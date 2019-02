Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33866eb4-4256-48cc-8d8a-f951af85c740","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Fővárosi szinten egyeztetnek a Budapest Airporttal, a HungaroControllal és a civilekkel, hogy mit lehet tenni a zajszennyezés csökkentéséért.","shortLead":"Fővárosi szinten egyeztetnek a Budapest Airporttal, a HungaroControllal és a civilekkel, hogy mit lehet tenni...","id":"20190212_Mar_targyalnak_hogyan_lehetne_csokkenteni_a_repuloter_kornyeken_a_zajterhelest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33866eb4-4256-48cc-8d8a-f951af85c740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e162cf-a17b-4338-8237-474adca7cc3e","keywords":null,"link":"/kkv/20190212_Mar_targyalnak_hogyan_lehetne_csokkenteni_a_repuloter_kornyeken_a_zajterhelest","timestamp":"2019. február. 12. 08:52","title":"Már tárgyalnak, hogyan lehetne csökkenteni a repülőtér környékén a zajterhelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78c0c63d-657d-45bd-a402-d99ec3fcc438","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyers teljesítmény mellett a jövőben a telefonok mesterséges intelligenciájának tudását is vizsgáztatnák egy új benchmark eszközzel.","shortLead":"A nyers teljesítmény mellett a jövőben a telefonok mesterséges intelligenciájának tudását is vizsgáztatnák egy új...","id":"20190212_antutu_mesterseges_intelligencia_teljesitmenyenek_merese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78c0c63d-657d-45bd-a402-d99ec3fcc438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5274526-2283-40b7-b36a-74fc94a58bc7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_antutu_mesterseges_intelligencia_teljesitmenyenek_merese","timestamp":"2019. február. 12. 13:03","title":"Hamarosan az is kiderül, valójában mennyire okos a telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1bab4f3-8431-4cec-a503-63c3b4885129","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 15 éves fiúk minden arra érkező járművet megdobtak, az egyiket el is találták. Az eset még tavaly történt, de az ügyben indított eljárásnak csak most lett vége. ","shortLead":"A 15 éves fiúk minden arra érkező járművet megdobtak, az egyiket el is találták. Az eset még tavaly történt, de...","id":"20190212_Kovekkel_dobalta_az_erkezo_autokat_ket_tini_egy_vasuti_atjarorol_Miskolcon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1bab4f3-8431-4cec-a503-63c3b4885129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94d4eb90-b5e8-4b6f-9638-28035ed53de0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190212_Kovekkel_dobalta_az_erkezo_autokat_ket_tini_egy_vasuti_atjarorol_Miskolcon","timestamp":"2019. február. 12. 10:55","title":"Kövekkel dobálta az érkező autókat két tini egy vasúti átjáróról Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ac0759-797c-4e88-97f5-8f7b4fa56df0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tavaly óta van lehetőség egy órán belül pótolni, ha valaki matrica nélkül hajtott fel egy fizetős autópálya-szakaszra.","shortLead":"Tavaly óta van lehetőség egy órán belül pótolni, ha valaki matrica nélkül hajtott fel egy fizetős autópálya-szakaszra.","id":"20190213_autopalya_matrica_ellenorzes_potdij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74ac0759-797c-4e88-97f5-8f7b4fa56df0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4a1eeff-5092-4353-a00c-1b242d172097","keywords":null,"link":"/cegauto/20190213_autopalya_matrica_ellenorzes_potdij","timestamp":"2019. február. 13. 09:15","title":"1,2 millió óvatlan autóst mentett már meg a hatvanperces szabály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147f1a00-b851-4691-8ca9-09783c1fb654","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kevesebb mint egy év múlva leveszi a kezét a Microsoft a Windows 7-ről. Ha valaki sem a biztonságról, sem erről a rendszerről nem akar lemondani, annak bizony a zsebébe kell nyúlnia.","shortLead":"Kevesebb mint egy év múlva leveszi a kezét a Microsoft a Windows 7-ről. Ha valaki sem a biztonságról, sem erről...","id":"20190212_windows7_biztonsagi_frissitesek_ara_2020_januar_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=147f1a00-b851-4691-8ca9-09783c1fb654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a42e1b4-882a-4357-b8d5-e5381db43a30","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_windows7_biztonsagi_frissitesek_ara_2020_januar_utan","timestamp":"2019. február. 12. 08:03","title":"Ennyit kell majd fizetnie, ha Windows 7-et akar tartani a gépén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55c8dc07-46c1-4382-8ea1-a9d0d1188644","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dél-Szudánban még mindig 19 ezer gyermeket kényszerítenek arra, hogy harcoljon. ","shortLead":"Dél-Szudánban még mindig 19 ezer gyermeket kényszerítenek arra, hogy harcoljon. ","id":"20190212_Meghato_videoval_hivja_fel_a_figyelmet_a_gyerekkatonakra_az_UNICEF","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55c8dc07-46c1-4382-8ea1-a9d0d1188644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"626a8749-45c1-4ee1-a008-6cbc2f8333e4","keywords":null,"link":"/vilag/20190212_Meghato_videoval_hivja_fel_a_figyelmet_a_gyerekkatonakra_az_UNICEF","timestamp":"2019. február. 12. 16:42","title":"Megható videóval hívja fel a figyelmet a gyerekkatonákra az UNICEF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19c07dfb-b2ee-4117-8b35-e0c5f1069788","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kína után Hongkongban is lejjebb vitte aktuális mobiljainak árát az Apple. ","shortLead":"Kína után Hongkongban is lejjebb vitte aktuális mobiljainak árát az Apple. ","id":"20190213_apple_iphone_ara_uj_iphone_arcsokkentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19c07dfb-b2ee-4117-8b35-e0c5f1069788&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"619706da-87e6-4e78-94d0-edf8d6ad9452","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_apple_iphone_ara_uj_iphone_arcsokkentes","timestamp":"2019. február. 13. 18:33","title":"Újabb országban csökkentette az iPhone-ok árát az Apple, és nem is kevéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001a2a2d-b43d-48f2-9489-feaab332aab5","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"A gyártás Magyarországon folytatódik, és nem változik a létszám sem – ígérik.","shortLead":"A gyártás Magyarországon folytatódik, és nem változik a létszám sem – ígérik.","id":"20190212_Lengyel_kezbe_kerult_egy_legendas_magyar_vallalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=001a2a2d-b43d-48f2-9489-feaab332aab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef062bc2-c06f-4f17-95ca-e289ead6567d","keywords":null,"link":"/kkv/20190212_Lengyel_kezbe_kerult_egy_legendas_magyar_vallalat","timestamp":"2019. február. 12. 17:22","title":"Lengyel kézbe került egy legendás magyar vállalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]