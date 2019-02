Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9442cdc6-a761-41e4-8e07-bc51ce40e05b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kilépett a Jobbikból és annak országgyűlési frakciójából Hegedűs Lorántné.","shortLead":"Kilépett a Jobbikból és annak országgyűlési frakciójából Hegedűs Lorántné.","id":"20190226_Kommunistazva_lepett_ki_a_Jobbikbol_Hegedus_Lorantne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9442cdc6-a761-41e4-8e07-bc51ce40e05b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af5a599-a98a-400c-8aec-3c17eb88467c","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Kommunistazva_lepett_ki_a_Jobbikbol_Hegedus_Lorantne","timestamp":"2019. február. 26. 12:08","title":"Kommunistázva lépett ki a Jobbikból Hegedűs Lorántné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7215791a-702c-4aa2-9819-65092c0fb8d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mintha a Nyugat követte volna el a kommunizmus bűneit, nem pedig keletről érkezett volna hozzá a muníció és a kényszerítő erő – Schmidt Mária és Trócsányi László Terror Házában elmondott beszédeiben Macron és Juncker mint tettestársak bukkantak fel. Egyetlen embert emelt ki Schmidt 1989-ből, egy 25 éves fiatalembert, aki a Hősök terén elmondta híres \"Ruszkik, haza!\" beszédét. ","shortLead":"Mintha a Nyugat követte volna el a kommunizmus bűneit, nem pedig keletről érkezett volna hozzá a muníció és...","id":"20190225_Kommunizmus_aldozatainak_emleknapja_Schmidt_Maria_leginkabb_Macronrol_es_Junckerrol_beszelt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7215791a-702c-4aa2-9819-65092c0fb8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"310e4603-0128-4d61-aa52-813392016e8a","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Kommunizmus_aldozatainak_emleknapja_Schmidt_Maria_leginkabb_Macronrol_es_Junckerrol_beszelt","timestamp":"2019. február. 25. 17:45","title":"Brüsszel volt a főszereplő a kommunizmus áldozatainak emléknapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de7caa4d-0293-4370-85b8-9a11ce138333","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Március 15-én nagyszabású záró rendezvényt tart a Felház keresztény mozgalom, aminek egyik vezetője Orbán Gáspár.","shortLead":"Március 15-én nagyszabású záró rendezvényt tart a Felház keresztény mozgalom, aminek egyik vezetője Orbán Gáspár.","id":"20190225_Kiderult_mibol_tudta_teleplakatolni_a_varost_az_Orban_Gasparfele_Felhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de7caa4d-0293-4370-85b8-9a11ce138333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"890f1703-b2ed-4f2f-ab78-658a2ff8eb0e","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Kiderult_mibol_tudta_teleplakatolni_a_varost_az_Orban_Gasparfele_Felhaz","timestamp":"2019. február. 25. 14:24","title":"Kiderült, miből tudta teleplakátolni a várost az Orbán Gáspár-féle Felház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17cf94f-f6ad-4709-8c0f-bacd10e47792","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Addig nácult, amíg ez lett a vége.","shortLead":"Addig nácult, amíg ez lett a vége.","id":"20190226_Vegleg_kitiltotta_a_Facebook_a_muszlimellenes_Tommy_Robinsont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c17cf94f-f6ad-4709-8c0f-bacd10e47792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5a70952-d332-460a-8ef5-fec3eb56e235","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_Vegleg_kitiltotta_a_Facebook_a_muszlimellenes_Tommy_Robinsont","timestamp":"2019. február. 26. 13:29","title":"Végleg kitiltotta a Facebook a muszlimellenes Tommy Robinsont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7042b0a-c87a-4254-a728-43368cc58519","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A párt korábban bejelentette, ellenkampányt indítanak. Juncker és Soros helyett Orbánt, Mészárost és Rogánt teszik plakátra. De előtte – vasárnapról hétfőre virradóan – átragasztották a Fidesz plakátjait.","shortLead":"A párt korábban bejelentette, ellenkampányt indítanak. Juncker és Soros helyett Orbánt, Mészárost és Rogánt teszik...","id":"20190225_Atragasztotta_a_Fidesz_legujabb_plakatjait_a_Momentum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7042b0a-c87a-4254-a728-43368cc58519&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ba798d7-b3a9-4db6-af9d-d3beebf5a12b","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Atragasztotta_a_Fidesz_legujabb_plakatjait_a_Momentum","timestamp":"2019. február. 25. 08:15","title":"Átragasztotta a Fidesz legújabb plakátjait a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cefde5c-048a-454a-838a-baca4ccfba5a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két és fél éve húzódó ügynek most lett vége, a bíróság jogerősen a volt jegyvizsgálónak adott igazat. ","shortLead":"A két és fél éve húzódó ügynek most lett vége, a bíróság jogerősen a volt jegyvizsgálónak adott igazat. ","id":"20190226_Pert_nyert_a_MAVStart_ellen_a_volt_kalauz_akit_azert_rugtak_ki_mert_betartotta_a_szabalyokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cefde5c-048a-454a-838a-baca4ccfba5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac3d97f-0ba9-4db8-be26-d928407030b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Pert_nyert_a_MAVStart_ellen_a_volt_kalauz_akit_azert_rugtak_ki_mert_betartotta_a_szabalyokat","timestamp":"2019. február. 26. 06:11","title":"Megnyerte a pert a MÁV-Start ellen a kirúgott kalauz, aki nem akarta egyedül elvégezni két ember munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdae48d8-da96-4b69-9a27-91b1dff67856","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy holttestet találtak a miskolci tűzoltók, miután eloltották a kigyulladt szobát.","shortLead":"Egy holttestet találtak a miskolci tűzoltók, miután eloltották a kigyulladt szobát.","id":"20190225_Kigyulladt_egy_lakas_Miskolcon_egy_ember_meghalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdae48d8-da96-4b69-9a27-91b1dff67856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca90a3b-2848-4013-b38a-eb963d8769cb","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Kigyulladt_egy_lakas_Miskolcon_egy_ember_meghalt","timestamp":"2019. február. 25. 05:10","title":"Kigyulladt egy lakás Miskolcon, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d26e7ea-61d4-4c96-a2d2-efa2b8d91ae0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alighanem az esztendő egyik legkülönlegesebb eszköze mutatkozott be a most is zajló barcelonai MWC-n. A Nubia Alphát óraként és telefonként is használhatja tulajdonosa. ","shortLead":"Alighanem az esztendő egyik legkülönlegesebb eszköze mutatkozott be a most is zajló barcelonai MWC-n. A Nubia Alphát...","id":"20190226_nubia_alpha_okosora_telefon_csuklora_mwc_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d26e7ea-61d4-4c96-a2d2-efa2b8d91ae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1c77e53-c944-4d42-8eaf-3324ffe8d6a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_nubia_alpha_okosora_telefon_csuklora_mwc_2019","timestamp":"2019. február. 26. 08:33","title":"Megjött a Nubia Alpha, a telefon, amit óraként hordhat a csuklóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]