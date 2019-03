Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tájékoztatták az ügyről őket a magyar hatóságok, de ez nem is a feladatuk. ","shortLead":"Nem tájékoztatták az ügyről őket a magyar hatóságok, de ez nem is a feladatuk. ","id":"20190306_Nem_foglalkozik_a_Gruevszkiuggyel_az_Europai_Bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"953a25aa-1c37-40ca-aeae-ec26a08abf00","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Nem_foglalkozik_a_Gruevszkiuggyel_az_Europai_Bizottsag","timestamp":"2019. március. 06. 17:37","title":"Nem foglalkozik a Gruevszki-üggyel az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e269572d-0ed6-4351-b2b9-6b15668eace9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Joachim Löw, a német labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya nem számít az Európa-bajnoki selejtezősorozatban a világbajnok Mats Hummelsre, Thomas Müllerre és Jerome Boatengre.","shortLead":"Joachim Löw, a német labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya nem számít az Európa-bajnoki selejtezősorozatban...","id":"20190305_joachim_low_nemet_valogatott_mats_hummels_thomas_muller_jerome_boateng","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e269572d-0ed6-4351-b2b9-6b15668eace9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1ac61b-4744-4e6c-a3ce-87cdb3c036fb","keywords":null,"link":"/sport/20190305_joachim_low_nemet_valogatott_mats_hummels_thomas_muller_jerome_boateng","timestamp":"2019. március. 05. 20:47","title":"Kitett néhány sztárt a válogatottból Löw","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cad8d1b-5000-4689-a32d-2ff179e21bfd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Utólag fújta oda az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó. Nem először gyűlik meg az ellenzék baja a helyesírással.","shortLead":"Utólag fújta oda az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó. Nem először gyűlik meg az ellenzék baja a helyesírással.","id":"20190305_Kihagytak_a_k_betut_Orban_hulyenek_nez_minet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cad8d1b-5000-4689-a32d-2ff179e21bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5153dc1-e9a8-4246-8741-98ec7927240a","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Kihagytak_a_k_betut_Orban_hulyenek_nez_minet","timestamp":"2019. március. 05. 10:16","title":"Kihagyták a k betűt: „Orbán hülyének néz minet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"462c4509-14ad-4bd6-ac82-8f32845d1cd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annyiszor sértette meg a Fidesz az alapvető jogokat, hogy nem maradhatnak a Néppártban – véli a Human Rights Watch.","shortLead":"Annyiszor sértette meg a Fidesz az alapvető jogokat, hogy nem maradhatnak a Néppártban – véli a Human Rights Watch.","id":"20190306_Human_Rights_Watch_itt_az_ido_hogy_kizarjak_a_Fideszt_a_Neppartbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=462c4509-14ad-4bd6-ac82-8f32845d1cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"966ac48b-f579-4c80-a93d-e871af80479b","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Human_Rights_Watch_itt_az_ido_hogy_kizarjak_a_Fideszt_a_Neppartbol","timestamp":"2019. március. 06. 09:02","title":"Human Rights Watch: Itt az idő, hogy kizárják a Fideszt a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bc8822-fe2f-4a0e-9802-7d642f45c76c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A négy hídon, két rakparton zajló gigafelvonulás mellett a Kerékpárosklub egy 12+1 pontból álló javaslatcsomagot is kidolgozott, amellyel bringás várossá tennék Budapestet.","shortLead":"A négy hídon, két rakparton zajló gigafelvonulás mellett a Kerékpárosklub egy 12+1 pontból álló javaslatcsomagot is...","id":"20190306_Aprilis_28an_lesz_az_I_bike_uzennek_a_leendo_fopolgarmesternek_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6bc8822-fe2f-4a0e-9802-7d642f45c76c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba114eb5-21b8-47e9-bf10-8f92e705cefb","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190306_Aprilis_28an_lesz_az_I_bike_uzennek_a_leendo_fopolgarmesternek_is","timestamp":"2019. március. 06. 09:26","title":"Április 28-án lesz az I bike, üzennek a leendő főpolgármesternek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc93d49-07a5-4805-ac2e-8af7f574802d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A kedden három londoni helyszínen felbukkant, borítékba rejtett gyújtószerkezetek miatt adott ki figyelmeztetést a tárca.","shortLead":"A kedden három londoni helyszínen felbukkant, borítékba rejtett gyújtószerkezetek miatt adott ki figyelmeztetést...","id":"20190306_fokozott_korultekintesre_inti_a_kulugy_a_londoni_magyarokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dc93d49-07a5-4805-ac2e-8af7f574802d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b940ef-b6fa-49e3-beff-682b68c67745","keywords":null,"link":"/vilag/20190306_fokozott_korultekintesre_inti_a_kulugy_a_londoni_magyarokat","timestamp":"2019. március. 06. 14:07","title":"Fokozott körültekintésre inti a külügy a londoni magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c35c78b-55af-4df3-a353-123ff0e66777","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft egy újfajta Windows-verzióval állna a dupla kijelzős és a hajlítható képernyős készülékek mögé, miközben a Google által gründolt olcsó laptopoknak is konkurenciát állítanának így.","shortLead":"A Microsoft egy újfajta Windows-verzióval állna a dupla kijelzős és a hajlítható képernyős készülékek mögé, miközben...","id":"20190305_microsoft_windows_lite_operacios_rendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c35c78b-55af-4df3-a353-123ff0e66777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901fa6c2-b889-4e36-a1ea-fa3c640c01a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_microsoft_windows_lite_operacios_rendszer","timestamp":"2019. március. 05. 08:03","title":"Titkos Windowson dolgozik a Microsoft, ami alig terheli le a számítógépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea417ab4-195e-4314-9e0e-8c851255d1f2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Markus Söder egy szerdai interjúban fogalmazott így, hozzátéve, hogy a magyar kormányfő szerinte eltávolodott a közös értékektől.","shortLead":"Markus Söder egy szerdai interjúban fogalmazott így, hozzátéve, hogy a magyar kormányfő szerinte eltávolodott a közös...","id":"20190306_Bajor_miniszterelnok_Az_az_ut_amelyen_Orban_jar_nem_a_mi_utunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea417ab4-195e-4314-9e0e-8c851255d1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"899a0958-d2c0-4127-a4e3-d3fbc39511d3","keywords":null,"link":"/vilag/20190306_Bajor_miniszterelnok_Az_az_ut_amelyen_Orban_jar_nem_a_mi_utunk","timestamp":"2019. március. 06. 13:02","title":"Bajor miniszterelnök: Az az út, amelyen Orbán jár, nem a mi utunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]