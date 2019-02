Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24616fd6-3051-4140-a0f2-2a507ad5d844","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Keleti pályaudvarnál esett a szerelvény alá egy ember, nem élte túl a balesetet. ","shortLead":"A Keleti pályaudvarnál esett a szerelvény alá egy ember, nem élte túl a balesetet. ","id":"20190218_Nem_jar_a_2es_metro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24616fd6-3051-4140-a0f2-2a507ad5d844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51f8a8d6-affa-444c-ac4a-7e36e027e112","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Nem_jar_a_2es_metro","timestamp":"2019. február. 18. 08:36","title":"Nem jár a 2-es metró, elgázolt valakit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8271ba57-2f49-464e-b08f-164f24c70b65","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább tizenegy ember életét vesztette feltételezett iszlamisták öngyilkos merényletében, amelyet az északkelet-nigériai Kushari település egyik mecsetjében követtek el szombaton - közölte Borno állam rendőrfőnöke.","shortLead":"Legalább tizenegy ember életét vesztette feltételezett iszlamisták öngyilkos merényletében, amelyet...","id":"20190217_Meszarlas_Nigeriaban_tucatnyi_halott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8271ba57-2f49-464e-b08f-164f24c70b65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b90fed36-7989-47bb-9b28-023935117f5d","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Meszarlas_Nigeriaban_tucatnyi_halott","timestamp":"2019. február. 17. 08:30","title":"Mészárlás Nigériában, tucatnyi halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06065eee-7e89-409a-b4ab-331c83fb940b","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Egyre későbbi életkorban vállalnak gyermeket a nők, így nem ritka, hogy a negyvenes, vagy akár az ötvenes éveikbe lépő anyukáknak kisgyermekeik mellett kell megküzdeniük a változókor tüneteivel. Olyan édesanyával beszélgettünk, aki saját bőrén tapasztalta meg, milyen érzés egy alig pár éves gyerek mellett hadakozni a hőhullámokkal. ","shortLead":"Egyre későbbi életkorban vállalnak gyermeket a nők, így nem ritka, hogy a negyvenes, vagy akár az ötvenes éveikbe lépő...","id":"remifeminplus_20190208_A_szuloagyrol_egyenesen_a_menopauzaba_valtozokor_kisgyermek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06065eee-7e89-409a-b4ab-331c83fb940b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8492d5b1-cd88-426e-a162-4a5a022ff8b6","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20190208_A_szuloagyrol_egyenesen_a_menopauzaba_valtozokor_kisgyermek","timestamp":"2019. február. 18. 07:14","title":"„A szülőágyról egyenesen a menopauzába érkeztem”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"a8596c05-f963-457b-9652-325bf597616d","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"a888c6e8-c753-401b-a493-f238aa77cce5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ming-Chi Kuo elemzéseire mindig érdemes odafigyelni, mert az Apple-t érintő jóslatai szinte mindig tűpontosak. Ezúttal a 2019-ben érkező új iPhone-okról, valamint az iPad-ekről, iPodról és az AirPodról is beszélt.","shortLead":"Ming-Chi Kuo elemzéseire mindig érdemes odafigyelni, mert az Apple-t érintő jóslatai szinte mindig tűpontosak. Ezúttal...","id":"20190218_apple_iphone_11_iphone_2019_ming_chi_kuo_elemzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a888c6e8-c753-401b-a493-f238aa77cce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"998f9312-ce35-42e1-9ef2-3ad317b37b47","keywords":null,"link":"/tudomany/20190218_apple_iphone_11_iphone_2019_ming_chi_kuo_elemzes","timestamp":"2019. február. 18. 11:33","title":"Megszólalt a világ legjobb Apple-elemzője, ilyenek lehetnek a 2019-es iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11db3e7a-57de-4367-845e-6226275f51f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az új bejrúti kormányban négy nő is helyet kapott, egyikük a védelmi tárca élén.","shortLead":"Az új bejrúti kormányban négy nő is helyet kapott, egyikük a védelmi tárca élén.","id":"20190217_Az_elso_arab_vedelmi_miniszterno_a_libanoni_kormanyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11db3e7a-57de-4367-845e-6226275f51f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e2f39a0-dea7-4095-aaa6-894be54d3649","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Az_elso_arab_vedelmi_miniszterno_a_libanoni_kormanyban","timestamp":"2019. február. 17. 19:29","title":"Az első arab védelmi miniszternő a libanoni kormányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae60b55-ba43-4d90-99ea-df1a69a187f1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Schild Róbert lett az észak-baranyai Mekényes polgármestere, a független jelölt egyedül indult a tisztségért a vasárnapi időközi választáson - tájékoztatta a helyi választási iroda vezetője, a mágocsi közös önkormányzati hivatal jegyzője az MTI-t.","shortLead":"Schild Róbert lett az észak-baranyai Mekényes polgármestere, a független jelölt egyedül indult a tisztségért...","id":"20190217_Schild_Robertet_valasztottak_Mekenyes_polgarmesterenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ae60b55-ba43-4d90-99ea-df1a69a187f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b65f09-6c35-49fb-847c-d5a0d6c6f780","keywords":null,"link":"/itthon/20190217_Schild_Robertet_valasztottak_Mekenyes_polgarmesterenek","timestamp":"2019. február. 17. 20:36","title":"Schild Róbertet választották Mekényes polgármesterének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e124035-4145-4935-a25e-702ebca4966f","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Van, ami nem annyival jobb, mint amennyivel drágább – az autós navigáció esetében is e gyakori szempont szerint érdemes válogatni.","shortLead":"Van, ami nem annyival jobb, mint amennyivel drágább – az autós navigáció esetében is e gyakori szempont szerint érdemes...","id":"201907__autos_navigacio__ingyen_is_jo__kerulo_utak__csupa_terkep_e_taj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e124035-4145-4935-a25e-702ebca4966f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2f915c5-030d-491c-b6c7-9e41b7e3c08c","keywords":null,"link":"/tudomany/201907__autos_navigacio__ingyen_is_jo__kerulo_utak__csupa_terkep_e_taj","timestamp":"2019. február. 16. 20:00","title":"Melyik navigációs app a legjobb? Melyik mennyi mobilnetet fogyaszt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20123f83-fda5-44bc-8eba-7ba88724cfad","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Helyette Oláh Gergő szerepel a legjobb nyolc versenyző között a műsor szombati fináléjában.","shortLead":"Helyette Oláh Gergő szerepel a legjobb nyolc versenyző között a műsor szombati fináléjában.","id":"20190218_Plagium_Petruska_A_Dal_donto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20123f83-fda5-44bc-8eba-7ba88724cfad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f9b4714-5392-4827-bc66-ef04a529afdc","keywords":null,"link":"/elet/20190218_Plagium_Petruska_A_Dal_donto","timestamp":"2019. február. 18. 11:13","title":"Plágium miatt kizárták Petruskát A Dal döntőjéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]