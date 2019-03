Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"085e90da-8947-453c-852c-fe7ed17aea5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Átvette az első Airbus A321neo típusú repülőgépét a Wizz Air. A légitársaság nem aprózta el: az első fecske a 256 repülőgépet tartalmazó rendelésállományának első darabja.","shortLead":"Átvette az első Airbus A321neo típusú repülőgépét a Wizz Air. A légitársaság nem aprózta el: az első fecske a 256...","id":"20190309_wizz_air_airbus_a321neo_a321_ceo_flotta_budapest_jaratok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=085e90da-8947-453c-852c-fe7ed17aea5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd467ed8-85b8-42b8-bb10-504685dcd283","keywords":null,"link":"/tudomany/20190309_wizz_air_airbus_a321neo_a321_ceo_flotta_budapest_jaratok","timestamp":"2019. március. 09. 11:03","title":"Új korszak kezdődik a Wizz Airnél, jönnek az újfajta repülők – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5776cf74-5fe2-4784-8678-87d7a6cd9b12","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A BMW 3-as mindig álomautó volt mifelénk, elég csak megnézni, mennyit hoznak be az országba használtan. Mostanság, a hobbiterepjárók uralkodásának idején persze változóban vannak a preferenciák, de a 3-as sokaknak még mindig olyan \"szívügy\", mint a gyerek.","shortLead":"A BMW 3-as mindig álomautó volt mifelénk, elég csak megnézni, mennyit hoznak be az országba használtan. Mostanság...","id":"20190310_bmw_320d_xdrive_bemutato_menetproba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5776cf74-5fe2-4784-8678-87d7a6cd9b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e74de49-6c45-44a9-8c41-46b2123a0f84","keywords":null,"link":"/cegauto/20190310_bmw_320d_xdrive_bemutato_menetproba","timestamp":"2019. március. 10. 12:00","title":"Apuka szemefénye - BMW 3-as menetpróba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa0b3109-66d0-4769-8c3d-017ba3885a43","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Öt évig tartott a kezelése az intézményben. ","shortLead":"Öt évig tartott a kezelése az intézményben. ","id":"20190308_Mogyoroallergia_anafliaxias_sokk_magyar_etterem_Amy_May_Shead","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa0b3109-66d0-4769-8c3d-017ba3885a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c2e075-4bfe-4c12-85c4-132c5b22aed8","keywords":null,"link":"/elet/20190308_Mogyoroallergia_anafliaxias_sokk_magyar_etterem_Amy_May_Shead","timestamp":"2019. március. 08. 16:53","title":"Hazatérhet a kórházból a brit nő, aki lebénult, miután egy magyar étteremben evett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee965ed-50a3-4237-bf92-ff45ca4c36af","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gyár korábban béremelést jelentett be, de ez sem segített. Szombaton is tárgyaltak a felek, de nem közeledtek az álláspontok, hétfőn újabb sztrájk jöhet.","shortLead":"A gyár korábban béremelést jelentett be, de ez sem segített. Szombaton is tárgyaltak a felek, de nem közeledtek...","id":"20190309_Ujabb_sztrajk_johet_a_Hankooknal_hetfon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ee965ed-50a3-4237-bf92-ff45ca4c36af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a1b152e-84a8-4cbf-9d86-11c5e7172de5","keywords":null,"link":"/kkv/20190309_Ujabb_sztrajk_johet_a_Hankooknal_hetfon","timestamp":"2019. március. 09. 17:05","title":"Újabb sztrájk jöhet a Hankooknál hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c6a6d7e-ef10-4bf7-b3a9-1657be3d0730","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ötmilliót ad a kormány a vásárlásra, de egy 90 négyzetméteres falusi ház átlagára 7,2 millió forint. ","shortLead":"Ötmilliót ad a kormány a vásárlásra, de egy 90 négyzetméteres falusi ház átlagára 7,2 millió forint. ","id":"20190308_Akar_15_millioba_is_kerulhet_a_felujitas_a_falusi_csokkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c6a6d7e-ef10-4bf7-b3a9-1657be3d0730&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c3487d-403c-4721-a3a0-8ec135812c46","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_Akar_15_millioba_is_kerulhet_a_felujitas_a_falusi_csokkal","timestamp":"2019. március. 08. 19:47","title":"Akár 15 millióba is kerülhet a felújítás a falusi csokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"556907b1-8357-4cd0-adee-0b1e995f5e6a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizennegyedik egymást követő héten tüntettek szombaton Belgrádban Aleksandar Vucic szerb elnök lemondását követelve.","shortLead":"Tizennegyedik egymást követő héten tüntettek szombaton Belgrádban Aleksandar Vucic szerb elnök lemondását követelve.","id":"20190309_Tizennegy_hete_tuntetnek_Orban_szovetsegese_ellen_Belgradban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=556907b1-8357-4cd0-adee-0b1e995f5e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94f75456-882b-462a-b257-a3613bc1961c","keywords":null,"link":"/vilag/20190309_Tizennegy_hete_tuntetnek_Orban_szovetsegese_ellen_Belgradban","timestamp":"2019. március. 09. 20:43","title":"Tizennégy hete tüntetnek Orbán szövetségese ellen Belgrádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1492d4f6-0ce0-413a-ad18-644f1827d233","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Indian Wells-i tenisztornán egyesben folytathatja. ","shortLead":"Indian Wells-i tenisztornán egyesben folytathatja. ","id":"20190310_Kiesett_parosban_Fucsovics","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1492d4f6-0ce0-413a-ad18-644f1827d233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"221ac76a-47da-4874-8f17-1bfd62d0486c","keywords":null,"link":"/sport/20190310_Kiesett_parosban_Fucsovics","timestamp":"2019. március. 10. 12:05","title":"Kiesett párosban Fucsovics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747fa725-a31b-40af-8565-d452237d3be1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntek este tűnt el, már csak a holttestét találták meg.","shortLead":"Péntek este tűnt el, már csak a holttestét találták meg.","id":"20190309_Megoltek_egy_oteves_kislanyt_Szekszardon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=747fa725-a31b-40af-8565-d452237d3be1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e8230a-377f-4b88-b652-42d39ef5ff48","keywords":null,"link":"/itthon/20190309_Megoltek_egy_oteves_kislanyt_Szekszardon","timestamp":"2019. március. 09. 13:24","title":"Megöltek egy ötéves kislányt Szekszárdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]