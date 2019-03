Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Egy akkora átszervezést, mint amit a Volánnál ígérnek, nem lehet színvonalcsökkenés nélkül átvészelni az érdekképviselet szerint.","shortLead":"Egy akkora átszervezést, mint amit a Volánnál ígérnek, nem lehet színvonalcsökkenés nélkül átvészelni...","id":"20190303_Buszsoforok_tomeges_kirugasatol_fel_a_szakszervezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8644e4a4-b24f-4f4c-bd9c-24c6e7d1f1c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Buszsoforok_tomeges_kirugasatol_fel_a_szakszervezet","timestamp":"2019. március. 03. 18:51","title":"Buszsofőrök tömeges kirúgásától fél a szakszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff74dbc-7621-4ce0-8c85-202ecf2a5958","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A római katonák által, több mint 1800 évvel ezelőtt készített \"graffitik\" háromdimenziós dokumentálását kezdték meg a régészek Észak-Angliában, Hadrianus falánál.","shortLead":"A római katonák által, több mint 1800 évvel ezelőtt készített \"graffitik\" háromdimenziós dokumentálását kezdték meg...","id":"20190303_romai_kori_falfelirat_hadrianus_fala_haromdimenzios_dokumentalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eff74dbc-7621-4ce0-8c85-202ecf2a5958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eacc066-a9ef-4648-b4aa-3f74672aaa60","keywords":null,"link":"/tudomany/20190303_romai_kori_falfelirat_hadrianus_fala_haromdimenzios_dokumentalas","timestamp":"2019. március. 03. 16:03","title":"Lézerrel szkennelik be, 3D-ben a Hadrianus falán talált római kori \"graffitiket\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fdb88da-72e2-4286-9d83-9075f3591f60","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság magyar tagja szerint emberileg is nehéz helyzetbe került a magyar kormány és Brüsszel vitája miatt. ","shortLead":"Az Európai Bizottság magyar tagja szerint emberileg is nehéz helyzetbe került a magyar kormány és Brüsszel vitája...","id":"20190304_Navracsics_Tibor_Mar_nem_nagyon_latom_eselyet_hogy_kozvetitsek_a_ket_allaspont_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fdb88da-72e2-4286-9d83-9075f3591f60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b52b8867-e679-40b6-a9e4-1cf42a5ed549","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Navracsics_Tibor_Mar_nem_nagyon_latom_eselyet_hogy_kozvetitsek_a_ket_allaspont_kozott","timestamp":"2019. március. 04. 14:11","title":"Navracsics Tibor: „Már nem nagyon látom esélyét, hogy közvetítsek a két álláspont között”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12938726-4fbd-455b-a53b-66de75a81123","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hősökként ünnepelték azokat a tizenéves fiatalokat, akik egy síliftről lefelé lógó nyolcévesnek segítettek.\r

\r

","shortLead":"Hősökként ünnepelték azokat a tizenéves fiatalokat, akik egy síliftről lefelé lógó nyolcévesnek segítettek.\r

\r

","id":"20190304_eletmentes_sielok_kisfiu_silift_kanada_mentoakcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12938726-4fbd-455b-a53b-66de75a81123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"335e1a25-173d-4d05-b34d-eb02d4998bd3","keywords":null,"link":"/elet/20190304_eletmentes_sielok_kisfiu_silift_kanada_mentoakcio","timestamp":"2019. március. 04. 10:47","title":"Gyerekek mentették meg egy fiú életét egy kanadai sípályán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25775e26-55a0-49ce-a27a-a8d48f7cb229","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Úgy, hogy közben a termelékenységük is nő.","shortLead":"Úgy, hogy közben a termelékenységük is nő.","id":"20190303_Itt_a_recept_hogyan_tudnak_a_vallalkozasok_sporolni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25775e26-55a0-49ce-a27a-a8d48f7cb229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddcea970-2924-4037-a937-dfadb537fe7f","keywords":null,"link":"/kkv/20190303_Itt_a_recept_hogyan_tudnak_a_vallalkozasok_sporolni","timestamp":"2019. március. 03. 11:18","title":"Itt a recept, hogyan tudnak a vállalkozások spórolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Egy budai és egy pesti villamos, a tízszög átlóinak száma, és sok-sok hárommal osztható szám jött ki a hatoslottó sorsolásán.","shortLead":"Egy budai és egy pesti villamos, a tízszög átlóinak száma, és sok-sok hárommal osztható szám jött ki a hatoslottó...","id":"20190303_Ezeket_a_szamokat_kellett_volna_beikszelnie_hogy_multimilliomos_legyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d39250b1-0f32-4f90-87d1-854c1a58dcdd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Ezeket_a_szamokat_kellett_volna_beikszelnie_hogy_multimilliomos_legyen","timestamp":"2019. március. 03. 17:58","title":"Ezeket a számokat kellett volna beikszelnie, hogy multimilliomos legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd219ccc-642c-4fa1-a613-75e8e41bc4a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgári csillár mellett termett a fóliasátorban a marihuána – több mint 9 millió forintot foglalt le a rendőrség az illegális budai termesztőktől a tövek mellett.\r

\r

","shortLead":"A polgári csillár mellett termett a fóliasátorban a marihuána – több mint 9 millió forintot foglalt le a rendőrség...","id":"20190304_Budan_termeltek_marihuanat_egy_berhazban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd219ccc-642c-4fa1-a613-75e8e41bc4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd04ae5-f34e-4908-b74f-6da945e9a467","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Budan_termeltek_marihuanat_egy_berhazban","timestamp":"2019. március. 04. 08:23","title":"Budán termeltek marihuánát egy bérházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b045425a-ab5f-4a38-8719-3499cd69b1c1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ősi taoista szöveg alapján az \"örök élet elixírjeként\" azonosították a régészek azt a folyadékot, amelyet egy Nyugati Han-dinasztia (i.e. 202 - i.sz. 8) idejéből való sírban találtak a közép-kínai Honan tartományban.","shortLead":"Egy ősi taoista szöveg alapján az \"örök élet elixírjeként\" azonosították a régészek azt a folyadékot, amelyet...","id":"20190305_halhatatlansag_elixirje_kinai_sir","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b045425a-ab5f-4a38-8719-3499cd69b1c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"092639aa-7855-4a40-a9ea-34426fcc2ccf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_halhatatlansag_elixirje_kinai_sir","timestamp":"2019. március. 05. 08:33","title":"A \"halhatatlanság elixírjét\" találták meg egy 2000 éves kínai sírban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]