Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3576363-6760-4848-a900-7a5d018831ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Súlyos bajok gyötrik Európát, harcolni kell érte, és küzdeni kell a multilateralizmusért, a nemzetközi ügyek egyetértésen, többoldalú megállapodásokon alapuló formálási módjának megőrzéséért is - mondta Angela Merkel német kancellár szombaton az 55. müncheni nemzetközi biztonságpolitikai konferencián (MSC).","shortLead":"Súlyos bajok gyötrik Európát, harcolni kell érte, és küzdeni kell a multilateralizmusért, a nemzetközi ügyek...","id":"20190216_Merkel_Europaert_harcolni_kell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3576363-6760-4848-a900-7a5d018831ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba6b1d0-9fef-4363-a712-06bf37182e2f","keywords":null,"link":"/vilag/20190216_Merkel_Europaert_harcolni_kell","timestamp":"2019. február. 16. 11:48","title":"Merkel: Európáért harcolni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"448cfb56-9f6b-4213-96a2-a73a34956d18","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ambrus Attila 51 évesen lett apa és úgy érzi, most ő a legboldogabb ember az egész világon.","shortLead":"Ambrus Attila 51 évesen lett apa és úgy érzi, most ő a legboldogabb ember az egész világon.","id":"20190216_Apa_lanya_kepet_posztolt_a_Viszkis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=448cfb56-9f6b-4213-96a2-a73a34956d18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2cfa88d-a052-4efb-82a4-45aae05fab35","keywords":null,"link":"/elet/20190216_Apa_lanya_kepet_posztolt_a_Viszkis","timestamp":"2019. február. 16. 14:55","title":"Megosztotta az első apa-lánya képet a Viszkis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24fa1869-5c58-4e05-b7dc-b3ed14d0a804","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A San Franciscó-i színházban pánik tört ki, többen megsérültek.","shortLead":"A San Franciscó-i színházban pánik tört ki, többen megsérültek.","id":"20190217_Egy_nezo_pont_akkor_kapott_szivrohamot_amikor_a_szinpadon_lelottek_a_Hamilton_foszereplojet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24fa1869-5c58-4e05-b7dc-b3ed14d0a804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"981ef5a3-dc28-4b1b-b607-d70bbd40a38a","keywords":null,"link":"/elet/20190217_Egy_nezo_pont_akkor_kapott_szivrohamot_amikor_a_szinpadon_lelottek_a_Hamilton_foszereplojet","timestamp":"2019. február. 17. 12:23","title":"Egy néző pont akkor kapott szívrohamot, amikor a színpadon lelőtték a Hamilton főszereplőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50cc872-313f-48d3-b770-093113a4947d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Cél a leggyorsabb utcán is használható autó címét megszerezni.","shortLead":"Cél a leggyorsabb utcán is használható autó címét megszerezni.","id":"20190216_ssc_tuatara_1750","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e50cc872-313f-48d3-b770-093113a4947d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"692e1dbb-1c6e-4e16-957b-cf27edee8b96","keywords":null,"link":"/cegauto/20190216_ssc_tuatara_1750","timestamp":"2019. február. 17. 10:33","title":"Hangulatos videóval csinálnak kedvet a teljesen ismeretlen 1750 lóerős autóhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac71eb92-e62c-47f2-8f3f-e1304feffd62","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nem létezik olyan helyzet egy kapcsolatban, hogy most hátradőlhetünk, és örökké együtt maradunk – mondja Dr. Belső Nóra pszichiáter, aki szerint akár még 20-30 év múlva is rácsodálkozhatunk a másikra. Közelgő szalonestje előtt öt kérdést tettünk fel neki.","shortLead":"Nem létezik olyan helyzet egy kapcsolatban, hogy most hátradőlhetünk, és örökké együtt maradunk – mondja Dr. Belső Nóra...","id":"20190217_Adok_es_kapok_ez_a_kello_hozzaallas_a_parkapcsolatban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac71eb92-e62c-47f2-8f3f-e1304feffd62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f9f7f8a-e07d-4448-9b4c-6988b06d09ec","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190217_Adok_es_kapok_ez_a_kello_hozzaallas_a_parkapcsolatban","timestamp":"2019. február. 17. 20:15","title":"Adok és kapok: ez a kellő hozzáállás a párkapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65551b40-61ac-428e-a6c0-64d3e6fc94dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190216_Az_MSZP_listavezetoje_nem_megy_Brusszelbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65551b40-61ac-428e-a6c0-64d3e6fc94dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c78b9224-03fe-47f2-a3a1-8f01fb8f0422","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Az_MSZP_listavezetoje_nem_megy_Brusszelbe","timestamp":"2019. február. 16. 11:12","title":"Az MSZP listavezetője nem megy Brüsszelbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286680e4-b1f8-4051-8f85-5da5793e5069","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Egy puccskísérlet után statáriális bíróság ítélkezik, nem a puccsistákon szórakoznak fennhangon öltönyös urak. A 2018-as parlamenti szezon úgy ért véget, hogy Kövér László remegett a dühtől, a tavaszi ülésszak mégis úgy kezdődik, hogy Orbán Viktor nevet az ellenzéken. A kormányfő úgy kalkulál, hogy ha sikerül még egy meccsre becsalnia a széttöredezett pártokat, akkor az EP-választások után magától is megszűnik az ellenállás. Azt nem látni, hogy az utcán egységet hirdetők mit akarnának tenni Orbán sikere ellen.","shortLead":"Egy puccskísérlet után statáriális bíróság ítélkezik, nem a puccsistákon szórakoznak fennhangon öltönyös urak...","id":"20190217_Orban_Viktor_strategiat_hirdetett_csak_az_ellenzek_nem_vette_meg_eszre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=286680e4-b1f8-4051-8f85-5da5793e5069&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4a4e2b-1339-4551-9c04-1b514b81979d","keywords":null,"link":"/itthon/20190217_Orban_Viktor_strategiat_hirdetett_csak_az_ellenzek_nem_vette_meg_eszre","timestamp":"2019. február. 17. 17:30","title":"Orbán eldöntötte, hogyan töri le az ellenállást kiáltó ellenzéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"174c70af-25a6-4eed-a7f4-f305340368a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tóth Bertalan pártelnök válaszolt Orbán kommunistázására. A párt show-t csinált az MSZP Frans Timmermans meghívásából. Elfogadták az MSZP EP-listáját, Andor László és Kovács László is rajta van.","shortLead":"Tóth Bertalan pártelnök válaszolt Orbán kommunistázására. A párt show-t csinált az MSZP Frans Timmermans meghívásából...","id":"20190216_Showt_csinalt_az_MSZP_Timmermans_meghivasabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=174c70af-25a6-4eed-a7f4-f305340368a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2edff895-6ed0-427a-b0cc-7c9876abf318","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Showt_csinalt_az_MSZP_Timmermans_meghivasabol","timestamp":"2019. február. 16. 10:23","title":"\"Orbán posztfasiszta rendszert épít\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]