Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0b954ed-a661-4835-aca4-768f87adbe98","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Legalább hat embert szervezett be az embercsempészéshez, közülük a parndorfi kamion vezetőjét is. Az ítélet jogerős.","shortLead":"Legalább hat embert szervezett be az embercsempészéshez, közülük a parndorfi kamion vezetőjét is. Az ítélet jogerős.","id":"20190227_4_ev_8_honap_bortont_kapott_egy_bolgar_embercsempesz_a_parndorfi_halalkamionugyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0b954ed-a661-4835-aca4-768f87adbe98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"746c772f-936e-4896-9d35-4f88231f5c58","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_4_ev_8_honap_bortont_kapott_egy_bolgar_embercsempesz_a_parndorfi_halalkamionugyben","timestamp":"2019. február. 27. 18:27","title":"4 év 8 hónap börtönt kapott egy újabb vádlott a parndorfi halálkamion-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25be4d7c-d645-4fa3-b5b5-95592e96ad5e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szintet léptek a hibák kimagyarázásában, ha már a bicikliút-építésben nem sikerült.","shortLead":"Szintet léptek a hibák kimagyarázásában, ha már a bicikliút-építésben nem sikerült.","id":"20190228_Senki_nem_magyarazza_meg_ugy_az_uthibakat_ahogyan_a_Duna_Aszfalt_teszi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25be4d7c-d645-4fa3-b5b5-95592e96ad5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f546ce0e-10eb-4756-a3d1-8511606f779b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_Senki_nem_magyarazza_meg_ugy_az_uthibakat_ahogyan_a_Duna_Aszfalt_teszi","timestamp":"2019. február. 28. 16:40","title":"Senki nem magyarázza meg úgy az úthibákat, ahogyan a Duna Aszfalt teszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5661e8bd-8bd2-49cc-b7f9-45fe130599f9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint nem is érdemes törni magunkat, nem fogjuk utolérni 11 éven belül az osztrák életszínvonalat.","shortLead":"A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint nem is érdemes törni magunkat, nem fogjuk utolérni 11 éven belül...","id":"20190228_Parragh_szurrealis_Matolcsy_elkepzelese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5661e8bd-8bd2-49cc-b7f9-45fe130599f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be49a81d-6def-4a39-b8bf-cde4b2fb5d5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_Parragh_szurrealis_Matolcsy_elkepzelese","timestamp":"2019. február. 28. 09:30","title":"Parragh: Szürreális Matolcsy elképzelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c794fed-d4fa-4d07-bcca-fd2d30496651","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A harmincas évek sztárrendezőjére emlékezik a Filmarchívum, hétvégéig ingyen nézhetjük meg Székely István három filmjét. ","shortLead":"A harmincas évek sztárrendezőjére emlékezik a Filmarchívum, hétvégéig ingyen nézhetjük meg Székely István három...","id":"20190227_Hyppolit_a_lakaj_Szekely_Istvan_Lovagias_ugy_Kabos_Gyula_Rakoczi_indulo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c794fed-d4fa-4d07-bcca-fd2d30496651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3cd5b8e-d391-42cf-8ede-201c713c959f","keywords":null,"link":"/kultura/20190227_Hyppolit_a_lakaj_Szekely_Istvan_Lovagias_ugy_Kabos_Gyula_Rakoczi_indulo","timestamp":"2019. február. 27. 10:48","title":"Hétvégéig ingyen nézheti a Hyppolit, a lakájt, és két másik filmet is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ea11d6-bb63-42fa-90f3-6bed37449aa4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EP-képviselő állta a sarat, de kormányt és médiáját a tények nem szokták zavarni.","shortLead":"Az EP-képviselő állta a sarat, de kormányt és médiáját a tények nem szokták zavarni.","id":"20190228_A_migranskartyakkal_probalta_Javort_sarokba_szoritani_a_Magyar_Nemzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66ea11d6-bb63-42fa-90f3-6bed37449aa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b29411af-26c2-42a3-823e-23802c13cfcc","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_A_migranskartyakkal_probalta_Javort_sarokba_szoritani_a_Magyar_Nemzet","timestamp":"2019. február. 28. 09:51","title":"A migránskártyákkal próbálta Jávort sarokba szorítani a Magyar Nemzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"833127a6-f3b5-4294-a801-149248fd247d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 64 éves férfi állatkínzásért egy év, két évre felfüggesztett fogházbüntetésre ítélték. ","shortLead":"A 64 éves férfi állatkínzásért egy év, két évre felfüggesztett fogházbüntetésre ítélték. ","id":"20190227_Rabiztak_a_kutyat_de_kidobta_az_otodik_emeletrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=833127a6-f3b5-4294-a801-149248fd247d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"586218e5-fcb5-44dc-b794-db2609ccf24d","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Rabiztak_a_kutyat_de_kidobta_az_otodik_emeletrol","timestamp":"2019. február. 27. 09:16","title":"Rábízták a kutyát, de kidobta az ötödik emeletről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1855fe22-fb47-4cc3-87ac-19314e32fbba","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Az EU közvélemény-kutatása, az Eurobarométer azt mutatja, az EU egyre népszerűbb, egyre jobban bízunk benne, miközben a nemzeti parlamentekben és pártokban egyre kevésbé. De mégis egyre nő azok száma, akik szerint nem mennek jó irányba a dolgok az unióban. Az Európai Bizottság nem tervez ellenkampányt indítani a kormányzati brüsszelezésre. \r

\r

","shortLead":"Az EU közvélemény-kutatása, az Eurobarométer azt mutatja, az EU egyre népszerűbb, egyre jobban bízunk benne, miközben...","id":"20190227_Egyre_tobbre_ertekeljuk_az_EUt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1855fe22-fb47-4cc3-87ac-19314e32fbba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4916e3bd-41d7-4f18-b313-f65f7212281c","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Egyre_tobbre_ertekeljuk_az_EUt","timestamp":"2019. február. 27. 14:02","title":"Brüsszelezés ide vagy oda: egyre többre értékeljük az EU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d82b2fd-37a3-4b20-9cef-1d44cfbd63f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Németországban született, de Magyarországhoz több szálon kötődő Laura Kampis is szerepel a Forbes Harminc sikeres fiatal 30 alatt európai listáján. A 27 esztendős Kampis dizájnerként dolgozik az egyik legnépszerűbb stratégiai játéksorozaton, a Total Waron. ","shortLead":"A Németországban született, de Magyarországhoz több szálon kötődő Laura Kampis is szerepel a Forbes Harminc sikeres...","id":"20190227_forbes_30_sikeres_fiatal_30_alatt_laura_kampis_jatekdizajner_creative_assembly_total_war_jatekok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d82b2fd-37a3-4b20-9cef-1d44cfbd63f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ccae37c-cc11-48d2-bde4-07ef7b627e31","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_forbes_30_sikeres_fiatal_30_alatt_laura_kampis_jatekdizajner_creative_assembly_total_war_jatekok","timestamp":"2019. február. 27. 09:03","title":"Sikeres fiatal 30 alatt: a magyar származású játéktervező, aki felkerült a Forbes európai listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]