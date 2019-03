Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"074e62fe-f8f4-4577-a739-e15eb04e9e23","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mégsem a 2015 EG nevű égitest jött a legközelebb idén. ","shortLead":"Mégsem a 2015 EG nevű égitest jött a legközelebb idén. ","id":"20190305_Ez_kozel_volt_jumbo_jet_meretu_aszteroida_repult_el_a_Fold_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=074e62fe-f8f4-4577-a739-e15eb04e9e23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e58bb26a-dd79-4de4-b7a9-26c169eb83cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_Ez_kozel_volt_jumbo_jet_meretu_aszteroida_repult_el_a_Fold_mellett","timestamp":"2019. március. 05. 17:25","title":"Ez közel volt: jumbo jet méretű aszteroida repült el a Föld mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a97ec43b-c463-43c5-8c3d-8371eae74928","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem kezdett problémázni, hanem példásan kezelte a váratlan helyzetet.","shortLead":"Nem kezdett problémázni, hanem példásan kezelte a váratlan helyzetet.","id":"20190306_Jofejsegbol_otos_diakja_babajara_vigyazott_a_matematika_tanar_az_oran","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a97ec43b-c463-43c5-8c3d-8371eae74928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee73570d-ffb0-4d7a-90d6-a470702e7275","keywords":null,"link":"/elet/20190306_Jofejsegbol_otos_diakja_babajara_vigyazott_a_matematika_tanar_az_oran","timestamp":"2019. március. 06. 10:05","title":"Jófejségből ötös: diákja babájára vigyázott egy matematikatanár az órán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de93a570-4a9d-4864-ace7-6e6fa8bbd8df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több androidos alkalmazásról bebizonyosodott már, hogy a felhasználók megkérdezése nélkül továbbít adatokat a Facebook felé. Egy ilyen listára került most fel a Duolingo nyelvtanuló alkalmazása.","shortLead":"Több androidos alkalmazásról bebizonyosodott már, hogy a felhasználók megkérdezése nélkül továbbít adatokat a Facebook...","id":"20190306_nyelvtanulo_alkalmazas_android_duolingo_facebook_adatgyujtes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de93a570-4a9d-4864-ace7-6e6fa8bbd8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b14d05-3bc8-4412-8bf2-ae88e1a74b31","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_nyelvtanulo_alkalmazas_android_duolingo_facebook_adatgyujtes","timestamp":"2019. március. 06. 11:03","title":"Nem túl örömteli dolog derült ki a Duolingóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01795a49-3112-4173-ae5c-d8110973a0ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt írták, az illetékes munkavállalói képviselőkkel konzultálva bővítenék a túlórakeretet, ha szükséges lesz. ","shortLead":"Azt írták, az illetékes munkavállalói képviselőkkel konzultálva bővítenék a túlórakeretet, ha szükséges lesz. ","id":"20190306_A_Bosch_akar_alkalmazna_is_az_uj_tuloratorvenyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01795a49-3112-4173-ae5c-d8110973a0ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058bf104-ce80-4a0e-80b9-70b3847cfb1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190306_A_Bosch_akar_alkalmazna_is_az_uj_tuloratorvenyt","timestamp":"2019. március. 06. 18:02","title":"A Bosch akár alkalmazná is az új túlóratörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52d3cb3a-b62b-476c-a47f-e35f541d2459","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Leépítésekből kell finanszírozni a béremelést, és minél több szolgáltatás digitalizálni – erre a megállapításra jut a Pénzügyminisztérium versenyképességi javaslatcsomagja. A dokumentum „hatékony, szolgáltató államot” ígér – átnéztük, hogyan valósítanák meg ezt.","shortLead":"Leépítésekből kell finanszírozni a béremelést, és minél több szolgáltatás digitalizálni – erre a megállapításra jut...","id":"20190305_A_kirugott_allami_dolgozok_fizetesebol_emelne_a_tobbiek_beret_a_Penzugyminiszterium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52d3cb3a-b62b-476c-a47f-e35f541d2459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"436016c0-d941-49ea-8c68-e830e2126a25","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_A_kirugott_allami_dolgozok_fizetesebol_emelne_a_tobbiek_beret_a_Penzugyminiszterium","timestamp":"2019. március. 05. 12:05","title":"A kirúgott állami dolgozók fizetéséből emelné a többiek bérét a Pénzügyminisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d43e5f2-d7b8-430e-b1c6-d2076f6de4c8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az Ajax Amsterdam és a Tottenham az első két továbbjutó a BL nyolcaddöntőjében.","shortLead":"Az Ajax Amsterdam és a Tottenham az első két továbbjutó a BL nyolcaddöntőjében.","id":"20190306_Idegenben_alazta_az_Ajax_a_Realt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d43e5f2-d7b8-430e-b1c6-d2076f6de4c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54ba83bd-7c32-4993-ae59-03ed82740548","keywords":null,"link":"/sport/20190306_Idegenben_alazta_az_Ajax_a_Realt","timestamp":"2019. március. 06. 05:09","title":"Idegenben alázta az Ajax a Realt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0353204c-e6c2-49d1-8fd7-4379c29a385a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kivételes eljárásban fogadta el a parlament azt a törvényjavaslatot, amely a magyar megjelenés megvalósítását könnyíti a 2020-as dubaji világkiállításon.","shortLead":"Kivételes eljárásban fogadta el a parlament azt a törvényjavaslatot, amely a magyar megjelenés megvalósítását könnyíti...","id":"20190305_dubaj_vilagkiallitas_world_urban_games_kezilabda_eb_kiemelten_fontos_kozerdek_kiveteles_eljaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0353204c-e6c2-49d1-8fd7-4379c29a385a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ad4e94-d145-4e44-a357-39b16407573c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_dubaj_vilagkiallitas_world_urban_games_kezilabda_eb_kiemelten_fontos_kozerdek_kiveteles_eljaras","timestamp":"2019. március. 05. 15:58","title":"Kiemelkedően fontos közérdek lett itthon a dubaji világkiállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d7ad4aa-cb85-4c60-8b16-2118ab5c1c16","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az Alpina által kezelésbe vett vadonatúj 7-es modell nagyobb teljesítményű, mint a nála drágább M760Li. És akár 330 km/h-val is száguldhat az Autobahnon.","shortLead":"Az Alpina által kezelésbe vett vadonatúj 7-es modell nagyobb teljesítményű, mint a nála drágább M760Li. És akár 330...","id":"20190306_ha_nem_eleg_a_legdragabb_es_legerosebb_bmw_itt_egy_olcsobb_es_megis_erosebb_alpina_b7","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d7ad4aa-cb85-4c60-8b16-2118ab5c1c16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ae96b8-cab3-4d9c-9b4c-29b9105e50de","keywords":null,"link":"/cegauto/20190306_ha_nem_eleg_a_legdragabb_es_legerosebb_bmw_itt_egy_olcsobb_es_megis_erosebb_alpina_b7","timestamp":"2019. március. 06. 13:21","title":"Ha nem elég a legdrágább és legerősebb BMW, itt egy olcsóbb és mégis erősebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]