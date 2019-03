Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8859d14a-9cc3-4623-a6ac-00d0b4b2d81f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új technológiát tesztelnek Tokióban, hogy még idejében jelezhető legyen, ha váratlan viharok vagy tornádó csapna le.","shortLead":"Új technológiát tesztelnek Tokióban, hogy még idejében jelezhető legyen, ha váratlan viharok vagy tornádó csapna le.","id":"20190304_tokioi_olimpia_tornado_elorejelzrse_gerilla_vihar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8859d14a-9cc3-4623-a6ac-00d0b4b2d81f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b25941-45b9-49c9-9834-15002878ce7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_tokioi_olimpia_tornado_elorejelzrse_gerilla_vihar","timestamp":"2019. március. 04. 18:03","title":"30 mp alatt megmondja, mi lesz 30 perc múlva: új tornádóriasztón dolgoznak Tokióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"003ec53f-1ffb-43a7-b227-0c0afe0e7fbf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rengeteg diák képtelen befejezni az orvosi egyetemi képzést, van olyan terület, ahol kétharmados a lemorzsolódás aránya. Holott kéne az utánpótlás, 2020-ig sok 1500 orvos, gyógyszerész megy nyugdíjba.","shortLead":"Rengeteg diák képtelen befejezni az orvosi egyetemi képzést, van olyan terület, ahol kétharmados a lemorzsolódás...","id":"20190304_Orvoshiany_az_elvandorlas_mellett_a_lemorzsolodas_sem_segit_a_helyzeten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=003ec53f-1ffb-43a7-b227-0c0afe0e7fbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440f2dd2-6d79-4549-bcc6-e60a56c2e8a8","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Orvoshiany_az_elvandorlas_mellett_a_lemorzsolodas_sem_segit_a_helyzeten","timestamp":"2019. március. 04. 06:52","title":"Orvoshiány: az elvándorlás mellett a lemorzsolódás sem segít a helyzeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341d77e8-867a-4e9f-aff8-be3ed1f7a14e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Összeomolhat a közeljövőben a hosszúszárnyú bálnák kelet-ausztráliai populációja, amelynek a kihalás széléről sikerült visszatérnie, ám most épp a gyors ütemű regenerálódás jelent rá fenyegetést – derül ki egy új tanulmányból.","shortLead":"Összeomolhat a közeljövőben a hosszúszárnyú bálnák kelet-ausztráliai populációja, amelynek a kihalás széléről sikerült...","id":"20190305_hosszuszarnyu_balnak_populacioja_ausztralia_osszeomlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=341d77e8-867a-4e9f-aff8-be3ed1f7a14e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e181cc-dc8b-4588-b1f6-36ac917c295d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_hosszuszarnyu_balnak_populacioja_ausztralia_osszeomlas","timestamp":"2019. március. 05. 14:03","title":"Összeomolhat a púpos bálnák gyorsan regenerálódó populációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2c1757f-338e-40f2-9ffd-00d30499c932","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A lap szerint a szervezet évek óta támogat Afrikában és Ázsiában olyan vadőröket, akik rendszeresen vadorzással gyanúsított embereket kínoznak és ölnek meg.\r

\r

","shortLead":"A lap szerint a szervezet évek óta támogat Afrikában és Ázsiában olyan vadőröket, akik rendszeresen vadorzással...","id":"20190305_Buzzfeed_Kegyetlen_paramilitaris_szervezetekkel_uzletel_a_WWF","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2c1757f-338e-40f2-9ffd-00d30499c932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16122014-bd35-4f79-8729-c8edf7bc4ea6","keywords":null,"link":"/vilag/20190305_Buzzfeed_Kegyetlen_paramilitaris_szervezetekkel_uzletel_a_WWF","timestamp":"2019. március. 05. 19:14","title":"Buzzfeed: Kegyetlen paramilitáris szervezetekkel üzletel a WWF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fc25038-c712-421f-9a2a-ee351a995164","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kár volna még temetni a Windows 7-et (bár a Microsoft már nagyon szeretné), a felhasználók egyre inkább ragaszkodnak hozzá. Ez is meglepetés, mint ahogyan az is, hogy a Microsoft Edge-ről sem akarnak egyelőre lemondani.","shortLead":"Kár volna még temetni a Windows 7-et (bár a Microsoft már nagyon szeretné), a felhasználók egyre inkább ragaszkodnak...","id":"20190304_asztali_operacios_rendszerek_es_bongeszok_piaci_reszesedese_2019_februar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fc25038-c712-421f-9a2a-ee351a995164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8704055d-d3c7-4b05-813e-800e030b0e10","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_asztali_operacios_rendszerek_es_bongeszok_piaci_reszesedese_2019_februar","timestamp":"2019. március. 04. 19:03","title":"Váratlan fordulat az operációs rendszerek és a böngészők piacán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fdb88da-72e2-4286-9d83-9075f3591f60","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság magyar tagja szerint emberileg is nehéz helyzetbe került a magyar kormány és Brüsszel vitája miatt. ","shortLead":"Az Európai Bizottság magyar tagja szerint emberileg is nehéz helyzetbe került a magyar kormány és Brüsszel vitája...","id":"20190304_Navracsics_Tibor_Mar_nem_nagyon_latom_eselyet_hogy_kozvetitsek_a_ket_allaspont_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fdb88da-72e2-4286-9d83-9075f3591f60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b52b8867-e679-40b6-a9e4-1cf42a5ed549","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Navracsics_Tibor_Mar_nem_nagyon_latom_eselyet_hogy_kozvetitsek_a_ket_allaspont_kozott","timestamp":"2019. március. 04. 14:11","title":"Navracsics Tibor: „Már nem nagyon látom esélyét, hogy közvetítsek a két álláspont között”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e61ec03b-b784-4b6a-ad8a-fbde4fabab9c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Miközben a „migránsoktól” rettegő sajtó szerint rémálommá váltak a németek hétköznapjai, a külföldi turisták erről a jelek szerint nem hajlandóak tudomást venni: minden korábbinál több külföldi vendég érkezett tavaly az országba.","shortLead":"Miközben a „migránsoktól” rettegő sajtó szerint rémálommá váltak a németek hétköznapjai, a külföldi turisták erről...","id":"20190305_A_turistak_nem_felnek_Nemetorszagba_menni__minden_rekord_megdolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e61ec03b-b784-4b6a-ad8a-fbde4fabab9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"261fb796-1d1f-4ad4-a741-8eb4977321b9","keywords":null,"link":"/vilag/20190305_A_turistak_nem_felnek_Nemetorszagba_menni__minden_rekord_megdolt","timestamp":"2019. március. 05. 18:58","title":"A turisták nem félnek Németországba menni – minden rekord megdőlt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f4e1266-89c9-418f-88be-4af3d740f0d6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elektromos rendszerrel nem stimmelt valami, ami azért érdekes, mert a felújításkor elviekben ezt is át kellett nézni. ","shortLead":"Az elektromos rendszerrel nem stimmelt valami, ami azért érdekes, mert a felújításkor elviekben ezt is át kellett...","id":"20190304_Tuzveszely_miatt_be_kellett_zarni_egy_erdi_ovodat_pedig_most_ujitottak_fel_tizmilliokbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f4e1266-89c9-418f-88be-4af3d740f0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaff6533-178f-4f70-8498-cb149f7c7f5c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190304_Tuzveszely_miatt_be_kellett_zarni_egy_erdi_ovodat_pedig_most_ujitottak_fel_tizmilliokbol","timestamp":"2019. március. 04. 18:44","title":"Tűzveszély miatt be kellett zárni egy érdi óvodát, pedig most újították fel tízmilliókból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]