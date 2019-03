Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d83cd29-bcda-4fec-955e-804517d1dfd5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A leépítést a cégnél a megrendeléseik csökkenésével indokolták. ","shortLead":"A leépítést a cégnél a megrendeléseik csökkenésével indokolták. ","id":"20190304_Legalabb_100_embert_kirugnak_a_Mercedes_egyik_legnagyobb_magyar_beszallitojatol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d83cd29-bcda-4fec-955e-804517d1dfd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1f3e850-0f83-4b7c-a79c-fda7dd25f3e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190304_Legalabb_100_embert_kirugnak_a_Mercedes_egyik_legnagyobb_magyar_beszallitojatol","timestamp":"2019. március. 04. 17:06","title":"Legalább 100 embert kirúgnak a Mercedes egyik legnagyobb magyar beszállítójától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28f3444c-cd8f-434f-b999-d001565def01","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Sehol sem volt még akkor a Tesla és a Google, amikor a stuttgartiak már az autonóm közlekedést tesztelték.","shortLead":"Sehol sem volt még akkor a Tesla és a Google, amikor a stuttgartiak már az autonóm közlekedést tesztelték.","id":"20190305_a_mercinek_mar_1995ben_volt_onvezeto_balna_aosztalya__megneztuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28f3444c-cd8f-434f-b999-d001565def01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc77c52-01b1-49b5-853f-3d94caef3dda","keywords":null,"link":"/cegauto/20190305_a_mercinek_mar_1995ben_volt_onvezeto_balna_aosztalya__megneztuk","timestamp":"2019. március. 05. 11:21","title":"A Mercedesnek már 1995-ben volt önvezető bálna S-osztálya – megnéztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fb5f4c-1d0d-4454-9926-4134a0c58e8e","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Közeledik az átadás. Azután nemsokára a déli szakaszon kell pótlóbuszozásra készülni.","shortLead":"Közeledik az átadás. Azután nemsokára a déli szakaszon kell pótlóbuszozásra készülni.","id":"20190306_Megkezdodtek_a_probafutasok_a_3as_metro_ujpesti_szakaszan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41fb5f4c-1d0d-4454-9926-4134a0c58e8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4502741-ec07-4fee-bd39-d1ff0f29875f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190306_Megkezdodtek_a_probafutasok_a_3as_metro_ujpesti_szakaszan","timestamp":"2019. március. 06. 07:35","title":"Megkezdődtek a próbafutások a 3-as metró újpesti szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"537e843c-b649-4e3e-b867-ef3323a72f50","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ötödével több helyi adóval számol Felcsút önkormányzata 2019-ben, mint az előző költségvetésben.","shortLead":"Ötödével több helyi adóval számol Felcsút önkormányzata 2019-ben, mint az előző költségvetésben.","id":"20190305_Nagyon_jol_megy_a_felcsuti_cegeknek_sokkal_tobbet_tudnak_adozni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=537e843c-b649-4e3e-b867-ef3323a72f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"527bd6d6-a204-4e3d-8f3a-5b143f596c88","keywords":null,"link":"/kkv/20190305_Nagyon_jol_megy_a_felcsuti_cegeknek_sokkal_tobbet_tudnak_adozni","timestamp":"2019. március. 05. 12:15","title":"Nagyon jól megy a felcsúti cégeknek, sokkal többet tudnak adózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint 3 millió forintot adott értük az önkormányzati cég, és csak az összeg egyharmadának megfelelő értékben érkezett eddig sportfelszerelés.","shortLead":"Több mint 3 millió forintot adott értük az önkormányzati cég, és csak az összeg egyharmadának megfelelő értékben...","id":"20190305_Pecsre_sem_erkeztek_meg_idoben_Meszaros_Lorinc_mezei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59fd6815-bfb4-48e4-8e37-0a4c8666b775","keywords":null,"link":"/kkv/20190305_Pecsre_sem_erkeztek_meg_idoben_Meszaros_Lorinc_mezei","timestamp":"2019. március. 05. 11:17","title":"Pécsre sem érkeztek meg időben Mészáros Lőrinc mezei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cf3d846-1f6b-4ec2-b7f5-3e9574d5acb5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Összecsapnak az élők és a holtak. ","shortLead":"Összecsapnak az élők és a holtak. ","id":"20190305_Tronok_Harca_befejezo_evad_elozetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1cf3d846-1f6b-4ec2-b7f5-3e9574d5acb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd946fc3-860f-43da-943a-b20ec5d10199","keywords":null,"link":"/kultura/20190305_Tronok_Harca_befejezo_evad_elozetes","timestamp":"2019. március. 05. 17:09","title":"Ez nagyon fog fájni: megérkezett az előzetes a Trónok Harca befejező évadához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59621938-546f-4cd5-9fa1-c1bb52ced5cf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha csak a tizedét próbálta volna meg a jelenlegi szlovákiai kormánykoalíció, mint amit Orbánék az elmúlt két választási időszakban megtettek, akkor itt már fejek potyogtak volna, sőt lehet, hogy „véres forradalom” lett volna – nyilatkozta államfőjelöltként a parameter.sk-nak Bugár Béla, a Most-Híd elnöke.","shortLead":"Ha csak a tizedét próbálta volna meg a jelenlegi szlovákiai kormánykoalíció, mint amit Orbánék az elmúlt két választási...","id":"20190305_orban_felvidekrol_kapott_kemeny_uzenetet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59621938-546f-4cd5-9fa1-c1bb52ced5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fda10c3-ff5f-4d55-b4c5-db9caa282f36","keywords":null,"link":"/vilag/20190305_orban_felvidekrol_kapott_kemeny_uzenetet","timestamp":"2019. március. 05. 05:30","title":"Orbán a Felvidékről kapott kemény üzenetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98651bbe-c890-40ad-b202-cf1966ad3f88","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy-egy darab krumplit vagy hagymát is lehet rendelni több áruház webshopjában. ","shortLead":"Egy-egy darab krumplit vagy hagymát is lehet rendelni több áruház webshopjában. ","id":"20190305_Darabaron_kinalja_a_krumplit_az_Auchan_webshopja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98651bbe-c890-40ad-b202-cf1966ad3f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b25796a6-f0ff-4add-b9fc-5e32beaf74da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Darabaron_kinalja_a_krumplit_az_Auchan_webshopja","timestamp":"2019. március. 05. 11:21","title":"Tudta, hogy darabáron is vehet krumplit online?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]