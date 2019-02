Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb94ca70-f77d-4c1c-9980-51e69d023a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újra tárgyalt a kormány az MTA-val, úgy tudjuk, a légkör konstruktív volt. Jövő héten folytatják. Így távozott a miniszter az akadémia épületéből.","shortLead":"Újra tárgyalt a kormány az MTA-val, úgy tudjuk, a légkör konstruktív volt. Jövő héten folytatják. Így távozott...","id":"20190215_Igy_tavozott_Palkovics_Laszlo_az_MTArol_a_reggeli_targyalas_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb94ca70-f77d-4c1c-9980-51e69d023a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74dfa786-085e-48e6-9119-a8a30c21c28a","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_Igy_tavozott_Palkovics_Laszlo_az_MTArol_a_reggeli_targyalas_utan","timestamp":"2019. február. 15. 10:37","title":"Fotó: Palkovics László az MTA-n tárgyalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7aa7f35-2851-448d-8de7-c28525c79691","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu felmérése és az ATV-nek beszélő szakújságíró szerint is a népesség marginális részét érintheti csak az Orbán által belengetett 10 milliós hitel. ","shortLead":"A 24.hu felmérése és az ATV-nek beszélő szakújságíró szerint is a népesség marginális részét érintheti csak az Orbán...","id":"20190215_miert_rossz_Orban_ajanlata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7aa7f35-2851-448d-8de7-c28525c79691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b40e43-d6c5-452f-8bc3-4d55808e42f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_miert_rossz_Orban_ajanlata","timestamp":"2019. február. 15. 06:51","title":"A lakosság jelentős részét biztosan nem érinti Orbán nagy ajánlata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c85f94-6158-499f-8504-9558e71ba4b7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Itt a féktelen építkezések kora, dübörög a globális városfejlesztés. A haladás fogalma azonban egyre inkább elválaszthatatlan a pusztító mellékhatásoktól. Mennyit és meddig építhetünk még ezen a bolygón? A választ a március elején kezdődő, 11. Budapesti Építészeti Filmnapokon adják meg. ","shortLead":"Itt a féktelen építkezések kora, dübörög a globális városfejlesztés. A haladás fogalma azonban egyre inkább...","id":"20190215_Meddig_halogathato_az_Apokalipszis__ezek_a_filmek_megmondjak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12c85f94-6158-499f-8504-9558e71ba4b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e04113-525b-402c-87ec-e5447143cb22","keywords":null,"link":"/kultura/20190215_Meddig_halogathato_az_Apokalipszis__ezek_a_filmek_megmondjak","timestamp":"2019. február. 15. 12:06","title":"Meddig halogatható az Apokalipszis? – Ezek a filmek választ adhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41cf2820-75f4-47f9-9d94-cc46cc6516da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A budapestiek elsöprő többsége, 75 százaléka támogatná a betétdíjas rendszer bevezetését, és választaná a visszaváltható palackot az egyszer használatos helyett − derül ki a Greenpeace Magyarország 2018 decemberében végzett reprezentatív közvélemény-kutatásából. ","shortLead":"A budapestiek elsöprő többsége, 75 százaléka támogatná a betétdíjas rendszer bevezetését, és választaná...","id":"20190214_greenpeace_magyarorszag_visszavalthato_muanyag_palack_egyszer_hasznalatos_muanayag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41cf2820-75f4-47f9-9d94-cc46cc6516da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"107f2ab3-56ce-4d8b-80ee-a61283b37aba","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_greenpeace_magyarorszag_visszavalthato_muanyag_palack_egyszer_hasznalatos_muanayag","timestamp":"2019. február. 14. 18:33","title":"Ehhez vajon mit szól a kormány? A budapestiek nagy része fizetne a visszaváltós palackokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3707f8e3-3526-4bf7-a157-128f33dfc89d","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A férfiprivilégiumoknak ára van, és ezt nemcsak a nők fizetik meg – figyelmeztet az Amerikai Pszichológusok Szövetsége, amelyik története során először adott ki irányelveket a fiúk és a férfiak problémáinak a kezelésére. Miért káros merev normák közé szorítani a férfiasságot? És mihez kezdjenek a férfiak az érzelmeikkel? Szél Dávid pszichológussal tanulmányoztuk át az amerikai szakemberek érveit. ","shortLead":"A férfiprivilégiumoknak ára van, és ezt nemcsak a nők fizetik meg – figyelmeztet az Amerikai Pszichológusok Szövetsége...","id":"20190214_Egy_macso_vilagban_ferfinak_lenni_sem_konnyu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3707f8e3-3526-4bf7-a157-128f33dfc89d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb552dd-d181-425e-a424-e53a127d370b","keywords":null,"link":"/elet/20190214_Egy_macso_vilagban_ferfinak_lenni_sem_konnyu","timestamp":"2019. február. 14. 17:15","title":"A férfiak is sokat szenvednek egy ilyen macsó világban, mint a miénk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51dd5582-34b0-49da-abca-8cebdcd7fdfa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szexuális zaklatás gyanújával indult eljárás Luigi Ventura apostoli nuncius, a Vatikán franciaországi nagykövete ellen Párizsban – erősítette meg pénteken a párizsi ügyészég a Le Monde című napilap értesülését.","shortLead":"Szexuális zaklatás gyanújával indult eljárás Luigi Ventura apostoli nuncius, a Vatikán franciaországi nagykövete ellen...","id":"20190215_parizs_papai_nunciust_vadolnak_szexualis_zaklatassal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51dd5582-34b0-49da-abca-8cebdcd7fdfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adbd52da-baa6-4496-9e3b-76fb71178ef2","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_parizs_papai_nunciust_vadolnak_szexualis_zaklatassal","timestamp":"2019. február. 15. 16:56","title":"Pápai nunciust vádolnak szexuális zaklatással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22691ce6-284b-44eb-a4db-2cc05bb8aafe","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Egy évig fuldokolhatnak a vonatpótló buszok füstjében, károsodhatnak a zajszennyezés miatt a Verseny utcai lakók, eddig állnak itt járó motorral a járművek. A Keleti pályaudvar mellett parkoló lenne a logikus megoldás a buszok elhelyezésére, de azt az EU-támogatás miatt nem lehet átalakítani, mondja a MÁV.","shortLead":"Egy évig fuldokolhatnak a vonatpótló buszok füstjében, károsodhatnak a zajszennyezés miatt a Verseny utcai lakók, eddig...","id":"20190215_Az_EUt_okolja_a_MAV_a_Verseny_utcai_aldatlan_allapotokert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22691ce6-284b-44eb-a4db-2cc05bb8aafe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50f421c3-3ec8-4a0b-b6be-551c657426d1","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_Az_EUt_okolja_a_MAV_a_Verseny_utcai_aldatlan_allapotokert","timestamp":"2019. február. 15. 15:45","title":"Az EU-t okolja a MÁV a Verseny utcai áldatlan állapotokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3576363-6760-4848-a900-7a5d018831ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Súlyos bajok gyötrik Európát, harcolni kell érte, és küzdeni kell a multilateralizmusért, a nemzetközi ügyek egyetértésen, többoldalú megállapodásokon alapuló formálási módjának megőrzéséért is - mondta Angela Merkel német kancellár szombaton az 55. müncheni nemzetközi biztonságpolitikai konferencián (MSC).","shortLead":"Súlyos bajok gyötrik Európát, harcolni kell érte, és küzdeni kell a multilateralizmusért, a nemzetközi ügyek...","id":"20190216_Merkel_Europaert_harcolni_kell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3576363-6760-4848-a900-7a5d018831ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba6b1d0-9fef-4363-a712-06bf37182e2f","keywords":null,"link":"/vilag/20190216_Merkel_Europaert_harcolni_kell","timestamp":"2019. február. 16. 11:48","title":"Merkel: Európáért harcolni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]