit tegyen bele a OnePlus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Más közösségi és üzenetküldő platformokhoz hasonlóan a Facebook tulajdonában lévő WhatsAppnál is próbálnak fellépni a spammerek és álhírek terjesztői ellen.","shortLead":"Más közösségi és üzenetküldő platformokhoz hasonlóan a Facebook tulajdonában lévő WhatsAppnál is próbálnak fellépni...","id":"20190209_whatsapp_spam_alhir_felhasznalok_torlese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"471f0408-140a-45a6-8c63-3903bdcdd5c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190209_whatsapp_spam_alhir_felhasznalok_torlese","timestamp":"2019. február. 09. 13:03","title":"Tarol az úthenger: 2 millió felhasználót töröl a WhatsApp – havonta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36323cef-2590-41f9-b9ad-a7db88fdff4f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ellenzéki képviselők tiltakozása ellenére a görög parlament támogatásáról biztosította a szomszédos Észak-Makedónia NATO-tagságát. A döntés megerősíti, hogy a két ország lezárta több mint negyed századig tartó vitáját: Athén addig blokkolta Szkopje euró-atlanti integrációs próbálkozásait, amíg Macedónia nevét nem változtatták meg. Az ország új neve: Észak-Makedónia.","shortLead":"Az ellenzéki képviselők tiltakozása ellenére a görög parlament támogatásáról biztosította a szomszédos Észak-Makedónia...","id":"20190209_Gorogorszag_elsokent_tamogatta_EszakMakedonia_NATOcsatlakozasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36323cef-2590-41f9-b9ad-a7db88fdff4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda022b6-9ed4-4322-92a2-46cbd98f38f9","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_Gorogorszag_elsokent_tamogatta_EszakMakedonia_NATOcsatlakozasat","timestamp":"2019. február. 09. 11:40","title":"Görögország elsőként támogatta Észak-Makedónia NATO-csatlakozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acf008b3-36f8-4ccd-bac6-dd1e881b454b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Debrecenben demonstrálnak a munkavállalók. ","shortLead":"Debrecenben demonstrálnak a munkavállalók. ","id":"20190210_Tuntetes_TEVA_gyogyszergyar_munkavallalok_dolgozok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acf008b3-36f8-4ccd-bac6-dd1e881b454b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73df0ea6-ca4b-46f7-ae82-edea3be5a3cf","keywords":null,"link":"/kkv/20190210_Tuntetes_TEVA_gyogyszergyar_munkavallalok_dolgozok","timestamp":"2019. február. 10. 13:57","title":"Hétfő délután tüntetnek a Teva dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c8b4a5c-ea93-4bd7-927f-51dc0ee8c3c2","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Eddigi legsikeresebb őszi aukciós rendezvényén elsősorban a nők vitték a prímet a Dorotheumban október 23. és 25. között, amikor a régi mesterektől a XIX. századi piktúrán és vegyes műtárgyakon át az ékszerekig kerültek a legkülönbözőbb tételek kalapács alá. Újdonság volt a műkereskedelemben az egyik első híres festőnő – Artemisia Gentileschi – Lukréciát ábrázoló vászna, amely eddig magángyűjteményekben rejtőzött, és a barokk művészasszony 2016-os római tárlatáig nem is került nyilvánosság elé. ","shortLead":"Eddigi legsikeresebb őszi aukciós rendezvényén elsősorban a nők vitték a prímet a Dorotheumban október 23. és 25...","id":"20190209_Millios_holgyek_Habsburg_diadem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c8b4a5c-ea93-4bd7-927f-51dc0ee8c3c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f93e2d75-089c-4be2-b28f-cbc9bcbbc7f3","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20190209_Millios_holgyek_Habsburg_diadem","timestamp":"2019. február. 09. 10:59","title":"Milliós hölgyek, Habsburg diadém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60f14185-69c1-426e-9b75-49f8c8111003","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Vasárnapi 21. alkalommal hívták meg a kiválasztottakat, hogy hallgasság meg Orbán Viktor évértékelő beszédét. Nézze meg ön is, milyennek láthatták a kormányfőt, aki ellenzékben is hívei elé állt irányt mutatni.","shortLead":"Vasárnapi 21. alkalommal hívták meg a kiválasztottakat, hogy hallgasság meg Orbán Viktor évértékelő beszédét. Nézze meg...","id":"20190210_20_ev_20_beszed_20_kep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60f14185-69c1-426e-9b75-49f8c8111003&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b1a5337-4920-45cf-82d3-441a6b790dea","keywords":null,"link":"/nagyitas/20190210_20_ev_20_beszed_20_kep","timestamp":"2019. február. 10. 14:00","title":"20 év, 20 beszéd, 20 kép - Orbán Viktor arcai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]