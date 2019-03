Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"529e162e-6f06-40f0-b3ce-ff3193f10dc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bocsánatkérő levelet írt Orbán Viktor azoknak a néppárti tagpártoknak, amelyeket megsértett, és amelyek a Fidesz kizárását követelik. Most ismertté vált a pontos szöveg. Az egyik megszólított belga flamand politikusnak ez nem elég.","shortLead":"Bocsánatkérő levelet írt Orbán Viktor azoknak a néppárti tagpártoknak, amelyeket megsértett, és amelyek a Fidesz...","id":"20190314_Ezt_irta_Orban_Viktor_a_megsertett_nepparti_tagpartoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=529e162e-6f06-40f0-b3ce-ff3193f10dc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff5642a-6427-4138-9501-9b2cb1e99fd8","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_Ezt_irta_Orban_Viktor_a_megsertett_nepparti_tagpartoknak","timestamp":"2019. március. 14. 12:19","title":"Ezt írta Orbán Viktor a megsértett néppárti tagpártoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fegyvereiről készült képeken magyar nevek is olvashatók voltak.","shortLead":"A fegyvereiről készült képeken magyar nevek is olvashatók voltak.","id":"20190315_A_norveg_tomeggyilkos_inspiralta_az_ujzelandi_lovoldozot_ket_eve_keszult_a_meszarlasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d8d1f8-8caf-4f92-9108-855a8c3cca4e","keywords":null,"link":"/vilag/20190315_A_norveg_tomeggyilkos_inspiralta_az_ujzelandi_lovoldozot_ket_eve_keszult_a_meszarlasra","timestamp":"2019. március. 15. 13:18","title":"A norvég tömeggyilkos inspirálta az új-zélandi lövöldözőt, két éve készült a mészárlásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669376c6-de44-41a1-923c-4a5504853ec3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megjelentek az első összehajtható telefonok, azonban vannak, akik meglehetősen szkeptikusak velük kapcsolatban, és az innováció hiányát emlegetik.","shortLead":"Megjelentek az első összehajtható telefonok, azonban vannak, akik meglehetősen szkeptikusak velük kapcsolatban, és...","id":"20190314_tcl_dragonhinge_technologia_osszehjathato_blackberry_markas_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=669376c6-de44-41a1-923c-4a5504853ec3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efe062ff-1e15-4775-a6ee-977635c3f618","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_tcl_dragonhinge_technologia_osszehjathato_blackberry_markas_telefon","timestamp":"2019. március. 14. 17:03","title":"Hiába szólja le a BlackBerry-vezér az összehajtható telefonokat, lesz jövőre BlackBerry márkás is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"081cdb41-9ae5-48d3-95f4-3ea206e93bff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Christchurchben a támadók a pénteki ima idején nyitottak tüzet két mecsetben. Négy embert már őrizetbe vettek, de lehetnek még társaik. A halálos áldozatok mellett még legalább 40-en megsebesültek. Közben egy másik város vasútállomásán bombákkal teli, elhagyott táskákat találtak a rendőrök, a szerkezeteket hatástalanították. ","shortLead":"Christchurchben a támadók a pénteki ima idején nyitottak tüzet két mecsetben. Négy embert már őrizetbe vettek, de...","id":"20190315_Tomeggyilkossag_UjZelandot_legalabb_27_emberrel_vegeztek_mecsetekre_tamado_fegyveresek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=081cdb41-9ae5-48d3-95f4-3ea206e93bff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86146f06-97d9-49b8-bc2b-f995fd773fcf","keywords":null,"link":"/vilag/20190315_Tomeggyilkossag_UjZelandot_legalabb_27_emberrel_vegeztek_mecsetekre_tamado_fegyveresek","timestamp":"2019. március. 15. 07:35","title":"Tömeggyilkosság Új-Zélandon: 49 emberrel végeztek mecsetekre támadó fegyveresek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d084c319-0c9d-4556-9c86-6033cec2f745","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Jelek szerint nemcsak az autógyártók, hanem az autógumis cégek is maximálisan haladnak a korral.","shortLead":"Jelek szerint nemcsak az autógyártók, hanem az autógumis cégek is maximálisan haladnak a korral.","id":"20190314_megtapogattuk_a_jovo_autogumijat_ami_lebego_es_onvezeto_autokra_valo_goodyear","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d084c319-0c9d-4556-9c86-6033cec2f745&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a33b6e-1f98-4fc6-8b49-0a8c5c951f36","keywords":null,"link":"/cegauto/20190314_megtapogattuk_a_jovo_autogumijat_ami_lebego_es_onvezeto_autokra_valo_goodyear","timestamp":"2019. március. 14. 13:21","title":"Megtapogattuk a jövő autógumiját, ami lebegő és önvezető autókra való","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2484b44a-2d7c-4c27-ba63-b2e7a1e0e30e","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Világszerte a földre parancsolták a Boeing legjobban fogyó gépeit, a 737-es MAX-okat, miután öt hónapon belül két MAX 8-as gép is hasonló körülmények között zuhant le. Az első – tavaly októberi indonéziai – katasztrófát szoftverhiba okozta, s úgy tűnik, hogy a múlt heti, etiópiai baleset mögött is hasonló tényezők állnak. A két gép tragédiája, illetve a válság kezelése során elkövetett sok hiba megrendítheti az amerikai repülőgépgyárat.","shortLead":"Világszerte a földre parancsolták a Boeing legjobban fogyó gépeit, a 737-es MAX-okat, miután öt hónapon belül két MAX...","id":"20190314_Foldon_a_737_MAXok_bajban_a_Boeing","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2484b44a-2d7c-4c27-ba63-b2e7a1e0e30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f3198b-adfe-4325-b06b-fc6256533029","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Foldon_a_737_MAXok_bajban_a_Boeing","timestamp":"2019. március. 14. 15:00","title":"Földön a 737 MAX-ok, bajban a Boeing","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ea5f54a-e618-436e-b4ba-9bd67a47c347","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Elterjedt, ám elavult és félrevezető vélekedés, hogy vagy nagyot kell álmodni, vagy semmit. Sharon Rowe, az évi több millió dolláros árbevételt hozó ECOBAGS Products alapítója élhető alternatívát javasol.","shortLead":"Elterjedt, ám elavult és félrevezető vélekedés, hogy vagy nagyot kell álmodni, vagy semmit. Sharon Rowe, az évi több...","id":"20190314_Hogyan_vallalkozzunk_sikeresen_es_erjunk_haza_megis_vacsorara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ea5f54a-e618-436e-b4ba-9bd67a47c347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa0b852c-f9e7-4127-8767-963c6c7876a7","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190314_Hogyan_vallalkozzunk_sikeresen_es_erjunk_haza_megis_vacsorara","timestamp":"2019. március. 14. 13:15","title":"Hogyan vállalkozzunk sikeresen, és érjünk haza mégis vacsorára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0af35ea-2c63-4553-8684-220b9a94f712","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hat szurkolót pedig őrizetbe vettek Barcelonában. ","shortLead":"Hat szurkolót pedig őrizetbe vettek Barcelonában. ","id":"20190313_Ot_drukker_megserult_a_LyonBarcelona_visszavago_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0af35ea-2c63-4553-8684-220b9a94f712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76483fda-bdf1-4051-bd64-9399248f961e","keywords":null,"link":"/sport/20190313_Ot_drukker_megserult_a_LyonBarcelona_visszavago_elott","timestamp":"2019. március. 13. 20:57","title":"Öt drukker megsérült a Barcelona-Lyon visszavágó előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]