„Nincsenek illúzióim, hogy támadni fognak emiatt” - Székely Krisztát a Katona igazgatásáról, a szexuális hovatartozásáról és ifj. Vidnyánszkyról is kérdezték

Székely Krisztával készített interjút a Telex. Mint arról beszámoltunk, a Fővárosi Közgyűlés Székelyt választotta meg a Katona József Színház élére 2026. február elsejétől 2031. január 31-ig. A rendező Máté Gábort váltja, aki 15 évig vezette a Katonát. A posztra egyedüliként pályázott. A szakmai bizottság korábban 7 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett javasolta őt a pozícióra, ezt a közgyűlés 20 igen, 9 nem és 0 tartózkodás mellett megerősítette.

Arra a kérdésre, hogy előfordult-e az elmúlt évek során, hogy nem értett egyet Máté Gáborral, Székely így válaszolt:

A legnagyobb szelete ennek a Metoo és Gothár Péter története volt, de akkoriban még nem működött a Katona művészeti tanácsa, a nagyobb krízisek még azelőtt történtek, hogy a vezetőség tagja lettem. Az elmúlt években Gábor gyakran kikérte a véleményem, volt, hogy azután megváltoztatta az övét, volt, hogy pont nem. Barátok vagyunk, vitáink nem nagyon voltak: mi feszültségek helyett inkább rágódni és gondolkodni szoktunk.

A színházvezetői terveiről elmondta:

Elsősorban egy demokratikusabb működést szeretnék megvalósítani egy inkább csúcsosan és hierarchikusan működő vezetői egység helyett, és elhagynék néhány régi, rossz kommunikációs mintát is. Hozzáteszem, Máté Gábor sem volt diktatórikus vezető, mégis sok olyan megoldásunk van az új operatív vezetővel, Tóth Péterrel, ami a társulat mentális egészségére hatna. Már most is létezik egy folyamatosan elérhető támogatás a színházban: szakemberek, akik bizonyos krízishelyzetekben segítik a feldolgozást. Mivel az érzelmeinkkel, a testünkkel dolgozunk, egy próbafolyamat alatt rengeteg érzékeny helyzet állhat elő, de a problémákat sokszor a szőnyeg alá söpörjük, ami aztán felgyülemlik az évek alatt. Fontos, hogy a színházban nemcsak művészeti dolgozók vannak, hanem nagyon különböző alkatú és igényű emberek harmonikus egységéből jöhet ki a színház jó munkahelyként. Ezen sokat szeretnék dolgozni.

Székelyt ifj. Vidnyánszky Attila meghívásáról is kérdezték, a jövő évadban ugyanis ifj. Vidnyánszky a Hamletet rendezi a Katonában.

Attilát régóta ismerem, évfolyamtársam volt az egyetemen, ahogy Máté Gábor és Tarnóczi Jakab is évek óta követi a munkásságát. Kiemelkedő tehetsége, akár színészként, akár rendezőként soha nem volt kérdés a számunkra, és bennem is legalább tíz éve motoszkál a vele való közös munka gondolata. De az az elképesztően bonyolult helyzet, amit a családi köteléke és a kultúrpolitikai helyzet okoz, és amihez mi mindannyian empátiával fordultunk, a közös munkát minimum kérdésessé tette – és valószínűleg minden résztvevő számára. Ami rémes egyébként. De Gábor úgy döntött, hogy ennek most eljött az ideje. Attila alkotói gondolkodásmódja és művészi minősége amúgy sem idegen a Katonától.

Szóba került az is, hogy Alföldi Róbert mellett Székely Kriszta a második olyan magyar igazgató lesz, aki egy jelentős színház vezetőjeként nyíltan vállalja a szexuális hovatartozását.

Nincsenek illúzióim, hogy támadni fognak emiatt. Már nem emlékszem, mi volt az útja Robi coming outjának, vagy volt-e egyáltalán, de az ő helyzete nagyon más: ő színész is, és egészen más színházi korszakból indult. Én onnantól, hogy a nyilvánosságban megjelentem, behoztam egyfajta másságot, sőt már a jelenlétemben is van egy állítás: beszélnem sem kell erről, vagy kiállni a Pride színpadára. Annyira nyitottan és magától értetődőn képviselem ezt, hogy kérdés, pontosan mivel támadhatnának. Stating the obvious. Nekem tehát ez nem sérülékeny pontom, de az a borzadály, ami Robi körül történt, megint csak az ország állapotáról szólt

– mondta a Telexnek Székely.