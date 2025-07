Még a vihar sem állíthatja meg Hadházyt abban, hogy megtartsa keddi tüntetését

Cikkünk frissül…

Hadházy Ákos független képviselő azzal nyitott kedd délután a Ferenciek terén, hogy a Pride, illetve az elmaradó bírságolás megmutatta, ha sok ember együtt mozog, akkor „nincs kockázat, de van nyereség”.

Azt is hangsúlyozta, hogy az ellehetetlenítési törvény továbbra sem került le a napirendről, és ha le is kerülne, akkor is csak a februári állapotig jutnánk vissza, ami még mindig távol áll a demokráciától.

„Rendkívül nehéz ősz jöhet” – mondta, mire a jelenlevők „Nem hagyjuk abba” skandálással reagáltak. A jövő héten viszont – meghallgatva sokak kérését – nem kedden, hanem hétvégén, valószínűleg szombaton lesz a demonstráció – mondta a képviselő.

Hadházy Ákos a Ferenciek terén beszül az egybegyűltekhez 2025. július 8-án Cabrera Martin

Hadházy után egy transznemű fiatal, Murányi Olivér lépett a színpadra. Arról beszélt, hogy a Pride-on megmutatták, hogy „mi vagyunk többségben”. Utána az egészségügy problémáiról szólt, feltette a kérdést, hogy hova megy a tb-je, hol vannak az új kórházi felszerelések. „Az orvoshoz két igazolvánnyal kell mennem. De ha meglátsz az utcán, nem látod rajtam, hogy transznemű vagyok” – mondta.

Őt egy meleg roma fiatal, Balogh Ákos követte a színpadon, aki arra hívta fel a figyelmet, „ha én mondom, hogy szeretem a párom, az már genderpolitika”. „Ha roma vagy, a rendőr gyakrabban állít meg. Ha meleg vagy, a propaganda inkább támad. Ha mindkettő. már a NAV is figyel” – mondta.

Negye 7 körül Hadházy az eső miatt berekesztette a tüntetést, ugyanakkor nem adták fel, elindultak a Várba „Rogán új irodájához”.