[{"available":true,"c_guid":"bfa9bfd7-f8dc-41f7-914f-baf418f3916f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csalódásának adtak hangot ír, a francia és a holland vezetők.



","shortLead":"Csalódásának adtak hangot ír, a francia és a holland vezetők.



","id":"20190312_Europaban_csalodottsag_fogadta_a_Brexitszavazas_kudarcat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfa9bfd7-f8dc-41f7-914f-baf418f3916f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a4f02f0-00f1-4d10-b2b2-4fb753c6867d","keywords":null,"link":"/vilag/20190312_Europaban_csalodottsag_fogadta_a_Brexitszavazas_kudarcat","timestamp":"2019. március. 12. 22:07","title":"Európában csalódottság fogadta a Brexit-szavazás kudarcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a729678c-8f4c-4349-b139-6bca2d553d51","c_author":"Csányi Nikolett","category":"gazdasag","description":"Januártól az Ausztriában dolgozó, ám nem ott élő külföldiek már kevesebb családi pótlékot kapnak. A magyar munkavállalók ezzel különösen rosszul járnak, mert a korábbi összegnek csak a felét kapják meg. Egy 15 éve kint dolgozó 3 gyerekes apuka mesélt a hvg.hu videósának arról, hogy hogyan érinti családját a törvény, és egy soproni székhelyű, osztrák ügyekre szakosodott tanácsadó cégtől is megkérdeztük, hogy milyen lehetőségei vannak a becslések szerint 70 ezer szomszédban dolgozó magyarnak.","shortLead":"Januártól az Ausztriában dolgozó, ám nem ott élő külföldiek már kevesebb családi pótlékot kapnak. A magyar...","id":"20190313_ausztria_csaladi_potlek_magyar_munkavallalok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a729678c-8f4c-4349-b139-6bca2d553d51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e482da34-1863-4192-a918-e0157d045dba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190313_ausztria_csaladi_potlek_magyar_munkavallalok","timestamp":"2019. március. 13. 17:00","title":"\"Az osztrák rendőrök az ágyból is felkeltik a magyarokat, hogy tényleg ott laknak-e\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01620503-c511-414d-9f4b-c8b31c475cd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gondozók bántalmazták az ápoltakat, bár az intézmény már a Máltai Szeretetszolgálat kezelésében van. ","shortLead":"A gondozók bántalmazták az ápoltakat, bár az intézmény már a Máltai Szeretetszolgálat kezelésében van. ","id":"20190313_Szexualis_eroszak_es_gyerekveres_miatt_nyomoznak_a_godi_volt_Tophazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01620503-c511-414d-9f4b-c8b31c475cd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da3d04de-0f3c-47d9-9534-c6d525269676","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Szexualis_eroszak_es_gyerekveres_miatt_nyomoznak_a_godi_volt_Tophazban","timestamp":"2019. március. 13. 07:10","title":"Szexuális erőszak és gyerekverés miatt nyomoznak a gödi volt Topházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f241fa-1476-4fb0-b533-cd77c5d5fd93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sőt, a Janez Jansa vezette Szlovén Demokrata Párt külön szövetséget alakítana Orbán Viktorral. ","shortLead":"Sőt, a Janez Jansa vezette Szlovén Demokrata Párt külön szövetséget alakítana Orbán Viktorral. ","id":"20190314_A_szloven_bevandorlasellenesek_kilepnek_a_Neppartbol_ha_kizarjak_a_Fideszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93f241fa-1476-4fb0-b533-cd77c5d5fd93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c11ec974-59ba-4140-8a4a-a9c03c415de0","keywords":null,"link":"/vilag/20190314_A_szloven_bevandorlasellenesek_kilepnek_a_Neppartbol_ha_kizarjak_a_Fideszt","timestamp":"2019. március. 14. 14:46","title":"A szlovén bevándorlásellenesek kilépnek a Néppártból, ha kizárják a Fideszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47344f7c-b52b-4939-b55d-ba592a3f57d2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Távozó bankok, hiányzó munkaerő, növekvő árak, visszaeső ingatlanpiac, és így tovább. A Bloomberg összeszedte, hogyan reagáltak a befektetők már eddig az EU-ból való kilépésre. ","shortLead":"Távozó bankok, hiányzó munkaerő, növekvő árak, visszaeső ingatlanpiac, és így tovább. A Bloomberg összeszedte, hogyan...","id":"20190314_Osszeszedtek_mennyi_kart_okozott_mar_a_brit_gazdasagnak_a_Brexit_terve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47344f7c-b52b-4939-b55d-ba592a3f57d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c21bd255-1814-4ba8-b5d5-ab3e8fddf3d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Osszeszedtek_mennyi_kart_okozott_mar_a_brit_gazdasagnak_a_Brexit_terve","timestamp":"2019. március. 14. 06:19","title":"Összeszedték, mennyi kárt okozott már a brit gazdaságnak a Brexit terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"704a90f6-dd44-4378-bbe1-301cf76afa6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem erőltetik túlságosan a házasságot.","shortLead":"Nem erőltetik túlságosan a házasságot.","id":"20190314_Csak_a_Babavaro_tamogatast_koti_a_kormany_hazassaghoz_minden_mashoz_eleg_az_elettarsi_kapcsolat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=704a90f6-dd44-4378-bbe1-301cf76afa6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7850231b-69f9-40b9-a07f-0f91050eb06a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Csak_a_Babavaro_tamogatast_koti_a_kormany_hazassaghoz_minden_mashoz_eleg_az_elettarsi_kapcsolat","timestamp":"2019. március. 14. 11:26","title":"Csak a Babaváró Támogatást köti a kormány házassághoz, minden máshoz elég az élettársi kapcsolat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78a5d8da-d189-4234-8377-2900ab0edd47","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétezer fradista egy emberként énekelt a Groupama Arénában.","shortLead":"Hétezer fradista egy emberként énekelt a Groupama Arénában.","id":"20190314_Ilyen_meghato_meg_sosem_volt_a_Kislany_a_zongoranal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78a5d8da-d189-4234-8377-2900ab0edd47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"315a4de6-4176-4e80-b63d-13c08c9c73d7","keywords":null,"link":"/elet/20190314_Ilyen_meghato_meg_sosem_volt_a_Kislany_a_zongoranal","timestamp":"2019. március. 14. 10:03","title":"Ilyen megható még sosem volt a Kislány a zongoránál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"2020-ban rendeztünk volna egy füves pályás női tornát, de ez zavarta volna a másik, a kormány által is támogatott salakos tornát, mivel túl közel lett volna hozzá. Topteniszezőink nyílt levélben kérték a teniszszövetséget, mondjon le a füves torna rendezéséről, ez most megtörtént.","shortLead":"2020-ban rendeztünk volna egy füves pályás női tornát, de ez zavarta volna a másik, a kormány által is támogatott...","id":"20190313_Lemond_egy_tenisztorna_rendezeserol_a_szovetseg_egy_masik_javara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53a21054-2330-4c67-b685-8e9c25fe9c4b","keywords":null,"link":"/sport/20190313_Lemond_egy_tenisztorna_rendezeserol_a_szovetseg_egy_masik_javara","timestamp":"2019. március. 13. 13:49","title":"Lemond egy tenisztorna rendezéséről a szövetség egy másik javára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]