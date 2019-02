Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"572934a7-59cd-4a9d-99f1-92a60afc4462","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A Kolozsvári Állami Magyar Színház nemzetközileg is elismert igazgató-rendezője, Tompa Gábor szerint a romániai színházak még mindig függetlenebbek a politikai hatalomtól, mint a magyarországiak. A szexuális visszaéléseket pedig minden esetben jelenteni kell, de csak a pontos tényfeltárást követően, mert egyébként ártatlanok karrierje mehet tönkre. ","shortLead":"A Kolozsvári Állami Magyar Színház nemzetközileg is elismert igazgató-rendezője, Tompa Gábor szerint a romániai...","id":"20190221_Aki_csak_szorakoztatni_akar_az_lenezi_a_nezoket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=572934a7-59cd-4a9d-99f1-92a60afc4462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0104a6-d6ff-400e-b996-75898147ef49","keywords":null,"link":"/kultura/20190221_Aki_csak_szorakoztatni_akar_az_lenezi_a_nezoket","timestamp":"2019. február. 21. 14:24","title":"\"Aki csak szórakoztatni akar, az lenézi a nézőket\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0160e797-57ce-42ee-b2e1-43aa83c067a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hardveres újdonságok mellett más érdekességekkel is rendelkezik a Galaxy S10. Az egyikhez az Instagrammal kötött együttműködést a Samsung.","shortLead":"A hardveres újdonságok mellett más érdekességekkel is rendelkezik a Galaxy S10. Az egyikhez az Instagrammal kötött...","id":"20190220_samsung_galaxy_s10_instagram_adam_mosseri","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0160e797-57ce-42ee-b2e1-43aa83c067a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ee3a8e-e918-470a-bfef-976a66c18cf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_samsung_galaxy_s10_instagram_adam_mosseri","timestamp":"2019. február. 21. 14:03","title":"Másmilyen az Instagram a Samsung új telefonján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a713572-4c5b-40a5-86e0-4f9f5d6e96bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnöke szerint Budapesten is megverhető Tarlós István, de több vidéki városban is ellenzéki győzelmet jósol. ","shortLead":"A Momentum elnöke szerint Budapesten is megverhető Tarlós István, de több vidéki városban is ellenzéki győzelmet jósol. ","id":"20190221_FeketeGyor_elmondta_szerinte_hol_verheto_a_Fidesz_az_oszi_valasztasokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a713572-4c5b-40a5-86e0-4f9f5d6e96bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25d865bd-37bc-4371-b913-c33b4eb999a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_FeketeGyor_elmondta_szerinte_hol_verheto_a_Fidesz_az_oszi_valasztasokon","timestamp":"2019. február. 21. 17:24","title":"Fekete-Győr elmondta, szerinte hol verhető a Fidesz az őszi választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f226445e-f293-40a4-8911-9f09cc15bfba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új csúcsmobilok mellett viselhető okoseszközöket, köztük egy érdekes órát is bemutatott londoni sajtóeseményén a Samsung. ","shortLead":"Az új csúcsmobilok mellett viselhető okoseszközöket, köztük egy érdekes órát is bemutatott londoni sajtóeseményén...","id":"20190221_samsung_galaxy_watch_active_okosora_galaxy_fit_fit_e_okoskarkoto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f226445e-f293-40a4-8911-9f09cc15bfba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"015e16b6-f1e4-496f-bf5c-35df33e986bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_samsung_galaxy_watch_active_okosora_galaxy_fit_fit_e_okoskarkoto","timestamp":"2019. február. 21. 16:03","title":"Megjött a Samsung új órája, a vérnyomást és a stressz-szintet is nézi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec3d1c0e-6b7e-4a1b-ae89-196ed0300fd8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy amerikai vezetésű nemzetközi terrorellenes koalíció végzett a férfival. ","shortLead":"Egy amerikai vezetésű nemzetközi terrorellenes koalíció végzett a férfival. ","id":"20190221_Sziriaban_vegeztek_a_parizsi_merenyletek_egyik_szervezojevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec3d1c0e-6b7e-4a1b-ae89-196ed0300fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92efccb3-47ca-416b-9f6a-cbf8f5031ac7","keywords":null,"link":"/vilag/20190221_Sziriaban_vegeztek_a_parizsi_merenyletek_egyik_szervezojevel","timestamp":"2019. február. 21. 18:13","title":"Szíriában végeztek a párizsi merényletek egyik szervezőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0ea2222-2098-42d5-b290-d9814eba9b9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Gábor pártigazgató nem tippel, mennyire reális az a forgatókönyv, hogy felszámolási eljárás indul a Jobbik ellen. Vészhelyzetben ugyanis felelőtlenség tippelni szerinte.","shortLead":"Szabó Gábor pártigazgató nem tippel, mennyire reális az a forgatókönyv, hogy felszámolási eljárás indul a Jobbik ellen...","id":"20190222_Veszhelyzet_a_Jobbiknal_egyetlen_iroda_a_part_vagyona","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0ea2222-2098-42d5-b290-d9814eba9b9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbdf5add-4408-44cb-874c-b7851b6b5317","keywords":null,"link":"/itthon/20190222_Veszhelyzet_a_Jobbiknal_egyetlen_iroda_a_part_vagyona","timestamp":"2019. február. 22. 08:57","title":"Vészhelyzet a Jobbiknál, egyetlen iroda a párt vagyona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"634f5e35-f3f2-40e8-b8af-795496906814","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bizonyítékot talált az Átlátszó a kapcsolatra: a Rogán Cecíliával üzletelő Sarka hivatalos lakcíme ugyanaz, mint a Valton Security kisebbségi tulajdonosáé.","shortLead":"Bizonyítékot talált az Átlátszó a kapcsolatra: a Rogán Cecíliával üzletelő Sarka hivatalos lakcíme ugyanaz, mint...","id":"20190222_sarka_kata_bessenyei_istvan_rogan_cecilia_valton_security_kozpenz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=634f5e35-f3f2-40e8-b8af-795496906814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021f37b7-7f68-4563-b43e-be98f0300e20","keywords":null,"link":"/kkv/20190222_sarka_kata_bessenyei_istvan_rogan_cecilia_valton_security_kozpenz","timestamp":"2019. február. 22. 16:08","title":"Sarka Kata köti össze Rogánékat a kormány kedvenc biztonsági cégével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5f86a5-1697-47b0-a443-afb5a9b5dc5e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak februárban napi átlagban két ember halt meg a hideg miatt. Nem a hajléktalanok közül kerül ki a legtöbb áldozat, hanem a saját otthonukban fűteni nem tudók közül.","shortLead":"Csak februárban napi átlagban két ember halt meg a hideg miatt. Nem a hajléktalanok közül kerül ki a legtöbb áldozat...","id":"20190222_135en_fagytak_halalra_a_telen_a_legtobben_a_sajat_futetlen_otthonukban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f5f86a5-1697-47b0-a443-afb5a9b5dc5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1abcad1-324a-4c6f-acb4-b83532171be3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190222_135en_fagytak_halalra_a_telen_a_legtobben_a_sajat_futetlen_otthonukban","timestamp":"2019. február. 22. 16:08","title":"135-en fagytak halálra a télen, a legtöbben a saját fűtetlen otthonukban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]