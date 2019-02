Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13372a04-2f8b-4f7d-8d09-91aca2f14bab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt sem tudják, melyik jégbarlangban lehetett.","shortLead":"Azt sem tudják, melyik jégbarlangban lehetett.","id":"20190221_Leallithatjak_a_magyar_ernyos_kereseset_akit_egy_jegbarlangban_temetett_el_a_lavina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13372a04-2f8b-4f7d-8d09-91aca2f14bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdc09577-7d29-42fa-9477-81e91ef1a3c6","keywords":null,"link":"/elet/20190221_Leallithatjak_a_magyar_ernyos_kereseset_akit_egy_jegbarlangban_temetett_el_a_lavina","timestamp":"2019. február. 21. 08:25","title":"Leállíthatják a magyar ernyős keresését, akit egy jégbarlangban temetett el a lavina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c5321a-e606-44fb-8950-55fbcb3d3e58","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, a divatházaknak nehezükre esik nem hibázni mostanában.","shortLead":"Úgy tűnik, a divatházaknak nehezükre esik nem hibázni mostanában.","id":"20190220_Valaki_teljesen_meghulyult_a_Burberrynel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07c5321a-e606-44fb-8950-55fbcb3d3e58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40bb7535-7ac1-4fa8-badd-071e3df57ded","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Valaki_teljesen_meghulyult_a_Burberrynel","timestamp":"2019. február. 20. 09:59","title":"Valaki teljesen meghülyült a Burberrynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e309d1cb-4dde-4227-959f-15f4b97b59e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igazi különlegessége is lesz a legújabb LG-csúcstelefonnak: az LG G8 ThinQ kijelzője hangszóróként is funkcionálhat.","shortLead":"Igazi különlegessége is lesz a legújabb LG-csúcstelefonnak: az LG G8 ThinQ kijelzője hangszóróként is funkcionálhat.","id":"20190220_lg_g8_thinq_kepernyoje_hangszoro_mwc2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e309d1cb-4dde-4227-959f-15f4b97b59e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1efc87d-bbd0-403b-8454-cf0fda787028","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_lg_g8_thinq_kepernyoje_hangszoro_mwc2019","timestamp":"2019. február. 20. 14:03","title":"Ilyen sem volt még okostelefonban: a kijelző hangszóró is egyúttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81d96a50-3132-4aa3-91f7-a72d599de5ec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A divattervező élete során sokakat megbántott. Volt, aki ezt a halála után szóvá is tette.","shortLead":"A divattervező élete során sokakat megbántott. Volt, aki ezt a halála után szóvá is tette.","id":"20190221_Kimeletlen_sulyfobias_nogyulolo__nem_mindenki_emlekszik_jo_szivvel_Karl_Lagerfeldre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81d96a50-3132-4aa3-91f7-a72d599de5ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca2be06c-b315-4cd4-933a-29ffbe3e3669","keywords":null,"link":"/elet/20190221_Kimeletlen_sulyfobias_nogyulolo__nem_mindenki_emlekszik_jo_szivvel_Karl_Lagerfeldre","timestamp":"2019. február. 21. 09:01","title":"Kíméletlen, súlyfóbiás nőgyűlölő – nem mindenki emlékszik jó szívvel Karl Lagerfeldre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c3992d-cbd8-4785-bbc8-a759d06eff0c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölésben találta a bíróság bűnösnek a szülőket.","shortLead":"Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölésben találta a bíróság bűnösnek a szülőket.","id":"20190220_Majdnem_husz_evig_bortonben_maradnak_a_kislanyukat_halalra_ehezteto_szulok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97c3992d-cbd8-4785-bbc8-a759d06eff0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fde1288-0387-45ff-a553-358b0de0bbab","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Majdnem_husz_evig_bortonben_maradnak_a_kislanyukat_halalra_ehezteto_szulok","timestamp":"2019. február. 20. 16:58","title":"Majdnem húsz évig börtönben maradnak a kislányukat halálra éheztető szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72bec5e7-8144-474c-88d1-791c3f0de2e7","c_author":"Jilly Viktor","category":"kultura","description":"Több kormányzati vagy kormányfői ötlet és intézkedés ismét középpontba állította a nyelvtanulás kérdését. Ám alkalmas-e egy idegen nyelv elsajátítására maga a szisztéma, ahogy gyermekeinket taníttatni próbáljuk?","shortLead":"Több kormányzati vagy kormányfői ötlet és intézkedés ismét középpontba állította a nyelvtanulás kérdését. Ám alkalmas-e...","id":"20190221_Nyelvtanulas__teves_kepzetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72bec5e7-8144-474c-88d1-791c3f0de2e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d3d8c34-4f8a-43d4-b1d6-0a5174dd0103","keywords":null,"link":"/kultura/20190221_Nyelvtanulas__teves_kepzetek","timestamp":"2019. február. 21. 13:30","title":"Jilly Viktor: Nyelvtanulás – téves képzetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd99b548-2151-4c6f-aaac-ea72ef6a0650","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rég volt ilyen komoly partraszállás Amerika felől Európába.","shortLead":"Rég volt ilyen komoly partraszállás Amerika felől Európába.","id":"20190221_tesla_model_3_europai_szallitmany_elon_musk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd99b548-2151-4c6f-aaac-ea72ef6a0650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0bb46b7-78b4-4816-8ed8-47c6aca9c96e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190221_tesla_model_3_europai_szallitmany_elon_musk","timestamp":"2019. február. 21. 12:25","title":"56 milliárd forintnyi Tesla van, nem is annyira elrejtve, ezen a képen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d749fe4-f00e-4419-8de0-62d77be68bc3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mentők végül stabil állapotban szállították kórházba. ","shortLead":"A mentők végül stabil állapotban szállították kórházba. ","id":"20190220_Csokidarab_torkan_akadt_OMSZ_Gyongyos_kisgyerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d749fe4-f00e-4419-8de0-62d77be68bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e730ce3a-7266-40c2-bb13-92dedc8e5c15","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Csokidarab_torkan_akadt_OMSZ_Gyongyos_kisgyerek","timestamp":"2019. február. 20. 14:48","title":"Az utolsó pillanatban mentették meg az egyévest, akinek a torkán akadt egy csokidarab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]