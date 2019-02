Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d4e5ff8-1737-42a3-b126-9d112be2e468","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A korábbi olimpiai bajnok birkózó végig tagadta az ellene felhozott vádakat.","shortLead":"A korábbi olimpiai bajnok birkózó végig tagadta az ellene felhozott vádakat.","id":"20190226_Felfuggesztett_bortont_kapott_adocsalas_miatt_Novenyi_Norbert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d4e5ff8-1737-42a3-b126-9d112be2e468&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4386e600-c50a-4625-968e-bbc9124fbfba","keywords":null,"link":"/sport/20190226_Felfuggesztett_bortont_kapott_adocsalas_miatt_Novenyi_Norbert","timestamp":"2019. február. 26. 06:24","title":"Felfüggesztett börtönt kapott adócsalás miatt Növényi Norbert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1dd29ea-7db5-45b9-adbb-0de512141fd7","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága előtt számolt be Matolcsy György az eddigi jegybankelnöki munkájáról, miután újra őt jelölték az MNB élére.","shortLead":"Az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága előtt számolt be Matolcsy György az eddigi jegybankelnöki munkájáról, miután újra...","id":"20190226_A_parlamentben_kerdezik_Matolcsyt_az_elmult_hat_everol_mielott_ujravalasztanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1dd29ea-7db5-45b9-adbb-0de512141fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7e9395c-fd09-4c50-ab6e-484b240e8d0d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190226_A_parlamentben_kerdezik_Matolcsyt_az_elmult_hat_everol_mielott_ujravalasztanak","timestamp":"2019. február. 26. 09:22","title":"Matolcsy: Olyan sikeres az MNB, mint a világháborúk utáni újjáépítésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f306dd48-2a98-49f7-b936-20090a0e94e3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem ül le velük tárgyalni a vezetés, a dunaújvárosi dolgozók még közelebb kerültek a sztrájkhoz. ","shortLead":"Nem ül le velük tárgyalni a vezetés, a dunaújvárosi dolgozók még közelebb kerültek a sztrájkhoz. ","id":"20190227_Pattanasig_feszult_a_helyzet_a_Hankooknal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f306dd48-2a98-49f7-b936-20090a0e94e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa2e64dc-59e9-409a-95ac-9b52972ef270","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190227_Pattanasig_feszult_a_helyzet_a_Hankooknal","timestamp":"2019. február. 27. 09:57","title":"Pattanásig feszült a helyzet a Hankooknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8099ca90-2c70-4289-bf4b-72a17646f759","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"13 republikánus képviselő is a demokratákkal együtt voksolt, de Trump még megvétózhatja a döntést. ","shortLead":"13 republikánus képviselő is a demokratákkal együtt voksolt, de Trump még megvétózhatja a döntést. ","id":"20190227_A_kepviselohaz_megsemmisitette_a_Trump_altal_kihirdetett_rendkivuli_allapotot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8099ca90-2c70-4289-bf4b-72a17646f759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fca5359-8e30-4c82-a778-4c3a1b9ba994","keywords":null,"link":"/vilag/20190227_A_kepviselohaz_megsemmisitette_a_Trump_altal_kihirdetett_rendkivuli_allapotot","timestamp":"2019. február. 27. 05:26","title":"A képviselőház megsemmisítette a Trump által kihirdetett rendkívüli állapotot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e446ef7-4801-422c-9046-fc0e9a83676e","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190227_Molnar_Zsolt_uj_eszkoze_a_vadakra_a_passziv_agresszivitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e446ef7-4801-422c-9046-fc0e9a83676e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f0f51c-bb43-4c0c-a400-e164532bdfbe","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Molnar_Zsolt_uj_eszkoze_a_vadakra_a_passziv_agresszivitas","timestamp":"2019. február. 27. 09:44","title":"Molnár Zsolt új eszközt talált a vádakra: a passzív-agresszivitást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1736a34-7b57-41eb-a1f8-b95591b57d3a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft a barcelonai Mobile World Congressen mutatta be a csodaszemüvegének második generációs változatát, amiért közel 1 millió forintot kell majd fizetni. Persze nem az átlagfelhasználókra szabták.","shortLead":"A Microsoft a barcelonai Mobile World Congressen mutatta be a csodaszemüvegének második generációs változatát, amiért...","id":"20190226_microsoft_hololens_2_bemutato_kiterjesztett_valosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1736a34-7b57-41eb-a1f8-b95591b57d3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5f88fdb-c7c4-42a3-9f0f-b3687df14851","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_microsoft_hololens_2_bemutato_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2019. február. 26. 19:03","title":"980 ezer forintért itt a Microsoft új csodaszemüvege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bf311dd-6dbb-461d-b717-d60eaf492e62","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő 78 éves volt. ","shortLead":"A színésznő 78 éves volt. ","id":"20190227_Meghalt_Demjen_Gyongyver","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bf311dd-6dbb-461d-b717-d60eaf492e62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4fde8c-c6f2-471d-9e20-10b022db1fa0","keywords":null,"link":"/kultura/20190227_Meghalt_Demjen_Gyongyver","timestamp":"2019. február. 27. 12:24","title":"Meghalt Demjén Gyöngyvér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83048009-f449-4929-b297-6eaff9fc1ee8","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Bizarr kísérlet az anyanyelvi kommunikációról. ","shortLead":"Bizarr kísérlet az anyanyelvi kommunikációról. ","id":"20190227_A_vonat_ele_taszitana_valakit_ha_ezzel_megmenthetne_ot_ember_eletet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83048009-f449-4929-b297-6eaff9fc1ee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd645f51-8603-42a2-a5fb-c63b618ca794","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190227_A_vonat_ele_taszitana_valakit_ha_ezzel_megmenthetne_ot_ember_eletet","timestamp":"2019. február. 27. 07:40","title":"A vonat elé lökne valakit, ha ezzel megmenthetné öt ember életét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]