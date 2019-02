Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0716d67-9608-4d88-8f55-ad0ba82a4570","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vonzóvá akarja tenni a kormány a technikumi képzést, az ösztöndíjak és a tanulás melletti munkáért járó fizetés mellett innen felvételi nélkül juthatnának be a szakirányuknak megfelelő egyetemi szakra a diákok.","shortLead":"Vonzóvá akarja tenni a kormány a technikumi képzést, az ösztöndíjak és a tanulás melletti munkáért járó fizetés mellett...","id":"20190226_Felveteli_nelkul_mehetne_egyetemre_az_aki_elvegzi_a_technikumot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0716d67-9608-4d88-8f55-ad0ba82a4570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7b6d9e2-40b1-4632-baef-635c9dba878c","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Felveteli_nelkul_mehetne_egyetemre_az_aki_elvegzi_a_technikumot","timestamp":"2019. február. 26. 07:57","title":"Felvételi nélkül mehetne egyetemre az, aki elvégzi a technikumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2e58cab-8e3f-431e-827f-47a364458308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig azonban mindössze négy ügyben született bírósági döntés. ","shortLead":"Eddig azonban mindössze négy ügyben született bírósági döntés. ","id":"20190227_Polt_Peter_151_ugyben_nyomoznak_valasztasi_csalas_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2e58cab-8e3f-431e-827f-47a364458308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be4a1a8-a9b6-4287-a776-2211a3886a43","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Polt_Peter_151_ugyben_nyomoznak_valasztasi_csalas_miatt","timestamp":"2019. február. 27. 09:02","title":"Polt Péter: 151 ügyben nyomoznak választási csalás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669751e3-86cb-4986-a9a6-5dbdc2aca02d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mozilla nyáron mutathatja be a Firefox Reality nevű böngésző HoloLens 2-re fejlesztett változatát, de azt ígérik, az első generációs HoloLensre is elérhető lesz.","shortLead":"A Mozilla nyáron mutathatja be a Firefox Reality nevű böngésző HoloLens 2-re fejlesztett változatát, de azt ígérik...","id":"20190225_microsoft_hololens_2_bongeszo_mozilla_firefox_reality","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=669751e3-86cb-4986-a9a6-5dbdc2aca02d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301d8b0f-6208-430b-8a29-2da906c9b612","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_microsoft_hololens_2_bongeszo_mozilla_firefox_reality","timestamp":"2019. február. 25. 09:33","title":"Böngészőt fejleszt a Mozilla a Microsoft csodaszemüvegére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d34b465-c89e-4034-8ec9-7f95a486c9ce","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"Magyar találmány a kutyahám, mely meghódította a világot, és a kilencvenes években indult kis céget, a JULIUS-K9®-t milliárdos vállalkozássá tette. Az 500 alkalmazottat foglalkoztató cég léte azonban veszélybe került: a koppintott termékek elözönlötték a piacot. Most európai bírósági fórumokon keresik az igazukat.","shortLead":"Magyar találmány a kutyahám, mely meghódította a világot, és a kilencvenes években indult kis céget, a JULIUS-K9®-t...","id":"20190226_Birosagon_kuzd_500_munkahelyert_es_egy_magyar_talalmanyert_a_vilag_kutyasainak_kedvence","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d34b465-c89e-4034-8ec9-7f95a486c9ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f831f34-4e76-43e2-b9a4-237f6c0a30ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190226_Birosagon_kuzd_500_munkahelyert_es_egy_magyar_talalmanyert_a_vilag_kutyasainak_kedvence","timestamp":"2019. február. 26. 18:30","title":"A magyar, aki pórázon tartja a világ kutyáit, de a hamisítókkal nem bír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7808e3-06a2-4c2a-a29b-d014059aa9af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft dolgozói nemrég nyílt levélben kérték a cég vezetését, hogy bontsa fel az amerikai hadsereggel kötött 479 millió dolláros szerződést. A jelek szerint az nem fog megtörténni.","shortLead":"A Microsoft dolgozói nemrég nyílt levélben kérték a cég vezetését, hogy bontsa fel az amerikai hadsereggel kötött 479...","id":"20190226_microsoft_hololens_amerikai_hadsereg_peticio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd7808e3-06a2-4c2a-a29b-d014059aa9af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"642af42c-dd9a-4705-ae23-16aedd9671db","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_microsoft_hololens_amerikai_hadsereg_peticio","timestamp":"2019. február. 26. 14:33","title":"Életmentő eszköz, nem fegyver – válaszolt a Microsoft a \"fellázadt\" dolgozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2e58cab-8e3f-431e-827f-47a364458308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rögtönzött interjúról videó is készült. ","shortLead":"A rögtönzött interjúról videó is készült. ","id":"20190225_Tordai_Bence_rakerdezett_a_testorokkel_vedett_Polt_Peternel_hogy_nyilvanossagra_hozzake_az_OLAFjelentest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2e58cab-8e3f-431e-827f-47a364458308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8cad3d9-da90-4ef4-a272-8343577c5dea","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Tordai_Bence_rakerdezett_a_testorokkel_vedett_Polt_Peternel_hogy_nyilvanossagra_hozzake_az_OLAFjelentest","timestamp":"2019. február. 25. 20:53","title":"Tordai Bence rákérdezett a testőrökkel védett Polt Péternél, hogy nyilvánosságra hozzák-e az OLAF-jelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f5f5a8c-ef69-44fa-a81f-69dfc94e5dac","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Fiatal egerek csontvelőjének átültetésével \"fiatalították meg\" öregedő egerek agyát a kutatók, megakadályozva a rágcsálók kognitív hanyatlását. A kutatás eredményei alátámasztják azt az elméletet, hogy részben a csontvelő által termelt vérsejtek elöregedése a felelős a figyelem, az emlékezet és a gondolkodás hanyatlásáért.","shortLead":"Fiatal egerek csontvelőjének átültetésével \"fiatalították meg\" öregedő egerek agyát a kutatók, megakadályozva...","id":"20190226_csontvelo_atultetes_oregedo_egerek_agya_megfiatalitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f5f5a8c-ef69-44fa-a81f-69dfc94e5dac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1238d4-d7b0-432e-836f-79a8e99e0fc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_csontvelo_atultetes_oregedo_egerek_agya_megfiatalitas","timestamp":"2019. február. 26. 17:03","title":"Egereknél már működik: csontvelő-átültetéssel sikerült visszafordítani az agy hanyatlását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff6d978-cd19-43fe-b64d-fc433f4d2ef6","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy körforgalomban csúszott ki a kocsi.","shortLead":"Egy körforgalomban csúszott ki a kocsi.","id":"20190226_Autoja_ala_szorult_es_meghalt_egy_ember_Szigetszentmiklosnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ff6d978-cd19-43fe-b64d-fc433f4d2ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03c5946b-8f10-4a05-9cdb-45bbaec700f9","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190226_Autoja_ala_szorult_es_meghalt_egy_ember_Szigetszentmiklosnal","timestamp":"2019. február. 26. 07:32","title":"Autója alá szorult és meghalt egy ember Szigetszentmiklósnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]