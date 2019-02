Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a30ba14f-d324-451f-adbc-4dfb14a8fb44","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 1 kiló amfetamint és közel 250 ecstasy tablettát találtak a rendőrök egy autóban.","shortLead":"Több mint 1 kiló amfetamint és közel 250 ecstasy tablettát találtak a rendőrök egy autóban.","id":"20190226_9_millio_forint_erteku_kabitoszert_talaltak_egy_csomagtartoban_Baranyaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a30ba14f-d324-451f-adbc-4dfb14a8fb44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1432bae-1408-4788-92ac-dc1ab555f15d","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_9_millio_forint_erteku_kabitoszert_talaltak_egy_csomagtartoban_Baranyaban","timestamp":"2019. február. 26. 07:06","title":"9 millió forint értékű kábítószert találtak egy csomagtartóban Baranyában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6a7f134-294b-4b8e-9006-6bc78739ba7c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Naprendszer eddigi legtávolabbi objektumára bukkant az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA egyik csillagásza. Az újonnan azonosított égitest 120-szor távolabb van a Naptól, mint a Föld, és ha felfedezését hivatalosan megerősítik, ez lesz a Naprendszer legtávolabbi ismert objektuma.","shortLead":"A Naprendszer eddigi legtávolabbi objektumára bukkant az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA egyik csillagásza...","id":"20190225_naprendszer_legtavolabbi_objektum_csillagasz_nasa_torpebolygo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6a7f134-294b-4b8e-9006-6bc78739ba7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2bf4356-6d70-4b5b-aff7-74f0cd71fb7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_naprendszer_legtavolabbi_objektum_csillagasz_nasa_torpebolygo","timestamp":"2019. február. 25. 18:03","title":"Izgalmas NASA-felfedezés: megtalálták a Naprendszer legtávolabbi objektumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91527ea5-b366-482f-96b1-a81dbb5cba1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még ezután derül ki, kuruttyolt-e a partján valami E.T.-féle béka.","shortLead":"Még ezután derül ki, kuruttyolt-e a partján valami E.T.-féle béka.","id":"20190226_Ime_a_Mars_osi_folyoi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91527ea5-b366-482f-96b1-a81dbb5cba1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f81ebc2-c159-4de8-9277-aef591b1a3bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_Ime_a_Mars_osi_folyoi","timestamp":"2019. február. 26. 11:51","title":"Lefotózta a Mars ősi folyóit az európai űrszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61873c88-749b-4ba5-b66b-ed89202c8854","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég széles körű iparági részvétellel mehetett az alkatrészek árainak manipulálása.","shortLead":"Elég széles körű iparági részvétellel mehetett az alkatrészek árainak manipulálása.","id":"20190226_kartell_autogyar_alkatresz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61873c88-749b-4ba5-b66b-ed89202c8854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d748e4c4-95a9-467d-9154-5e028ccebd2d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190226_kartell_autogyar_alkatresz","timestamp":"2019. február. 26. 09:33","title":"Nem véletlenül olyan drága az autóalkatrész? Készül az újabb autóipari botrány ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f93d9d-4195-42a2-a418-1b63366ca22b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nadrágkosztüm, nagyestélyi, pink masni és tükörbársony öltöny – idén is volt mit nézni az Oscar vörös szőnyegén. Néhány összeállítás mély nyomot hagyott bennünk, és el is mondjuk miért. Lapozza végig velünk a legszebb, legérdekesebb, legmeghökkentőbb ruhák galériáját!","shortLead":"Nadrágkosztüm, nagyestélyi, pink masni és tükörbársony öltöny – idén is volt mit nézni az Oscar vörös szőnyegén. Néhány...","id":"20190225_A_turkalos_osszeallitastol_a_128_karatos_gyemantig__ezek_voltak_az_Oscar_szettjei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64f93d9d-4195-42a2-a418-1b63366ca22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a172c157-2f01-4f2e-9d8d-9191a33668ab","keywords":null,"link":"/elet/20190225_A_turkalos_osszeallitastol_a_128_karatos_gyemantig__ezek_voltak_az_Oscar_szettjei","timestamp":"2019. február. 25. 10:52","title":"A turkálós összeállítástól a 128 karátos gyémántig – ezek voltak az Oscar szettjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1656f210-b36a-4558-b10f-6bd0fd031534","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elérhetővé tett egy új beállítást a Facebook, amellyel nehezebb lesz lekövetni a közösségi oldal androidos alkalmazását használókat.","shortLead":"Elérhetővé tett egy új beállítást a Facebook, amellyel nehezebb lesz lekövetni a közösségi oldal androidos alkalmazását...","id":"20190227_facebook_android_tavoli_lekovetes_helymeghatarozas_lokalizacios_beallitasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1656f210-b36a-4558-b10f-6bd0fd031534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80956440-cf9a-4f06-bf04-c168294f0ca8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_facebook_android_tavoli_lekovetes_helymeghatarozas_lokalizacios_beallitasok","timestamp":"2019. február. 27. 08:03","title":"Van egy új beállítás a Facebookon, amit érdemes legalább megnéznie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc83a3f3-f0fc-41f1-abbc-23476e25b44f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azért sem neki, sem az Oscar-szobrának nem esett komoly baja.","shortLead":"Azért sem neki, sem az Oscar-szobrának nem esett komoly baja.","id":"20190225_Rami_Malek_akkorat_esett_az_Oscar_szinpadarol_hogy_a_mentoknek_kellett_ellatniuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc83a3f3-f0fc-41f1-abbc-23476e25b44f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8666a660-2178-4c8f-b932-05891a7339c0","keywords":null,"link":"/elet/20190225_Rami_Malek_akkorat_esett_az_Oscar_szinpadarol_hogy_a_mentoknek_kellett_ellatniuk","timestamp":"2019. február. 25. 10:30","title":"Rami Malek akkorát esett az Oscar színpadáról, hogy a mentőknek kellett ellátniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8af1f8a-0c74-49e4-9c4c-2b487a916323","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Husqvarna megadja a magyarázatot arra, hogy egy fűnyíró esetében miért van szükség mind a négy kerék meghajtására.","shortLead":"A Husqvarna megadja a magyarázatot arra, hogy egy fűnyíró esetében miért van szükség mind a négy kerék meghajtására.","id":"20190226_video_osszkerekhajtasu_hangvezerleses_robotfunyiroval_talalkoztunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8af1f8a-0c74-49e4-9c4c-2b487a916323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ccfbda1-8e09-497e-aa6a-03c70e7380d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190226_video_osszkerekhajtasu_hangvezerleses_robotfunyiroval_talalkoztunk","timestamp":"2019. február. 26. 08:51","title":"Videó: Összkerékhajtású, hangvezérléses robotfűnyíróval találkoztunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]