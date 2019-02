Tájékoztató kampányt indított Ujhelyi István, az MSZP EP-képviselője: tájékoztató plakátokat dobott be az Európai Néppárt (EPP) képviselőinek fakkjába. „Mindenkinek bedobjuk, amiért nem dobják ki őket!” – ezzel a szlogennel emlékezteti a néppártiakat, hogy annak ellenére nem hajítják ki a Fideszt soraik közül, hogy a párt már sokszor átlépte a vörös vonalat, azaz megszegte a néppárti kéréseket.

© Ujhelyi István

A kétoldalas szórólap egyik oldalán a legutóbbi hazug Juncker–Soros-plakátkampány megjelenítése látható, a másik oldalon pedig egy felszólítás és emlékeztető a Néppárt politikusai felé. Utóbbi kapcsán az MSZP politikusa hangsúlyozta: Manfred Weber frakcióvezető is számtalanszor beszélt arról, hogy a Fidesz – például a felsőoktatási törvény erőszakos módosításával – túlment a határon. Ehhez képest a Néppárt továbbra is sunyin tűri, hogy a CEU-t elüldözzék, a civilszervezeteket továbbra is vegzálják és megbélyegezzék, vagy hogy a kormányfő családjáig érő korrupciós ügyben a fideszes legfőbb ügyész még egy néppárti kezdeményezésű parlamenti meghallgatáson is gyáva legyen részt venni.

© Ujhelyi István

Ujhelyi arra az ellentmondásra is rámutat, miszerint a Fidesz épp saját pártcsaládját támadja, amikor az Európai Unió jelenlegi vezetését bevándorláspárti összeesküvőknek állítja be. „A legabszurdabb a fideszes hazugságcunamiban, hogy az Európai Unió minden intézményét jelenleg a jobboldali néppárt politikusai, vagyis a Fidesz elvbarátai vezetik. Ezen az alapon, aki a Fideszre szavaz majd a májusi EP-választáson, az a Fidesz szerint bevándorláspárti és ’sorosista’ brüsszeli elitre szavaz majd."