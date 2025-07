Orbán Ráhelék a választás előtt ismét külföldre költözhetnek, az USA a cél

Orbán Ráhelt felvették egy amerikai egyetemre, és azon gondolkodnak családilag, hogy kiköltöznek egy időre – derült ki a miniszterelnök lányának keddi Instagram-posztjából.

A bejegyzés szerint 15 évvel ezelőtt már tanult a „bostoni egyetemen”, és mindig is tudta, hogy vissza akar majd menni. „Az elmúlt években egyre inkább körvonalazódott bennem az elképzelés, hogy akkor vághatok bele, amikor a legkisebb gyermekem is iskolás lesz. Így nemcsak én fejlődhetek szakmailag, de a gyerekek is sokat tanulhatnak egy új közegben – önállóságot, rugalmasságot, nyitottságot” – írta.

Úgy véli, „az Egyesült Államokban most különösen erős a lendület, inspiráló a versenyhelyzet, és rengeteg új tudás érhető el, amit később itthon is szeretnék kamatoztatni. A cél: tanulni, tapasztalni, hazahozni.”

Érdekes egybeesés, hogy az előző országgyűlési választás előtt is elköltözött a Tiborcz család, akkor Marbellára mentek. Spanyolországban üzleti lehetőség is adódott, a Tiborcz István érdekeltségében álló BDPST Group megvette azt a murciai szállodaépületet, amely korábban egy spanyol korrupciós ügyben elítélt üzletember tulajdonában volt.