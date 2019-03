Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2c1757f-338e-40f2-9ffd-00d30499c932","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A lap szerint a szervezet évek óta támogat Afrikában és Ázsiában olyan vadőröket, akik rendszeresen vadorzással gyanúsított embereket kínoznak és ölnek meg.\r

\r

","shortLead":"A lap szerint a szervezet évek óta támogat Afrikában és Ázsiában olyan vadőröket, akik rendszeresen vadorzással...","id":"20190305_Buzzfeed_Kegyetlen_paramilitaris_szervezetekkel_uzletel_a_WWF","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2c1757f-338e-40f2-9ffd-00d30499c932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16122014-bd35-4f79-8729-c8edf7bc4ea6","keywords":null,"link":"/vilag/20190305_Buzzfeed_Kegyetlen_paramilitaris_szervezetekkel_uzletel_a_WWF","timestamp":"2019. március. 05. 19:14","title":"Buzzfeed: Kegyetlen paramilitáris szervezetekkel üzletel a WWF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341d77e8-867a-4e9f-aff8-be3ed1f7a14e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Összeomolhat a közeljövőben a hosszúszárnyú bálnák kelet-ausztráliai populációja, amelynek a kihalás széléről sikerült visszatérnie, ám most épp a gyors ütemű regenerálódás jelent rá fenyegetést – derül ki egy új tanulmányból.","shortLead":"Összeomolhat a közeljövőben a hosszúszárnyú bálnák kelet-ausztráliai populációja, amelynek a kihalás széléről sikerült...","id":"20190305_hosszuszarnyu_balnak_populacioja_ausztralia_osszeomlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=341d77e8-867a-4e9f-aff8-be3ed1f7a14e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e181cc-dc8b-4588-b1f6-36ac917c295d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_hosszuszarnyu_balnak_populacioja_ausztralia_osszeomlas","timestamp":"2019. március. 05. 14:03","title":"Összeomolhat a púpos bálnák gyorsan regenerálódó populációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d7ad4aa-cb85-4c60-8b16-2118ab5c1c16","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az Alpina által kezelésbe vett vadonatúj 7-es modell nagyobb teljesítményű, mint a nála drágább M760Li. És akár 330 km/h-val is száguldhat az Autobahnon.","shortLead":"Az Alpina által kezelésbe vett vadonatúj 7-es modell nagyobb teljesítményű, mint a nála drágább M760Li. És akár 330...","id":"20190306_ha_nem_eleg_a_legdragabb_es_legerosebb_bmw_itt_egy_olcsobb_es_megis_erosebb_alpina_b7","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d7ad4aa-cb85-4c60-8b16-2118ab5c1c16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ae96b8-cab3-4d9c-9b4c-29b9105e50de","keywords":null,"link":"/cegauto/20190306_ha_nem_eleg_a_legdragabb_es_legerosebb_bmw_itt_egy_olcsobb_es_megis_erosebb_alpina_b7","timestamp":"2019. március. 06. 13:21","title":"Ha nem elég a legdrágább és legerősebb BMW, itt egy olcsóbb és mégis erősebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a5604e7-686f-4091-b99a-519078f72cf7","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"2020-tól nem lehet majd 180-nál többel hajtani a Volvo autóival. ","shortLead":"2020-tól nem lehet majd 180-nál többel hajtani a Volvo autóival. ","id":"20190304_Gyarilag_vet_veget_az_autoival_szaguldozasnak_a_Volvo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a5604e7-686f-4091-b99a-519078f72cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e2abc7-652b-415b-9fb8-35738cfa9e56","keywords":null,"link":"/cegauto/20190304_Gyarilag_vet_veget_az_autoival_szaguldozasnak_a_Volvo","timestamp":"2019. március. 04. 16:25","title":"Gyárilag vet véget a száguldozásnak a Volvo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5ee612b-5033-4c09-927a-4f473c21ea35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz márka bemutatta a Genfi Autószalonon új kompakt crossover prototípusát a Tonálét, amely egy lépcsőfokkal a Stelvio alatt helyezkedik el méretben. A jármű hibrid hajtóművet kap majd.","shortLead":"Az olasz márka bemutatta a Genfi Autószalonon új kompakt crossover prototípusát a Tonálét, amely egy lépcsőfokkal...","id":"20190305_alfa_romeo_tonale_koncepcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5ee612b-5033-4c09-927a-4f473c21ea35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44bef3e-eeef-4ad5-bfc7-bff7c5019550","keywords":null,"link":"/cegauto/20190305_alfa_romeo_tonale_koncepcio","timestamp":"2019. március. 05. 15:02","title":"A Stelvio után itt a Tonale, megy tovább az olasz hágókon az Alfa Romeo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce73e0b2-b8e4-4deb-b6c8-f2609ec216ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselők egyhavi tiszteletdíjukat bukhatják.","shortLead":"A képviselők egyhavi tiszteletdíjukat bukhatják.","id":"20190305_Ma_szavaz_az_Orszaggyules_a_pulpitusfoglalo_ellenzekiek_bunteteserol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce73e0b2-b8e4-4deb-b6c8-f2609ec216ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb6e245-7b59-4b2c-aed0-4f7f0824f454","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Ma_szavaz_az_Orszaggyules_a_pulpitusfoglalo_ellenzekiek_bunteteserol","timestamp":"2019. március. 05. 08:33","title":"Ma szavaz az Országgyűlés a pulpitusfoglaló ellenzékiek büntetéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc17818a-f9ae-4c50-a901-6496991e7c80","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Néhányan különösen jártasak a nyugtalanító eseményekkel való megküzdésben és kitartásban. Mi a reziliencia kialakításának titka, és hogyan tudjuk önmagunkban kifejleszteni?","shortLead":"Néhányan különösen jártasak a nyugtalanító eseményekkel való megküzdésben és kitartásban. Mi a reziliencia...","id":"20190305_Hogyan_tegyuk_magunkat_ellenallova_a_stresszel_szemben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc17818a-f9ae-4c50-a901-6496991e7c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22902a2d-e21b-4168-b9b3-06bfdcaa0257","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190305_Hogyan_tegyuk_magunkat_ellenallova_a_stresszel_szemben","timestamp":"2019. március. 05. 13:15","title":"Hogyan tegyük magunkat ellenállóvá a stresszel szemben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fc25038-c712-421f-9a2a-ee351a995164","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kár volna még temetni a Windows 7-et (bár a Microsoft már nagyon szeretné), a felhasználók egyre inkább ragaszkodnak hozzá. Ez is meglepetés, mint ahogyan az is, hogy a Microsoft Edge-ről sem akarnak egyelőre lemondani.","shortLead":"Kár volna még temetni a Windows 7-et (bár a Microsoft már nagyon szeretné), a felhasználók egyre inkább ragaszkodnak...","id":"20190304_asztali_operacios_rendszerek_es_bongeszok_piaci_reszesedese_2019_februar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fc25038-c712-421f-9a2a-ee351a995164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8704055d-d3c7-4b05-813e-800e030b0e10","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_asztali_operacios_rendszerek_es_bongeszok_piaci_reszesedese_2019_februar","timestamp":"2019. március. 04. 19:03","title":"Váratlan fordulat az operációs rendszerek és a böngészők piacán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]